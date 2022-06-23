«Видим большой потенциал в российских технологиях»: зачем стартапам идти в Kirov Group Ventures

В такой ситуации участникам рынка следует быть более гибкими и сплоченными, говорят в Kirov Group Ventures . Поэтому сейчас фонд продолжает вкладывать усилия в работу с портфельными компаниями, а также ищет для сотрудничества новые технологические проекты. О том, какие возможности фонд готов предоставить стартапам с русскоязычными основателями, рассказываем в статье.

Российские инвесторы и стартапы последние годы все больше интегрировались в международный рынок. Однако в 2022 эта тенденция может замедлиться: помимо проблем, связанных с санкциями и ограничениями, компании из России столкнулись с недоверием со стороны зарубежных партнеров, в особенности западных. Например, уже известны случаи, когда срывалось подписание согласованного контракта или соглашение об инвестициях.

О фонде

Kirov Group Ventures — корпоративный фонд ПАО «Кировский завод». Запущен в 2020 году с целью реализовать инновационную стратегию предприятия. Сейчас в портфель фонда входит восемь технологических проектов, а по итогам 2021 аналитики Dsight внесли компанию в число самых активных инвесторов ранних стадий.

Инвестировать в стартапы ранних стадий — изначальная концепция фонда. И, по словам управляющей команды, несмотря на существующие риски, они верят в эту стратегию: «Мы понимаем, что инвестируя на ранних стадиях, мы оцениваем потенциал технологии и команды, а не только ликвидность активов. Но работая с такими компаниями, мы раскрываем свою ценность как инвестора», — говорит Елена Морозова, директор по развитию портфеля Kirov Group Ventures.

В Kirov Group Ventures много внимания уделяют портфельным компаниям: там отказались от формата pay and pray — когда фонд выбирает проекты по бизнес-метрикам и проведенному Due Diligence и не включается в жизнь проекта до экзита — в пользу партнерского. По опыту команды, при таком подходе основатели быстрее достигают поставленных целей, затрачивая при этом меньше ресурсов.

«Мы еженедельно встречаемся с командами и проверяем ключевые гипотезы, обсуждаем, как совершить рывок в условиях дефицита клиентов, сократить цикл сделки и другие важные вопросы. Но что самое главное — мы просто по-человечески поддерживаем в сложных моментах, ведь каждый фаундер сталкивается с усталостью, растерянностью или даже страхом», — поделился Никита Семенов, исполнительный директор Kirov Group Ventures.

Работа с Kirov Group Ventures начинается после подписания term sheet и предполагает формат индивидуальной акселерации, которая включает консультации экспертов по бизнес-девелопменту, привлечению инвестиций, маркетингу и PR, а также юридическую поддержку и помощь в найме профильных специалистов. Какие еще возможности стартапам открывает фонд?

Преимущества для портфельных стартапов Kirov Group Ventures

Выход на крупных бизнес-заказчиков

Kirov Group Ventures организует прямые личные встречи команд с представителями российских и зарубежных компаний из сети контактов фонда, которые могут стать потенциальными покупателями технологии. Это особенно важно для стартапов, которые только нащупали Product Market Fit.

Так, разработчик PaaS-решения в сфере PropTech Tango Vision при поддержке фонда смог заключить контракт с российским девелопером ADG group и внедрить систему внутренней навигации сразу в 30 торговых центрах по всей России. И таким образом перешел со стадии пилотных внедрений к серийным продажам. В Kirov Group Ventures также подчеркнули, что стартап за последний год удвоил выручку, достигнув одного из лучших показателей по бизнес-метрикам в портфеле.

Привлечение следующих раундов инвестиций

Для развивающегося бизнеса, когда большая часть усилий направлена на поиск заказчиков и работу с клиентами, процесс привлечения инвестиций может стать крайне трудоемким. Поэтому Kirov Group Ventures берет эту часть работы на себя: проводит аудит материалов, привлекает экспертов для их оценки и доработки, организует встречи с инвесторами.

Один из стартапов в портфеле фонда — цифровая платформа для онбординга сотрудников в информационные системы HintEd — начала продажи в Латинской Америке и благодаря поддержке текущих инвесторов привлекает инвестиции на раунде Series A.

Пилотирование разработки на текущих бизнес-юнитах «Кировского завода»

В конце 2021 года Kirov Group Ventures помог стартовать проекту (сейчас он находится на стадии подписания инвестиционной сделки) по внедрению технологии виртуализации рабочих мест. В результате чего «Кировский завод» планирует экономию до 30 млн рублей в течение пяти лет только в одном бизнес-юните, а также увеличить производительность персонала на 23%.

Проект же смог протестировать технологию и показать ее рыночную привлекательность, а также обрести клиента в лице одного из крупнейших в России промышленных предприятий.

Развитие проекта на международном уровне

Портфельные проекты Kirov Group Ventures могут выйти на международный рынок — это страны Юго-Восточной Азии и ОАЭ — и начать развивать бизнес там. Фонд помогает стартапам в течение короткого времени открыть юридическое лицо, адаптировать продукт к местному рынку, заключить сотрудничество с локальными сейлз-командами и преодолеть культурные барьеры.

Как стать партнером фонда

Kirov Group Ventures для сотрудничества рассматривает стартапы на стадиях Pre-seed и Seed из отраслей: Industry 4.0, AgroTech, EnergyTech, Business Process Automation, Internet of autonomous things. В фонде подчеркивают, что сейчас при выборе проектов одним из важных факторов является синергия с «Кировским заводом», когда группа компаний может выступить ключевым клиентом, центром компетенций или предоставить свою сеть продаж.

«Мы видим большой потенциал в российских технологиях. В частности, таких как создание цифровых двойников производств, технологии сбора и обработки данных мониторинга оборудования. В этом стеке один из наших проектов был создан как внутренний продукт, но это не останавливает нас от поиска интересных решений на рынке для дальнейшего внедрения на предприятиях и инвестиций, — говорит Олег Бочтарев, управляющий директор Kirov Group Ventures.

— Мы готовы развивать новые бизнес-модели, такие как оборудование по подписке, биржи производственных мощностей, маркетплейсы временного квалифицированного персонала. И сейчас команда открыта для знакомства с технологическим бизнесом в этих направлениях».

Для того, чтобы стать частью Kirov Group Ventures, нужно заполнить заявку на сайте фонда или отправить письмо по электронной почте [email protected]. В течение трех дней придет обратная связь. Если проект соответствует критериям, его пригласят на встречу с экспертом для более тщательного знакомства.

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