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Истории

Шведская компания Jetson начнет поставки пилотируемых гоночных мультикоптеров в 2022 году

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

В конце 2022 года шведский разработчик мультикоптеров Jetson собирается начать поставки одноместных транспортных средств. Компания планирует расширять производство и уже ищет внешних инвесторов. Недавно в команду Jetson вошел шведский ветеран Кремниевой долины и инвестор Рикард Штайбер в роли старшего советника.

Шведская компания Jetson начнет поставки пилотируемых гоночных мультикоптеров в 2022 году

2022 год только начался, но у компании Jetson большие планы. Она планирует начать поставки своего первого одноместного eVTOL (electric vertical takeoff and landing vehicle, электрический летательный аппарат с вертикальными взлётом и посадкой) Jetson ONE.

Шведская компания сообщает, что почти вся первая партия из более 100 транспортных средств была распродана. Вторая партия из 100 eVTOL поступит покупателям в 2023 году. Jetson отмечает, что после презентации модели за месяц получила более 3 тысяч предварительных заказов.

Интерес был даже выше, чем показывают данные о продажах. Видеопрезентация Jetson ONE eVTOL была просмотрена более 14 млн раз.

Транспортное средство имеет следующие характеристики:

  • максимальная скорость — 63 мили/час (102 км/час),
  • максимальная продолжительность полета — 20 минут,
  • для полета используется 8 электродвигателей.

Мультикоптер рассчитан на пилота весом не более 210 фунтов (95 кг). Потенциальным покупателям придется выложить немалую сумму в $92 тысячи.

Цель Jetson ONE — «сделать каждого пилотом». Он классифицируется как сверхлегкий автомобиль, который не потребует операционной сертификации.

Главной задачей создателей Jetson ONE была простота использования — со стадии проверки концепции в 2017 году и заканчивая производством. Бортовые лидары следят за предотвращением препятствий, бортовой компьютер с тройным резервированием и возможность продолжать полет при потере двигателя еще больше повышают простоту и безопасность эксплуатации.

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Учитывая спрос на транспортное средство, компания планирует искать внешнее финансирование для запуска масштабного производства. Пока она не уточнила, какие суммы и каких инвесторов рассматривает, соучредитель и технический директор Jetson Томаш Патан отмечает, что для них важнее правильное целеполагание, чем финансовые возможности.

«Для нас важно найти подходящих инвесторов сейчас, когда мы расширяем и развиваем нашу компанию, — говорит он. — Jetson ищет партнера, который разделит наше видение, по всему миру. Мы находимся на передовой новой отрасли. Набор навыков, необходимых для лидерства в этой отрасли, невероятно нишевый. Как и мышление и энергия, необходимые для работы в компании, которая хочет формировать будущее».

Для помощи в поисках был привлечен шведский ветеран Кремниевой долины и инвестор Рикард Штайбер. Он станет старшим советником Jetson. Это — лишь первое из планируемых многочисленных назначений.

«Мы невероятно рады, что в нашем проекте участвует икона шведских технологий Рикард Штайбер, — заявляет соучредитель и президент Jetson Питер Тернстром. — Перед нами стоит большая задача — доработать Jetson ONE и подготовить его к массовому производству в 2023 году. Это невероятно захватывающее время не только для нас, но и для индустрии eVTOL».

Хотя потенциальные конкуренты, такие как японский двухместный Air One, активно занимаются тестированием, сертификацией и производством, в компании Jetson утверждают, что их персональное транспортное средство остается единственным доступным летающим автомобилем на рынке.

Источник.

Фото на обложке: Jetson 

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