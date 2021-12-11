Ford утроит производство электрических Mustang к 2023 году

Автоконцерн Ford планирует значительно увеличить производство электромобилей модели Mustang Mach-Es в следующие два года. Причиной этого решения в компании называют «невероятный спрос».

Ford намерена к 2023 году в три раза увеличить число производимых ей электромобилей модели Mustang Mach-Es, сообщил в своем твиттере глава автоконцерна Джим Фарли.

«Сложно выпускать Mustang Mach-Es достаточно быстро, чтобы удовлетворить невероятный спрос [на него], но мы обязательно постараемся. Начиная с 2022 года мы увеличиваем производство и ожидаем достичь выхода более чем 200 тыс. единиц в год в Северной Америке и Европе к 2023. Это в три раза больше, чем сейчас», — написал Джим Фарли.

Этих показателей концерн будет достигать за счет подключения других своих заводов для производства электромобиля: некоторые Mustang Mach-Es будут собирать на фабрике Ford в мексиканском городе Куаутитлане.

Ford активно борется с другими автогигантами за внимание потребителей к новым электромобилям.

Так, компания вкладывает миллиарды долларов в развитие соответствующих технологий, покупает другие компании, которые занимаются электротранспортом или его инфраструктурой и развивает производство.

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Фото: Jim Farley/Twitter