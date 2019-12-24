Как сдать ЕГЭ на 100 баллов и стать техдиректором в 20 лет

Александр рассказал Rusbase о том, как сдать ЕГЭ на отлично без репетиторов, каково это — учиться в ИТМО, как пройти стажировку в хорошей компании и почему работа в стартапе круче, чем в корпорации.

Александр Пахомов мог поступить в училище Мусоргского и стать известным музыкантом, но выбрал программирование. Александр — один из нескольких человек в Петербурге, получивших в 2017 году 100 баллов за ЕГЭ по математике и информатике. В 20 лет он студент ИТМО и технический директор стартапа Firstep.

Мне 20 лет. Я родился, живу и учусь в Санкт-Петербурге. Долгое время не думал, что можно заниматься чем-то кроме физики. Еще меня большой музыкальный бэкграунд: я 10 лет играю на аккордеоне и фортепиано, много выступал. Меня хотели даже взять в училище Мусоргского, но я решил, что наука мне интереснее. Иногда бывает, что я не играю по два месяца. Но понимаю, что это больша́я часть меня, и не хочу это терять.

В 10 классе увлекся программированием. Я кайфую от программирования, потому что ты постоянно делаешь что-то новое или переосмысляешь работу. Например, бывает так, что через полгода в продукте ты должен что-то менять, потому что старая схема уже не действует.

Есть кодер, который просто пишет код. А есть программный инженер, который думает об архитектуре приложения, как оно будет работать, чем будет наполнено. Это уже творчество. Я как раз программный инженер.

Любому идти в программирование не стоит. У меня есть знакомые, которые пошли в ИТ за перспективами и зарплатой, но все же выбирать стоит то, что тебе интересно.

Три причины стать программистом:

ты будешь постоянно работать с чем-то новым;

ты будешь много путешествовать;

это классно. Я тот человек, который постоянно программирует , думает о кодах ночью и безумно любит свое дело.





«Уроки не делал. А еще у меня никогда не было репетиторов»

У меня никогда не было репетиторов. Оценки в школе были разные: как-то средний балл по русскому за половину четверти был 2,8, но мне повезло — меня вытянули на золотую медаль. А вот по математике и информатике всегда были пятерки. Дома я не делал уроки — с домашними заданиями часто разбирался по ситуации. Я окончил школу с золотой медалью, которую получил благодаря олимпиадам — за время учебы я поучаствовал в шести-восьми олимпиадах, где четыре раза занимал первое место.

Для меня обучение — не самоцель. Главное — стать умнее, образованнее. Мне хотелось выйти за рамки школьных знаний, поэтому в 10-11 классе я стал изучать высшую математику — теорию предела, интегрирование, дифференцирование.

На геометрии меня часто критиковали за то, что я выводил все теоремы прямо в задаче или на экзамене. То есть я их не учил, а на контрольной все доказывал. То же самое было на физике. В старших классах по теоретической физике мне давали задачи на мышление. Да, формально это могло быть давно уже открыто и никому не важно, но это было нужно и интересно лично мне.







Александр на выпускном в музыкальной школе. 2017 год

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов: «Я не переживал»

ЕГЭ — не самая объективная оценка знаний. Как и любой тест, это выборка случайных знаний.

Я не нервничал перед ЕГЭ. Совсем. Мама тоже не переживала — еще в четвертом классе она предоставила меня самому себе, разве что пинала по поводу оценок по русскому. Когда я начал заниматься программированием, у меня появились первые успехи, она поняла, что я занимаюсь тем, что мне интересно, и успокоилась.

Был уверен, что напишу ЕГЭ так хорошо, как могу. А сколько баллов будет — неважно. Я знал, что большая часть заданий — на понимание, а не зубрежку. В 2017 году я стал одним из четырех школьников Петербурга, которые сдали ЕГЭ по математике и информатике на 100 баллов. Я был рад, хотя это странное достижение.

Как я случайно попал в ИТМО

Благодаря олимпиадам и золотой медали я мог поступить в любой российский вуз, набрав больше 75 баллов по ЕГЭ по математике. С моими 100 баллами я спокойно проходил на бюджет.

Получилось так, что я не знал об ИТМО, пока не подал туда документы. При подаче документов в СПбГУ меня отправили домой переделывать документы, которые я неверно заполнил. Решил, что пойду куда-то еще. Зашел в ИТМО, оказался там первый раз в жизни — и подал документы. Через час мне сказали, что я принят.





Вручение диплома в Dell EMC





«Преподаватели ценят студентов, которые работают»

Много ли у нас ботаников? Они учатся в основном на факультете компьютерных технологий (КТ). ИТМО семь раз был чемпионом мира по программированию: все участники олимпиад учатся на КТ. Говорят, что там учиться сложнее, чем на других факультетах. На КТ делают максимальный уклон на математическую подготовку, научное направление. Мне же хотелось больше прикладных знаний: настоящее программирование требует практики и бизнес-знаний. Казалось, что на КТ я не получу нужного.

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Обучение длится четыре года, плюс два года магистратуры по желанию. Сперва в нашей группе училось 24 человека. На третьем курсе осталось 15 человек: кто-то уходит, кто-то переходит на другие направления. Совмещать учебу с работой в стартапе или стажировкой несложно. Преподаватели, особенно те, кто не старше 35 лет, ценят работающих студентов.

Лекторы у нас преимущественно из научной среды, а те, кто обучает практике, работают в крупных компаниях, например, в «Яндексе».

