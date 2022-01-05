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Sony откроет подразделение для разработки электромобилей

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Производитель электроники Sony может уже скоро заняться выпуском электромобилей. Компания уже показала несколько прототипов ранее, а недавно объявила об открытии этой весной целого направления для работы над ними.

Sony откроет подразделение для разработки электромобилей

Новое подразделение Sony, для разработки и создания фирменных электромобилей будет называться Sony Mobility, сообщает пресс-служба компании.

Об этом было сказано и на международной выставке потребительской электроники CES 2021, куда Sony также привезла прототипы двух моделей своих будущих электромобилей: Vision-S и Vision-S 02.

«Мы исследуем возможность коммерческого запуска электромобилей Sony», — объявил в своем выступлении на выставке CEO Sony Кенитиро Ёсида.

Vision-S Sony уже показывала на CES 2020, а прототип впоследствии даже успешно прошел испытания на европейских дорогах. Компания тогда испытала, в том числе, удаленное управление электромобилем через сеть 5G.

Как и следовало ожидать, в салонах электромобилей будут доступны развлечения: продвинутая аудиосистема и доступ к видеоиграм через удаленное подключение к Playstation.

Но тогда, год назад, публика ничего не знала о серьезности намерений Sony и отношения компании к рынку электромобилей.

Тем временем сам рынок продолжает расти. Пока что на нем доминирует компания Илона Маска Tesla, за прошлый год продавшая рекордное число своих электромобилей

Совсем скоро с ней начнет конкурировать Rivian, запустившая производство и поставки в прошлом году. На нее делает ставку Amazon, владеющая более чем 10% компании.

Кроме того, в электромобили вкладывают миллиарды долларов известные автоконцерны (ToyotaFordMazda и другие) и китайские компании, планирующие покорять международный рынок.

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Фото на обложке: Sony

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