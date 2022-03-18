Как подготовиться к смене часового пояса: 5 научно обоснованных методов

Хороший сон — важный ингредиент насыщенного и продуктивного дня. Вынужденный сдвиг биологических часов даже на 1 час, например во время поездки в другой регион, оказывает серьезное воздействие на здоровье и может вызывать бессонницу. А недостаток сна повышает риск сердечных приступов, инсульта и гипертонии. Делимся советами о том, как это предотвратить.

Подготовьтесь

Регулярно высыпайтесь за несколько недель. Для нормальной работоспособности большинству взрослых нужно 7-9 часов сна ежедневно. Потребности детей зависят от их возраста. В течение недели до смены часового пояса ложитесь спать на 15-20 минут раньше с каждым днем.

Время пробуждения следует менять соответствующим образом — это поможет засыпать раньше. За день до того, как вы окажетесь в другом часовом поясе, желательно вставать не менее чем на час раньше, чем обычно.

Родителям стоит помнить, что детский организм также реагирует на эти изменения. Это может сопровождаться частым плачем, раздражительностью и рассеянностью.

Поэтому для детей стоит организовать более спокойные занятия по вечерам, без каких-либо электронных устройств. А в начале второй половины дня разрешите им вздремнуть в течение 20 минут.

Настраивайте свои биологические часы с помощью света

Свет — мощнейший сигнал, который помогает регулировать наши внутренние часы. Поэтому старайтесь находиться под ярким светом сразу после пробуждения — для этого подойдет как естественное, так и искусственное освещение.

И напротив, по вечерам следует сократить воздействие яркого света, особенного синего, исходящего от экрана смартфона и компьютера. Желательно выключать устройства даже раньше рекомендованных 1-2 часов перед сном. В некоторых случаях стоит повесить в спальне блэкаут-шторы, блокирующие солнечный свет.

Планируйте день

Тщательно продумайте дневную и вечернюю активность. Утро лучше оставить для более активных занятий, а вечер — для более успокаивающих. Не забывайте гулять на свежем воздухе, пусть даже вокруг дома или офиса.

Следите за питанием

Недосыпание повышает аппетит и тягу к продуктам с высоким содержанием углеводов и сахара. Поэтому день лучше начинать с белкового завтрака. После полудня также стоит отказаться от кофеина, а перед сном — от алкоголя.

Ограничивайте использование технологий

Конечно, девайсы дают множество преимуществ, в том числе помогают оставаться на связи. Но в то же время они могут стать помехой для здорового сна — излучаемый ими синий свет нарушает наш естественный ритм сна и бодрствования. Поэтому перед сном их использование следует ограничить.

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