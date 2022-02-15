Какие автомобили ушли с российского рынка в 2021 году

Разбираемся, какие модели больше не продаются у нас и почему так произошло.

Нестабильная экономическая ситуация из-за пандемии и нехватка полупроводников в прошлом году пошатнули весь автомобильный рынок. Некоторые бренды решили сократить модельный ряд в России, а кто-то и вовсе был вынужден покинуть наш рынок.

Smart

Бренд Smart в прошлом году полностью ушел с рынка России. Поставки миниатюрных немецких машинок прекратились в 2019 году. С этого времени дилеры распродавали остатки автомобилей со складов. В России бренд представляли три модели: двухместный хэтчбек ForTwo, кабриолет ForTwo Cabrio и четырехместный хэтчбек ForFour. На выбор был литровый бензиновый мотор, а также 0,9-литровый турбодвигатель.

Smart ForTwo/Smart

Последний Smart продали в 2021 году, на этом история марки на российском авторынке завершилась. О возвращении пока информации нет. Но если это и случится, то, скорее всего, немцы привезут электрокары. Не так давно в компании заявили, что планируют отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания и полностью сосредоточиться на разработке «электричек».

Chrysler

Также в 2021 году от нас окончательно ушел американский бренд Chrysler. В России продавали только минивэн Pacifica. А с 2020 года и его перестали поставлять. Два последних минивэна купили в прошлом году. Кстати, ценник на автомобиль был не маленький.

Chrysler Pacifica/Chrysler

Стоимость машины в комплектации Limited Platinum с 279-сильным агрегатом V6, 9-ступенчатым «автоматом» и передним приводом начиналась с 4,5 млн рублей.

Datsun on-DO и mi-DO

История бюджетного японского бренда Datsun также печальна. Напомним, автомобили марки были сделаны на базе отечественной Lada Granta, за все время у нас продали более 130 тыс. машин. Седаны выпускали в Тольятти вплоть до декабря 2020 года, а в 2021 году из салонов ушли последние новенькие on-DO и mi-DO.

Datsun mi-do/Datsun

Но владельцы японских «иномарок» могут не переживать за послепродажное обслуживание и поиск запчастей, все это доступно, только теперь через сеть авторизованных центров Nissan.

Foton Sauvana

Так и не смог впечатлить нашего искушенного покупателя внедорожник Foton Sauvana. Китайский «покоритель гор и непроходимых лесов» ушел с рынка России летом. Общими усилиями дилеров было реализовано всего 36 машин. На этом бренд решил остановиться и покинуть страну.

Foton Sauvana/Foton

У нас на выбор для покупателей было представлено четыре вариации внедорожника с двигателем 2,0 литра (201 или 217 л.с.), прайсовые цены начинались с отметки в 1 639 900 рублей.

Honda Pilot

После того, как в прошлом году у нас продали последний кроссовер Honda Pilot, в списке моделей японского бренда, которые можно купить в России, остался единственный кроссовер — CR-V.

Honda Pilot/Honda

Как сообщили в пресс-службе компании, Pilot больше к нам не приедет, да и CR-V надолго не задержится. Последнюю партию автомобилей привезут в первом квартале 2022 года и, скорее всего, бренд тоже покинет наш рынок.

Volkswagen Amarok и Jetta

Производство пикапа Amarok на заводе в Ганновере, откуда поставляли нам модель, прекратили в мае 2020 года, освободив площадку под электрокары. Купившие автомобиль в 2021 году могут теперь гордо заявлять: «возможно, это последний Amarok, который продавали в России».

Volkswagen Amarok/Volkswagen

Но если очень захотеть, пикап все же можно будет купить, правда придется за ним отправиться в другую страну. К концу 2022 года новое поколение Amarok можно будет заказать в нескольких западных странах, но, как отметили в компании, у нас новинки не будет точно.

Что касается новинок, то и здесь бренд ушел в минус. Последнее поколение Volkswagen Jetta вышло на рынок России в мае 2020 года, а уже в августе 2021 года продажи модели закончились.

Еще один немецкий пикап также сняли с производства в 2020 году и, соответственно, 2021-й стал годом последних распродаж. Все немецкие пикапы Mercedes-Benz X-Class продали еще в начале прошлого года.

Mercedes-Benz X-Class/Mercedes-Benz

Из-за невысокого спроса компания была вынуждена признать проект провальным, хотя изначально модель подавала большие надежды.

Audi SQ7 и SQ8

Audi пришлось вычеркнуть из списка своих моделей в 2021 году два спортивных кроссовера. Летом с нашего рынка ушли спортивные модификации Audi SQ7 и SQ8, мощностью по 422 «лошадки» каждая.

Audi SQ8/Audi

Рекомендованная стоимость моделей начиналась от 8 150 000 и 8 500 000 рублей, соответственно. Но у дилеров Audi SQ7 стоила от 11,6 млн рублей до 13,3 млн рублей. Средняя стоимость Audi SQ8 в салонах составляла 13,1 млн рублей.

Jaguar XE

Не нашел своего клиента в наших широтах и Jaguar XE. Жизнь модели была недолгой. Появился на нашем рынке обновленный XE в ноябре 2019 года, а в 2021 году ушел в небытие.

