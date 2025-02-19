Какие налоги относятся к федеральным, региональным и местным

В статье узнаете, какие налоги относятся к региональным, местным, кто освобожден от уплаты ФН и как группируются налоги.

Предпринимателям важно понимать, какие налоги и сборы относятся к федеральным, местным и другим, поскольку за счет этих средств формируются соответствующие бюджеты, и на каждом уровне обеспечивается контроль над соблюдением налогового законодательства. Такое разделение упрощает управление и распределение финансовых потоков.

Все налоговые отчисления и сборы, которые уплачивают физические и юридические лица, перечисляются в бюджет государства. По уровню налогообложения налоговые платежи подразделяются на федеральные, региональные и местные.

Федеральные налоги (ФН)

Уплачиваются на всей территории России по единым правилам. Перечень федеральных отчислений и особенности их регулирования указаны в ст. 13 Налогового кодекса РФ.

Средства перечисляются в общероссийский бюджет, из которого финансируются программы федерального значения, осуществляется адресная господдержка, помощь бизнесу.

Рассмотрим, какие налоги относятся к федеральным.

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц уплачивает каждый гражданин со следующих поступлений:

зарплата, гонорары и вознаграждения по договорам гражданско-правового характера;

прибыль от ценных бумаг (продажа, полученные дивиденды);

доход от продажи объектов недвижимости и другого имущества;

доход от сдачи в аренду имущества;

выигрыши;

проценты по вкладам и другие виды дохода.

В РФ действует прогрессивная ставка НДФЛ (от 13 до 22%), которая зависит от размера налогооблагаемой базы. Законодательством предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ по некоторым видам доходов. К ним относятся:

государственные выплаты (пенсии, стипендии, пособия, донорские вознаграждения, единовременные выплаты);

наследство;

подарки (в том числе, в денежной форме) от близких родственников;

алименты;

продажа недвижимости по истечении минимального срока владения (3-5 лет) или стоимость которой не превышает 1 млн рублей;

доход по вкладам, не превышающий установленный лимит и ряд других выплат.

Как правило, налоговые отчисления с доходов физического лица удерживает и перечисляет в бюджет организация, которая является налоговым агентом (работодатель, банк, брокер, заказчик).

По некоторым доходам физлицо уплачивает НДФЛ самостоятельно. К ним относятся поступления от других физлиц (арендные платежи, оплата за товары), продажа имущества, выплаты от иностранных юрлиц и другие доходы, налог по которым не был удержан налоговыми агентами.

НДС

Налог на добавленную стоимость — косвенный, он закладывается в цену большинства товаров и услуг, которыми пользуется потребитель. Действует для организаций и ИП на УСН.

Технически НДС оплачивают юрлица и частные предприниматели, которые завозят продукцию на территорию России, оказывают услуги или продают товары в стране. Но в итоге за него расплачиваются конечные потребители, так как эта надбавка уже входит в стоимость потребительских товаров, и люди покупают их с наценкой.

Ставки:

20% — общая ставка, применяется, в том числе, по умолчанию для УСН;

10% — для социально значимых товаров;

5% и 7% — пониженные ставки, привязанные к доходу;

0% — на экспортные операции.

Сумма и ставка указывается в бухгалтерской и налоговой документации. Налоговой базой является выручка. Если годовой доход компании на УСН ниже 60 млн, она автоматически освобождается от уплаты НДС.

НПО

Налог на прибыль организаций начисляется на разницу между доходами и расходами компании. Размер напрямую зависит от итоговых финрезультатов фирмы.

Кто платит:

все отечественные юрлица, независимо от формы организации;

иностранные компании, получающие доход от источников в России или ведущие деятельность в нашей стране через представительство;

иностранные компании — налоговые резиденты РФ или управляемые из России организации.

Ставки:

20% (2% — в ФБ, 18% — в РБ), субъекты могут назначать свои ставки НПО (от 13,5 до 18%).

От НПО освобождены организации, применяющие спецрежим налогообложения (УСН, ЕСХН), налогоплательщики с юрисдикцией на Курильских островах, участники проекта «Инновационный центр Сколково», компании — плательщики НИБ.

