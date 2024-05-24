Налоговая нагрузка — показатель, который разные организации используют по-разному. Банки и налоговые органы проверяют этот показатель, чтобы увидеть, насколько честно компания платит налоги. Экономисты и финансисты используют его для анализа финансового здоровья компании. В статье узнаете, кто должен контролировать налоговую нагрузку по соответствующему налогу, какой уровень оптимальный, как ее рассчитать по прибыли, НДС, НДФЛ и на ОСНО с помощью калькулятора.

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Теория о налоговой нагрузке

Налоговая нагрузка — часть дохода компании, которую она обязана отдать государству в виде налогов. Эта сумма определяется в соответствии с законодательством и позволяет оценить, насколько бизнес правильно выполняет свои налоговые обязательства.

Чтобы проверить, есть ли у банка претензии к финансовой деятельности, нужно рассчитать чистую налоговую нагрузку. Это же касается и возможных вопросов от налоговой службы. Для расчета можно использовать стандартные формулы от ФНС.

Если вам интересно, как именно будет рассчитывать ваши значения налоговая, то у них предусмотрены специальные коэффициенты, которые помогут выяснить отклонение ваших показателей с теми, что устанавливает налоговая.

Важно: налоговая нагрузка может быть как в виде абсолютной величины, так и относительной. Если говорим про абсолютную величину, то имеем в виду точную цифру на уплату налогов. Если речь об относительной величине, то уже подразумеваем процент, который выделяет компания, чтобы уплатить налоги и свои обязательства.

Кто должен знать о налоговой нагрузке

Показатель налоговой нагрузки нужен каждой организации. Компании и ИП обязаны знать о налогах, базовых налоговых ставках, а также контролировать налоговую нагрузку. Постоянный анализ поможет выяснить, какая налоговая система обложения подходит вам больше всего.

Как рассчитать налоговую нагрузку

Для этого нужно перейти на сайт налоговой службы РФ и воспользоваться указанными формулами. Все формулы можно найти в следующих документах:

приказ № ММ-3-06/333@ — здесь содержится одна формула, которая применима для определения совокупной налоговой нагрузки;

письма № АС-4-2/12722 и № ЕД-4-15/14490@ — здесь собраны несколько формул для расчета нагрузки по конкретным налогам и видам режимов.

Чтобы рассчитать налоговую нагрузку по отдельным налогам, воспользуйтесь следующими формулами.

Расчет налоговой нагрузки по налогу на прибыль

Налогов у организации много, один из них — налог на прибыль. Для расчета воспользуйтесь следующей формулой:

ННп = Нп / (Др + Двн),

Где:

ННп — налоговая нагрузка по налогу на прибыль,

Нп — налог на прибыль, который был начислен согласно налоговой декларации,

Др — доход от реализации, определенный по данным декларации,

Двн — внереализационный доход, также установленный согласно декларации по прибылям.

Эта формула показывает, какой процент от общего дохода компании составляет налог на прибыль. Это помогает понять, какую часть своих доходов компания отдает государству в виде налогов.

Расчет налоговой нагрузки по НДС

НДС — налог на добавленную стоимость и рассчитывается он несколькими способами, рассмотрим каждый из них. В первом случае воспользуйтесь следующей формулой:

ННндс = Нндс / НБрф,

Где:

ННндс — налоговая нагрузка по НДС,

Нндс — сам налог на добавленную стоимость, начисленный согласно декларации по НДС,

Налоговая база — сумма, по которой рассчитывается НДС, она определяется в разделах 3 и 4 декларации по НДС, которые включают операции по рынку РФ и экспорт.

Для второго способа расчета, формула остается той же, но налоговая база берется исключительно из раздела 3 декларации по НДС, который касается операций на рынке РФ. Это значит, что в расчет берутся только внутренние операции, исключая экспорт.

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В зависимости от того, какие сегменты деятельности вы анализируете (внутренний рынок или включая экспорт), вы выбираете соответствующий раздел декларации для определения налоговой базы.

Расчет налоговой нагрузки по НДФЛ

НДФЛ — налоги на доходы физических лиц, уплачивается, если у вас в организации работают сотрудники по трудовому договору. Для ИП формула расчет налоговой нагрузки по НДФЛ будет следующая:

ННндфл = Нндфл / Дндфл

Где:

ННндфл — налоговая нагрузка по НДФЛ.

Нндфл — НДФЛ, который был назначен к уплате согласно декларации.

Дндфл — доход, указанный в декларации 3-НДФЛ.

Если организация находится на УСН, то формула будет аналогична предыдущей. А если организация находится на другой системе — ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), то формула для определения налоговой базы будет другая:

ННесхн = Несхн / Десхн,

Где:

ННесхн — налоговая нагрузка для организаций на ЕСХН.

Несхн — налог, начисленный согласно системе ЕСХН.

Десхн — доход, указанный в декларации ЕСХН.

Для организаций, которые находятся на общей системе налогообложения, формула поменяется:

ННосно = (Нндс + Нп) / В,

Где:

ННосно — налоговая нагрузка по общей системе налогообложения.

Нндс — НДС, начисленный к уплате.

Нп — налог на прибыль, начисленный к уплате.

В — выручка, определенная в отчете по прибылям и убыткам без учета НДС.

