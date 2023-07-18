Как Netflix превратил конференции в шоу

Вот уже десять лет Netflix сообщает о квартальных результатах в формате видеотрансляций, где руководители ведут шутливую беседу с аналитиком. За это время компания научилась превращать конференц-звонок в настоящее событие, за которым следят десятки тысяч человек.

На конференциях Netflix, посвященных финансовым результатам, царит расслабленная атмосфера. Руководители регулярно шутят о своей любви к таким guilty pleasure, как реалити-шоу «Испытание соблазном», и иногда даже переходят черту.

В начале 2014 года Хастингс заявил, что тогдашний CEO HBO Ричард Плеплер использовал для стриминга пароль Netflix b*tch, из-за чего аналитик, проводивший интервью, на мгновение потерял дар речи.

Восемь лет спустя Хастингс прервал коллегу-руководителя на полуслове, чтобы объявить, что компания планирует запустить рекламу в своем сервисе — серьезное изменение в ее бизнес-модели. «Рид, по сути, разболтал это во время конференции о доходах», — вспоминает ветеран СМИ Питер Кафка.

Скриншот: CNET

Бывший CEO Netflix Рид Хастингс часто появлялся в тематическом наряде, например спортивном костюме из «Игры в Кальмара» или новогоднем свитере из сериала «Очень странные дела».

Конференции Netflix о финансовых результатах не похожи на те, которые проводит любая другая публичная компания. Вот как это началось.

Беседы через старую веб-камеру

В июле 2012 года Хастингс вышел на Facebook*, чтобы сообщить, что за предыдущий месяц клиенты компании просмотрели в прямом эфире более миллиарда часов контента. Это стало важной вехой для компании, но публикация информации на личной странице Гастингса в Facebook* привела к проблемам с регуляторами. Netflix обвинили в том, что она нарушает правила раскрытия информации публичной компанией.

Комиссия по безопасности и биржам ненадолго пригрозила Netflix судебным запретом, но в конечном итоге ограничилась предупреждением и разъяснила, как компании могут использовать социальные сети для распространения информации для инвесторов в будущем. Год спустя, в июле 2013 года, компания воспользовалась изменением правил, чтобы провести свою первую конференцию о финансовых результатах в прямой трансляции на YouTube.

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«Формат общения у камина всегда казался нам наиболее динамичным и интересным, — начал Хастингс, обращаясь к зрителям. — Это наша попытка донести эту ценность до широкой онлайн-общественности».

Качество первой трансляции оставляло желать лучшего. Долговязый и склонный сутулиться, Гастингс едва удерживал подбородок в кадре, пока продолжался разговор. Нелестное освещение, шипящие микрофоны и грязно-белые голые стены довершали картину. Если бы тогда существовал Twitter-аккаунт Room Rater, он бы сравнил это выступление с видео с захватом заложников.

Поражение Netflix

Первый конференц-звонок был омрачен не только техническими проблемами: он опоздал на несколько дней. Руководители Netflix хотели первыми провести трансляцию.

За четыре дня до того, как им удалось исполнить свое желание, CEO Yahoo Марисса Майер провела свой собственный звонок, посвященный доходам. Тем не менее, презентация Yahoo была лучше организована: у ведущего был стол и телесуфлеры, но она казалась неестественной и написанной по сценарию. Некоторые даже сравнивали ее с пародией на вечернее шоу Saturday Night Live. Вскоре после этого Yahoo вернулась к традиционному формату конференций о доходах.

Обсуждение с аналитиками финансовых результатов квартала, за которым следит большая часть корпоративной Америки, — это испытанный формат, в котором за последние годы не было особых инноваций.

Как правило, телефонные конференц-звонки начинаются с классической музыки, пока все ждут, после чего сотрудник по связям с инвесторами зачитывает подробный список нормативных заявлений, за которыми следуют подготовленные замечания CEO, и, наконец, безэмоциональная сессия вопросов и ответов с аналитиками.

«В конференц-звонках есть много стандартных моментов, которые являются просто глупой тратой времени», — говорит Кафка. Его несколько раз приглашали в качестве интервьюера на первые видеозвонки Netflix, когда компания еще объединяла журналистов с аналитиками. «Идея была такова: можно спрашивать все, что захочешь», — вспоминает он.

В конце концов, команда остановилась на том, что интервью будет проводить только один аналитик. Компания также инвестировала в хорошие камеры, освещение и звук и начала предварительно записывать звонки, чтобы решить проблемы с качеством, прежде чем загружать их на YouTube. В итоге некоторые репортеры воспроизводили видео с удвоенной скоростью, чтобы первыми обнаружить интересные моменты.

Новая эра конференций Netflix

В первые дни пандемии Netflix вновь стала публиковать более простые видеоролики, поскольку руководители подключались из дома. С тех пор компания выработала формулу — и набор часто используемых фонов, — которая придает звонкам более профессиональный вид.

В некотором смысле эволюция формата звонков о доходах компании отражает ее развитие от дерзкого пионера потокового вещания до крупной компании с сотнями миллионов клиентов.

Одновременно с этим трансляции Netflix также лишились одного из главных преимуществ: в начале этого года Хастингс ушел с поста CEO, и во время звонка по результатам 4 квартала 2022 года он заявил, что в будущем не будет больше появляться перед камерой.

Однако похоже, что он не был готов полностью покинуть шоу. «Я буду участвовать в подготовительных сессиях», — пообещал он. Может быть, ему даже удастся убедить своих преемников время от времени надевать какой-нибудь нелепый свитер.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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