Как практика влияет на посещение лекций

Мне нравится, что вуз сам ориентирован на то, чтобы ты нашел стажировку. Например, у нас есть что-то вроде ярмарки вакансий. Ты можешь подойти к стенду любой фирмы — от МТС до Сбербанка — и посмотреть, что они предлагают. У нас постоянно висят объявления от разных компаний. Еще о вакансиях можно узнать из карьерных рассылок, сайта университета или специальной группы.

ИТМО нацелен на то, что ученик может найти стартап для работы. Я не понимал некоторые вещи, которые мне рассказывали в вузе. А когда пошла практика, понял, где это нужно применять.

Я не всегда хожу на лекции. В ИТМО есть практика — это сдача лабораторных работ или стажировка. Ты должен сам ее искать и в конце принести отчет. Некоторые преподаватели требуют ходить на лекции. Некоторые — нет, если мы получаем знания в работе: преподаватели дают нам право быть ответственными и принимать решения.

Обычно в начале семестра я посещаю все лекции, а потом в процессе обучения понимаю, что мне интересно, что я могу изучить сам и что необходимо. При этом у нас не так много лекций, как на других факультетах. Например, в понедельник и пятницу выходные дни, а во вторник только одна пара.



У меня есть знакомые, которым мешает университет — они и так классные программисты, которые уже где-то работают. Знакомый получил должность фронтенд-разработчика в «Яндексе» на фултайм, и теперь ему нужно закрыть все сессии хотя бы на тройки. Вылететь у нас сложно.

Университет дает мне 30% из того, что я знаю. Если человек ответственный и понял, в какую сторону развиваться, то образование не обязательно.

Знаю, что в университете есть и КВН, и какие-то конкурсы вроде «Мисс ИТМО», но я работаю, не живу в общежитии, поэтому достаточно отдален от студенческой жизни.







Как молодому специалисту попасть на стажировку

На первую стажировку по анализу данных в Big Data Solutions попал случайно: увидел объявление от компании и за 24 часа выполнил тестовое задание. Оно было средней сложности. Через день мне перезвонили и попросили отправить резюме. Word я открываю три раза в год — все так плохо! Пришлось срочно делать резюме. Я мало фотографируюсь, и все, что я нашел — это фото с аккордеоном на сцене, где даже не видно моего лица. Возможно, им даже понравилось мое резюме...

Стандартная ставка для стажера составляет 10 тысяч рублей за 20 часов работы в неделю.

Мне предлагали остаться в компании с увеличением зарплаты, но уже тогда я начинал работать в стартапе и понимал, что собственный бизнес (у Александра есть доля в Firstep. — Прим.) для меня важнее, чем наемная работа.

Вторая моя стажировка была от Dell EMC (американская компания, которая производит системы хранения данных. — Прим.). Со всего Петербурга они выбрали 30 программистов, которых пригласили на годовую менторскую программу. У нас были лекции и практические задания. Моим ментором стал разработчик ПО для мейнфреймов, ранее работавший в IBM. Я вряд ли буду заниматься чем-то подобным, это база, которую нужно знать любому программисту.

Как я стал техдиром

Сейчас я работаю в стартапе Firstep — это приложение для знакомств. Я техдиректор — главный с точки зрения разработки.

Как так получилось? Однажды я сидел в столовой ИТМО с ноутбуком и изучал машинное обучение. Ко мне подошел основатель приложения Ян Лившиц. Он рассказал про стартап и предложил работу. Было собеседование, тестовое задание. Мне понравилась идея работать на себя.

Сперва я был младшим iOS-разработчиком. Проект развивался, я рос вместе с ним. За год достиг успехов в разработке, и мне предложили стать техдиректором.

Я трачу на работу все свое время: встаю в 10 утра, ложусь в час ночи — сижу с ноутбуком и пытаюсь сделать стартап лучше, чем вчера.

У одного из наших разработчиков за плечами 10-летний опыт разработки на Android и карьера в большой компании, при этом я иногда ему что-то объясняю. Такого опыта не получить ни на стажировке, ни в университете, где у тебя нет ментора.

Мне интересно, чтобы маленькая компания переросла в большую. Это интрига.

В стартапе все зависит от тебя. А в крупной компании ты один из многих. В стартапе ты работаешь с небольшой командой, всех знаешь. Вы развиваетесь и делаете то, что вам нравится. И еще продаете это. Это очень важно.

Я не получаю зарплату, так как вся прибыль идет на развитие проекта. У меня доля в бизнесе, хотя стоимость компании пока не определена. У меня есть другие проекты, которые приносят доход — ими я занимаюсь в свободное время.

«На что я трачу деньги»

На дорогие гаджеты, которые нужны для работы. Покупаю редко — раз в год, но делаю выбор в пользу качества и дизайна. Последняя покупка — Air Pods. Год назад купил MacBook, до этого — iPhone. По магазинам с одеждой постоянно не хожу. Сейчас на мне джинсы Levi's, есть несколько футболок этой же марки. Часы Tissot. Все куплено на заработок от проектов.

4 книги, которые я советую прочитать:

Grady Booch «Object Oriented Analysis and Design with Applications» — о том, что такое объектно ориентированное программирование. Стив Круг «Не заставляйте меня думать» — книга помогает в понимании принципов создания лучшего пользовательского опыта в вашем приложении. Джефф Сазерленд: «SCRUM. Революционный метод управления проектами» — все про SCRUM. Phil Knight «Shoe Dog» — одна из лучших книг о том, как и на каких принципах строится компания.

Я отношусь к деньгам ответственно и стараюсь тратить их с умом.