Для организаций на УСН используются аналогичные принципы расчета налоговой нагрузки, как и в других системах, но основание для расчетов и категории доходов или расходов могут варьироваться в зависимости от выбранного объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы).

Важно: при расчете налоговой нагрузки для разных налоговых режимов — ИП, УСН, ЕСХН и ОСНО нужно учитывать не только основные налоги. Если предприниматель платит дополнительные налоги, например, налог на воду, транспортный налог или акцизы, эти платежи тоже включаются в общий расчет налоговой нагрузки. НДФЛ в этот расчет не входит и не учитывается при определении общей налоговой нагрузки для этих налоговых режимов.

Расчет налоговой нагрузки на ОСНО с помощью калькулятора

Если ваша организация находится на общей системе налогообложения, то можно пойти более простым способом и рассчитать это с помощью калькулятора. Для этого достаточно перейти по ссылке, и поэтапно заполнить данные о доходах организации.

В калькуляторе нужно указать следующие данные:

Налоговый период. Пока доступны расчеты по следующим годам: 2022, 2021, 2020. Вид экономической деятельности. Если нажмете на галочку рядом с этим пунктом, то вам будут показаны основные виды деятельности, выбирайте тот, что соответствует вашему бизнесу, с этим расчеты станут куда легче. Субъект. Выбирайте тот регион, где зарегистрирован ваш бизнес. Для удобства поиска введите первые несколько букв региона и выберите его из выпадающего списка. Масштаб деятельности. Это поле заполнять необязательно. На выбор традиционно доступно несколько форм: микропредприятия, малый бизнес, средний и крупный. Далее потребуется указать фактические показатели организации. Сумма фактически уплаченных налогов указываем в тысячах рублей. Потребуется указать сумму следующих налогов: НДФЛ, налог на добавленную стоимость, акцизы и НДПИ. Не забудьте указать сумму доходов, полученную за отчетный период.

После того, как введете данные, кликните «Рассчитать фактические показатели», после чего калькулятор покажет, какая у вас налоговая нагрузка. Такой калькулятор могут использовать только те, кто находится на основной системе налогообложения, для других форм используйте формулы, что были описаны выше.

Нормальный уровень налоговой нагрузки

Допустимые уровни налоговой нагрузки зависят от отрасли и устанавливаются регулирующими органами. Понимание того, как ФНС и банки оценивают налоговую нагрузку , помогает компаниям и индивидуальным предпринимателям избежать финансовых рисков и неприятностей с законом. Вот как это работает:

ФНС считает безопасным уровнем налоговой нагрузки среднее значение по отрасли. Если налоговая нагрузка вашей компании выше среднего значения, это может привлечь дополнительное внимание со стороны налоговых органов. Чтобы узнать, какие показатели считаются стандартными для вашей отрасли, можно посетить официальный сайт ФНС, где представлены актуальные данные: ФНС России. На 2023 год критерии следующие (новые данные будут опубликованы в мае 2024 года):

строительство — 11,1%;

гостиницы и общепит — 9,6%;

розничная торговля — 5%;

сфера торговли оптом — 3%.

Банки используют показатели, определенные ЦБ РФ. Один из рекомендуемых показателей налоговой нагрузки составляет 0,9% или выше, в зависимости от объема дебетового оборота по счету компании.

Если ваш показатель ниже этого уровня, банк может запросить дополнительные документы для проверки легальности ваших операций. В крайних случаях это может привести к блокировке расходных операций по вашему счету.

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Для удобства предпринимателей существуют онлайн-калькуляторы, которые помогают оценить налоговую нагрузку организации. Калькуляторы показывают стандартную норму для вашей отрасли и помогают найти отклонения в налоговых показателях по сравнению с рекомендованными значениями.

Анализ и контроль

Рекомендуется, чтобы уплаченные налоги составляли не менее 0.9% от дебетового оборота по расчетному счету. Если процент ниже, это может вызвать подозрения в неуплате налогов. Проверку стоит проводить ежеквартально, чтобы избежать проблем в конце года, когда исправить ситуацию будет сложнее.

Когда налоговая нагрузка ниже нормальной:

Подготовка документов: готовьтесь к возможной проверке, собрав все необходимые документы (договоры, накладные, акты и т.д.), которые подтвердят законность ваших расходов и доходов.

готовьтесь к возможной проверке, собрав все необходимые документы (договоры, накладные, акты и т.д.), которые подтвердят законность ваших расходов и доходов. Оплата авансом: в случае обнаружения недоплаты рассмотрите возможность досрочной уплаты налогов для корректировки показателей.

Если налоговая нагрузка выше ожидаемой:

Анализ переплат: убедитесь, что вы не переплачиваете налоги и что все расчеты выполнены правильно.

убедитесь, что вы не переплачиваете налоги и что все расчеты выполнены правильно. Подготовка к проверкам: приготовьтесь к возможному повышенному вниманию со стороны налоговых органов, подготовив объяснения и подтверждающие документы для защиты своих позиций.

Пересмотр налогового режима

Если ваша налоговая нагрузка соответствует средней по отрасли, но финансовое состояние оставляет желать лучшего, возможно, стоит рассмотреть переход на другой налоговый режим, такой как УСН, ЕСХН или патентная система. Эти режимы могут предложить льготы, снижающие общую налоговую нагрузку.

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