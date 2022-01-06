Chrysler к 2028 году будет выпускать только электромобили

Автомобильный бренд Chrysler со столетней историей станет полностью «‎электрическим» к концу этого десятилетия. Родительская компания бренда представила концепцию Chrysler Airflow Concept, согласно которой она собирается выпустить полноприводные электромобили.

Stellantis, владеющая Chrysler, переведет все модели бренда на электродвигатели к 2028 году, сообщает Techcrunch.

Сейчас у Chrysler только три модели автомобилей: минивэны Chrysler Pacifica и Chrysler Pacifica Hybrid и седан Chrysler 300.

Неизвестно, какая судьба ждет именно их в будущем, и как они впишутся в концепцию Airflow, которую представила Stellantis.

В рамках этой концепции компания пока что показала только один прототип Chrysler Airflow, производство которого в будущем также стоит под вопросом.

Известно пока, что в 2025 году Chrysler планирует выпустить свой первый электромобиль, хотя не уточняется, как именно он связан с показанным прототипом.

Концепция Airflow предполагает разработку программного обеспечения и технологий для водителей и пассажиров. На этой концепции Stellantis планирует зарабатывать $22,5 млрд ежегодно.

Все больше компаний делают ставку на электромобили. В борьбу за этот рынок уже вступили Toyota. Ford, Mazda, Sony, китайские и другие компании.

Пока что впереди Tesla Илона Маска, в прошлом году продавшая рекордное число своих электромобилей.

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Фото на обложке: Stellantis