Jaguar XE/Jaguar

На сегодняшний день точно известно, что Jaguar не планирует выпускать преемника XE, в планах у британской марки расширение линейки электрокаров.

Infiniti Q50 и Q60

Сразу две модели японского премиального бренда Infiniti покинули нашу страну в 2021 году: последние Q50 и Q60 раскупили в июле. Причиной ухода моделей с нашего рынка стала новая политика компании, согласно которой в Infiniti теперь больший акцент сделан на сегмент SUV. Так что, если вы захотите сегодня купить Infiniti, на выбор будут только кроссоверы и внедорожники.

Infiniti Q50/Infiniti

Под капотом у обеих моделей прятался 2-литровый двигатель в 211 «лошадок». Согласно прайсам, рекомендованная розничная стоимость Q50 составляла 2 690 000 рублей, а Q60 можно было купить не меньше чем за 3 399 000 рублей.

Toyota Supra

Также в прошлом году Россия лишилась еще одной японской модели — спорткара Toyota Supra. Автомобиль не вызвал интереса покупателей, хоть и был хорош собой. Машина продержалась у нас недолго, продажи стартовали летом 2019 года. У спорткупе была всего одна комплектация — Passion, стоил автомобиль от 5,5 млн рублей.

Toyota Supra/Toyota

Но при всей своей харизматичности и яркой цветовой палитре модель так и осталась неоцененной. За два года в нашей стране был продан всего 21 японский спорткар.

Mazda СХ-30

История японского кроссовера Mazda СХ-30 печальна вдвойне, потому что и автомобиль получился удачным, и у нас его ждали и даже успели оценить, и производители планировали хороший прирост в продажах, порядка 10%. Но реальность внесла свои коррективы и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Mazda СХ-30/Mazda

Новинка появилась у нас в начале 2021 года. Оснастили японцы кроссовер хорошим 2-литровым двигателем, предложили на выбор пять комплектаций. Ценник соответствовал золотой середине «цена-качество» и варьировался от 1 730 000 рублей до 2 258 000 рублей. Mazda последнее время не часто балует новинками, поэтому СХ-30 был долгожданным. Но в сентябре из-за глобального дефицита микрочипов компания была вынуждена прекратить поставки модели в Россию. Тем не менее в салонах смогли продать более 2,6 тыс. машин.

Jeep Renegade

Бренд Jeep тоже попал в список марок, которые были вынуждены сократить модельный ряд в наших широтах. Тенденция ухода здесь уже традиционная. Так, в 2021 году вслед за Cherokee ушел с рынка и Jeep Renegade. Но здесь есть один интересный факт, срок действия сертификата на этот компактный кроссовер в России истек еще в ноябре 2019 года, тогда же прекратили поставки, но спрос на модель был настолько невелик, что распродали машины только летом 2021 года.

Jeep Renegade/Jeep

С 2015 года дилеры продали лишь 1200 Renegade. Кстати, привозили машины из Италии.

Geely GS и Emgrand X7

Китайцы не стали исключением и тоже сократили количество своих моделей в России. Так, в 2021 году нас покинул кросс-хэтчбек Geely GS. Продажи автомобиля начались в сентябре 2019 года. Сначала машины привозили прямо из Китая, позже нам поставляли GS, собранные на предприятии «БелДжи» в Белоруссии.

Geely GS/Geely

Больше у нас ну будут продаваться и кроссоверы Emgrand X7, несмотря на то, что модель пользовалась популярностью. Более 2,2 тыс. машин купили у нас в 2020 году, а вот в 2021 году тираж сократился до 546.

Haval H5

Известный в народе внедорожник Great Wall Hover, ныне Haval H5, тоже безвозвратно ушел из страны. В апреле 2020 года сборку автомобиля наладили на заводе под Тулой. В том же году в России купили 2 052 машины, а в 2021 году продажи упали, дилеры реализовали 1 804 внедорожника. Но причина не в низком спросе, а в том, что весной того же года машину просто перестали выпускать.

Haval H5/Haval

Руководство компании решило отдать производственные мощности под новинку, так что теперь вместо H5 с конвейера завода будут «выезжать» кроссоверы Haval Jolion.

JAC S5

Еще один китайский бренд не смог удержаться на нашем рынке с тем же списком моделей, что были в 2020 году. В расход пошел паркетник JAC S5. Автомобиль закончился у дилеров летом 2021 года. Согласно техническим характеристикам, кроссовер оснащался 136-сильным мотором и передним приводом.

JAC S5/JAC

Отклик у покупателей модель так и не нашла, всего 134 машины было продано в салонах по всей России.

Zotye T600 и Coupa

Закрывают наш список два кроссовера бренда Zotye — T600 и Coupa. Модели также ушли с нашего рынка, хоть производители и возлагали на них большие надежды. T600, согласно данным официального сайта, стоил меньше миллиона — 971 600 рублей.

Zotye Coupa/Zotye

Неплохая цена при том, что китайцы постарались сделать свой кроссовер похожим на Tiguan. Но даже это сходство не помогло машине удержаться на нашем рынке. Модель Coupa стоила чуть дороже — от 1 189 600.

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Фото на обложке: alexfan32/Shutterstock