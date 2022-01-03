Tesla выпустила и продала рекордное число электромобилей в 2021 году

Компания Илона Маска Tesla по итогам 2021 года установила новый рекорд по производству и поставкам электромобилей. Спрос на продукцию Tesla вырос значительно и почти достиг психологической отметки в 1 млн проданных единиц. Илон Маск в ближайшее десятилетие расчитывает увеличить продажи до 20 млн электромобилей в год.

Tesla в 2021 году произвела более 930 тыс., а продала более 936 тыс. электромобилей, следует из отчета, опубликованного пресс-службой компании.

Это почти в два раза (на 87%) больше, чем за весь 2020 год (чуть менее 500 тыс. проданных электромобилей).

Новому рекорду не помешал и дефицит полупроводниковых чипов, который сильнее всего ударил по автомобильной промышленности. Глава Tesla, Илон Маск, отмечал осенью, что дефицит коснулся и Tesla, но им удалось его преодолеть, а сам кризис должен завершиться уже в 2022 году.

В ближайшие девять лет Маск планирует увеличить производство до 20 млн электромобилей в год. Для достижения этой цели Tesla строит новые заводы в США и Германии.

Капитализация Tesla c осени превышает $1 трлн, компания доминирует на мировом рынке электромобилей, но в скором времени это может измениться.

На рынок выходит, например, Rivian, запустившая производство и поставки в прошлом году. На нее делает ставку Amazon, владеющая более чем 10% компании.

Кроме того, в электромобили вкладывают миллиарды долларов известные автоконцерны (Toyota. Ford, Mazda и другие) и китайские компании, планирующие покорять международный рынок.

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