ВН

Водный налог уплачивается физлицами, организациями и ИП, которые осуществляют лицензированное пользование водными объектами (в т. ч. акваториями), а именно: выполняют водозабор, используют водоемы для выработки электроэнергии, сплава древесины.

Налоговая база считается по каждому объекту отдельно и зависит от целей использования объекта и вида водоема. Сумму ВН налогоплательщик рассчитывает самостоятельно. Предусмотрено безналоговое пользование ряда водоемов.

НДПИ

Налог на добычу полезных ископаемых платят отечественные и иностранные компании, а также ИП, которые занимаются добычей полезных ископаемых с целью реализации. Действие закона распространяется и на полезные ископаемые, добываемые за границей. Налоговый период — один календарный месяц.

Если разработка месторождения ведется для сбора образцов или изучения грунта, ничего оплачивать не нужно.

Ставки зависят от типа полезных ископаемых, на ряд ресурсов предусмотрено льготное налогообложение 0%. НДПИ оплачивается на Единый налоговый счет в составе ЕНП.

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НДДДУС

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья начисляется на допдоход при добыче газа, нефти, газового конденсата и попутного газа.

Налоговая база — разница между совокупными доходами и расходами при добыче ресурсов. Ставка НДДДУС — 50%.

Акцизы

Это косвенный ФН на установленные группы товаров народного потребления. Акцизы включены в конечную стоимость продукции, т. е. фактическими плательщиками данной наценки являются потребители.

Акцизы обязаны платить организации и иные лица, производящие действия с подакцизными товарами (перемещающие их через границу ЕАЭС).

Перечень подакцизных товаров:

спиртосодержащая и алкогольная продукция (бытовая, косметическая, краски);

табачная продукция;

автомобили, мотоциклы;

лекарственные средства;

бензин и дизельное топливо;

напитки, содержащие сахар.

Ставка акциза индивидуальна для каждого товара. Она рассчитывается в фиксированной или комбинированной форме. Отчетный период — один месяц.

Кто освобождается от уплаты ФН?

От оплаты некоторых ФН освобождается ряд организаций, которые применяют спецрежим налогообложения:

УСН — платят единый налог в упрощенном порядке;

ЕСХН — упрощенка для производителей сельхозпродукции.

Стандартные ставки — 6% и 15% (в зависимости от налогооблагаемой базы). По ЕСХН возможно уменьшение ставки до 0%.

Региональные налоги (РН)

Распространяются на организации и физических лиц, которые имеют в собственности имущество или получают доход в конкретном регионе. Особенности регионального налогообложения описаны в ст. 14 Налогового кодекса РФ.

Средства полностью направляются в региональный бюджет. Субъекты РФ имеют право вводить льготы и самостоятельно устанавливать ставки.

Полученные денежные средства расходуются на нужды региона: социальные программы, развитие инфраструктуры, поддержку природных ресурсов и другие потребности.

Вот какие налоги относятся к региональным.

ТН

Транспортный налог обязаны ежегодно платить собственники транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, автобусов, воздушных и водных судов). Список транспортных средств, подлежащих налогообложению, в каждом регионе может быть разным.

Плательщики — физические и юридические лица (условия для разных категорий налогоплательщиков различаются).

Сумма платежа рассчитывается исходя из:

налоговой базы (за нее принимается мощность двигателя в л. с., суммарная тяга или валовая вместимость);

коэффициента (регионы могут уменьшать или увеличивать его размер);

периода владения / экологического класса транспортного средства.

От ТН могут освобождаться льготные категории граждан. Также на ТН могут распространяться скидки. Региональные власти самостоятельно определяют льготные категории налогоплательщиков.

НИО

Налог на имущество организаций обязаны платить компании, имеющие в собственности недвижимость, даже если объект не используется в хозяйственной деятельности компании. Исключения составляют водоемы, земельные участки, недостроенные или уничтоженные объекты, культурные и исторические памятники. На некоторые виды недвижимого имущества устанавливаются льготы.

Плательщики:

юрлица на ОСН — за всю недвижимость, которой владеют;

компании на УСН — за налогооблагаемую по кадастровой стоимости недвижимость.

Список кадастровой недвижимости находится во всеобщем доступе и утверждается в регионе каждый год.

