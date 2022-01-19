Клонирование питомцев — погоня за славой или способ пережить утрату?

По ту сторону нашего мрачного эгоцентричного общества интернет-пользователи клонируют своих питомцев ради популярности в интернете. Таким образом инфлюенсеры могут продолжить создавать контент и после смерти животного.

В 2018 году собака Уиллоу, принадлежащая блогеру Кортни Удвар-Хази, скоропостижно умерла. С помощью компании ViaGen девушка клонировала щенка, потратив на это десятки тысяч долларов. Возможно, это помогло ей пережить утрату, но ее инвестиции также позволили ей сохранить аккаунт в Instagram.

«Мне шлют много гадостей из-за клонирования, — утверждает Удвар-Хази. — Люди говорят, что у меня собаки-зомби, или называют меня сумасшедшей богачкой. Поначалу мне было обидно».

Удвар-Хази не одинока. Например, @ipartywithbrucewayne, другой аккаунт на платформе, посвященный домашним питомцам, регулярно публикует фотографии четырех клонированных чихуахуа вместе с оригиналом.

View this post on Instagram A post shared by Bruce Wayne & Co. (@ipartywithbrucewayne)

Другие аккаунты, @clash_of_the_clones и @baxter_the_clone, также открыто рекламируют своих клонированных питомцев. «Можно клонировать своего питомца и заменить им оригинал, — сказала Мелайн Родригес, менеджер по работе с клиентами компании ViaGen. — И миру не обязательно об этом знать. Люди могут вообще никогда об этом не узнать».

Стоит отметить, что наличие клонированного питомца вовсе не означает, что он будет точной копией оригинала. На самом деле, многие клонированные питомцы оказались совершенно непохожими на донора ДНК.

Это не помешало состоятельным людям выложить от $35 до $50 тыс. за генетическое воспроизведение четвероногих друзей.

И можно ли винить их за это? Удвар-Хази утверждает, что это помогло ей пережить потерю своего пушистого друга. Каждый, кто когда-либо терял домашнее животное, знает, насколько болезненной может стать утрата. С другой стороны, клонирование животного можно рассматривать как тщетную попытку его вернуть. В конце концов, клон тоже не бессмертен.

В худшем случае, это тщеславный и этически небезопасный способ получить известность в Instagram. Кроме того, в приютах полно собак, которые ищут свой новый дом.

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