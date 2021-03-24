«Работать больше часов не значит работать лучше»: Испания будет тестировать 4-дневную рабочую неделю

Испания может стать одной из первых стран мира, которые протестируют 4-дневную рабочую неделю. Правительство согласилось с предложением левой партии Más País провести эксперимент и разрешить бизнесу работать в сокращенном режиме. В настоящий момент детали проекта еще обсуждаются.

Мысль о сокращении трудовой недели набирает популярность по всему миру — от Новой Зеландии до Германии. Ее сторонники считают, что мера поможет повысить продуктивность труда, улучшить психическое состояние работников и даже препятствовать изменению климата. Идея получила новое значение в условиях пандемии, когда перед человечеством особенно остро встали такие проблемы, как хорошее самочувствие, выгорание и баланс между работой и личной жизнью.

Сокращение рабочей недели поддержали левые партии Испании. Эта страна была первой в Западной Европе, которая приняла 8-часовой рабочий день после 44-дневной забастовки 1919 года, которая прошла в Барселоне.

«Испания — одна из стран, где работают больше часов, чем в среднем по Европе. Но мы не считаемся одной из самых продуктивных стран. Я считаю, что работать больше часов не значит работать лучше», — говорит Иньиго Эррехон.

Детали пилотного проекта стоимостью в €50 еще предстоит согласовать с правительством. Сама партия предлагает тестировать в течение 3 лет, чтобы снизить риски для компаний-участников. В первый год эксперимента затраты организации на 4-дневную рабочую неделю могут быть покрыты на 100%, во второй — на 50%, в третий — на 33%.

По подсчетам партии, в проекте может принять участие около 200 компаний, от 3 тысяч до 6 тысяч рабочих.

«Единственное обязательное условие — настоящее сокращение рабочего времени без потери заработной платы или увольнений», — отмечает Эктор Техеро.

По оценкам Техеро, пилотный проект может быть запущен уже осенью. Это первая национальная инициатива по сокращению рабочего времени с 1998 года, когда Франция начала переходить к 35-часовой неделе. Техеро заявляет: «Испания будет первой страной, которая проведет испытание такого масштаба. Такого пилотного проекта еще не было нигде в мире».

Партия предлагает, чтобы экспериментом руководила группа экспертов, в которой будут представители правительства, профсоюзов и бизнес-лобби, которые помогут проанализировать результаты.

Más País надеется увидеть повторение результатов Software Delsol. Это компания с юга Испании, которая в 2020 году первой в стране внедрила 4-дневную рабочую неделю. «Они увидели сокращение абсентиизма, производительность труда выросла, а сотрудники говорят, что стали счастливее», — отмечает Техеро.

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Источник в министерстве промышленности Испании сообщил, что переговоры по пилотному проекту находятся на начальной стадии. На данный момент обсуждаются все нюансы, от стоимости пилотного проекта до количества участвующих компаний и сроков, добавляет она.

Предложение столкнулось с сопротивлением в некоторых кругах. Один из лидеров ведущих бизнес-ассоциаций страны назвал «безумием» проведение эксперимента после худшей рецессии в стране со времен гражданской войны в Испании 1936-1939 гг.

«Для выхода из этого кризиса требуется работать больше, а не меньше», — заявил Рикардо Мур из CEOE в декабре.

Весь мир внимательно следит за тем, как Испания приближается к эксперименту. «Насколько я понимаю, это будет первый в истории пилотный проект 4-дневной недели на национальном уровне, — отмечает Джо Райл из кампании 4 Day Week Campaign. — Мы призываем правительства всего мира последовать примеру Испании и перейти на 4-дневную рабочую неделю».

Он назвал сокращение рабочего времени давно назревшим. «Очевидно, что то, как мы работаем, вызывает у людей стресс, выгорание, переутомление и провоцирует массовые проблемы с самочувствием. 4-дневная неделя хорошо скажется на экономике, рабочей силе и окружающей среде. Разве это не здорово?».

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