Ставка:

до 2,2% — от среднегодовой стоимости;

2% — от кадастра.

Отчетный период — календарный год, в некоторых регионах предусмотрены ежеквартальные авансовые платежи. Взносы перечисляются в формате единого налогового платежа.

НИБ

Налог на игорный бизнес оплачивают компании, работающие в игорном бизнесе. Организация и проведение азартных игр может быть связана с использованием игровых автоматов и столов, приемом ставок в специальных пунктах или букмекерских конторах и т. д.

Ставка зависит от количества оборудования, рассчитывается отдельно по каждому объекту. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет оплачиваемую сумму.

Местные налоги (МН)

Уплачиваются на уровне муниципальных образований — города, поселения, района, округа. Перечень и порядок уплаты описан в ст. 15 Налогового кодекса РФ. Под налогообложение подпадают те, кто получает доход или имеет имущество на территории конкретного муниципалитета.

Средства расходуются на обеспечение муниципалитета инженерными коммуникациями, помощь малоимущим гражданам, строительство, организацию досуга и другие вопросы.

Рассмотрим, какие налоги и сборы относятся к местным.

НИФЛ

Налог на имущество физических лиц распространяется на собственников любой недвижимости — комнат, домов, квартир, гаражей, объектов незавершенного строительства, складских объектов. На долевую собственность НИФЛ рассчитывается пропорционально доле владения.

Обязанность по уплате возникает, даже если объектом не пользуются. Плательщик — исключительно собственник, зарегистрированные лица не имеют отношения к платежам.

Ставка исчисляется как процент от кадастровой стоимости объекта:

на жилые объекты, парковочные места и гаражи — 0,1%;

на коммерческую недвижимость дороже 300 млн рублей — 2%;

на все остальные объекты — 0,5%.

Указанные базовые ставки муниципалитет, по своему усмотрению, может корректировать (как в сторону увеличения, так и уменьшения).

Налоговая самостоятельно ежегодно рассчитывает НИФЛ и отправляет плательщику уведомление об оплате.

ЗН

Земельный налог обязаны оплачивать физлица, организации и ИП, имеющие землю в собственности, пожизненном владении или бессрочном пользовании. Не распространяется на участки в безвозмездном пользовании или по договору аренды.

Из перечня объектов налогообложения исключаются земли:

изъятые из оборота / ограниченные в обороте;

относящиеся к лесному фонду;

входящие в состав общедомового имущества.

Ставка:

0,3% — для земель сельхозназначения, жилищного строительства, объектов, являющихся частью инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, не используемых в предпринимательстве;

1,5% — для всех остальных участков.

Налоговой базой служит кадастровая стоимость объекта.

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Торговый сбор

Согласно закону, обязательство платить ТС распространяется на компании, которые занимаются торговлей в розницу в определенных городах: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В настоящее время этим правом воспользовались только власти Москвы, а в Севастополе и Санкт-Петербурге торговый сбор пока не введен.

Организации, относящиеся к льготным категориям, ТС не платят.

Ставка торгового сбора зависит от вида деятельности компании, административного округа. Сроки уплаты — ежеквартально в формате ЕНП.

Туристический налог

Плательщики — все юридические и физические лица, которые оказывают услуги размещения граждан в местах временного проживания (гостиницы, мотели, пансионаты, хостелы, базы отдыха), находящихся в пределах территорий, на которых введен платеж.

Налоговая база определяется как стоимость услуги по временному проживанию. В нее включены НДС, сам налог, дополнительные услуги.

Ставка — не более 1% (на усмотрение местных властей). Оплачивается ежеквартально.

Итоги

Один из способов группировки налогов — по уровню бюджета. Это распределение определяет, какие виды налогов относятся к федеральным, какие виды налогов относятся к региональным и какие виды налогов относятся к местным. Соответственно, отчисления распределяются в разные уровни бюджета. Ставки ФН фиксированы для плательщиков. Региональные и местные власти могут видоизменять ставку подотчетного им налогообложения в установленных законодательством пределах. Какие налоги относятся к федеральным в России, а также региональным и местным — обозначено в Налоговом кодексе РФ. Также в нем указан порядок и особенности налогообложения каждого уровня.

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