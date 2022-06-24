Как разрабатывают продукты Spotify, Netflix и Google

Продакт-команды часто повторяют стратегию, которая уже принесла результат в прошлом. Особенно полезно, если она была заимствована у успешной технологической компании. В этой статье представлены 7 различных, но успешных стратегий разработки продукта, которые позволят создать собственный план или улучшить существующий.

Spotify: независимые и мотивированные команды

Всемирно известная стриминговая платформа Spotify имеет особую организационную иерархию. Вместо обычной структуры управления здесть есть разные типы групп, которые называются отрядами, племенами, альянсами и гильдиями. Это совершенно новое обозначение групповых структур, отражающее «Мышление, ориентированное на рост».

Каждая продуктовая команда («Отряд») может сама выбрать предпочитаемый метод управления проектами — Agile Scrum, Kanban или другие. Несмотря на независимость, Spotify поощряет «Отряды» совместно работать над целями высокого уровня. Когда несколько «Отрядов» объединяются для достижения целей высокого уровня, такая составная групповая структура называется «Племенем».

Следующая категория — «Капитул», которая представляет собой независимую организацию с чрезвычайно развитой специализацией в конкретных областях, таких как обеспечение качества, пользовательский опыт, безопасность приложений и так далее. Как правило, в «Капитул» входят старшие специалисты или архитекторы, которые помогают каждому «Отряду» повышать качество продукта.

Кроме этих основных ролей в модели Spotify есть и другие классификации.

Кому подойдет: техническим руководителям, которые хотели бы вдохновить команду ускорить разработку, сохраняя при этом простоту взаимодействия между командами.

Amazon: работа в обратном направлении

Это довольно интересная тактика, основная идея которой заключается в обратном проектировании продукта, начиная с точки зрения клиента.

Интересно, что предлагается начать непосредственно с пресс-релиза, анонсирующего продукт на рынке. Поначалу это звучит странно, но главная цель — сразу оценить рыночные возможности. Если продукт вам не подходит, эта стратегия предлагает самый быстрый способ узнать об этом.

Если идея продукта кажется рыночным хитом, то остальные шаги в этой стратегии выполняются таким образом, чтобы процесс был передан внутренним рабочим командам.

Кому подойдет: тем, кто сосредоточен на разработке совершенно нового продукта.

Typeform: сборник комбинаций для продуктов

Термин Playbook (список комбинаций) распространен в американском футболе и обозначает сборник стратегий, тактики и игры команды.

Он хранит сотни примеров предыдущего опыта команды, того что прошло хорошо и сработало для нее.

Typeform адаптировала концепцию к своей стратегии разработки продукта, что помогло вывести процессы на новый уровень.

Основной упор делается на то, чтобы как можно быстрее создавать проверяемые, полезные и привлекательные продукты.

Для этого есть отдельных основных пути, таких как Открытие и Реализация.

Открытие — мозговой штурм ценной идеи продукта, которая может создать ценное предложение, решающее существующую проблему на рынке.

Реализация — после того, как продукт «открыт», предпринимаются практические шаги, которые позволяют определить масштаб проекта, продумать этапы работы и измерить свойства готового продукта.

Однако стоит отметить, что эта стратегия не линейна, а больше ориентирована на итеративный процесс, который позволяет каждому двигаться вперед и назад и постоянно улучшать продукт.

Кому подойдет: тем, кто планирует разработать стратегию разработки продукта, которая поможет организации в долгосрочной перспективе. В этом случае стоит углубиться в эту стратегию и выбрать наиболее подходящий вариант.

Netflix: максимальная адаптация и удержание клиентов

Как сервис потоковой передачи фильмов, Netflix преследует конечную цель привлечь больше подписчиков на свою платформу и удерживать их как можно дольше. Стратегия разработки продуктов компании разработана специально для достижения этой конечной цели и содержит 4 основных подкатегории:

персонализация,

оригинальный контент,

опыт просмотра,

интерактивное повествование.

Эти основные направления помогают создавать уникальный продукт с высоко признанным на рынке брендом. Вся работа относится к указанным выше категориям и выполняется ежеквартально. Следовательно, каждый выпуск обновления продукта направлен на достижение всех этих целей, обеспечивая в конечном итоге лучший пользовательский опыт.

Кому подойдет: компаниям, которые стремятся к максимальному вовлечению клиентов.

Google: диверсификация продуктов и услуг

Технологический гигант Google производит все — от инструментов повышения производительности, развлекательных сервисов до аппаратных устройств, таких как телефоны Pixel. Поэтому так интересно разобраться, как он разрабатывает свои продукты.

Главная цель Google — создать экосистему, которая захватывает пользователей, удерживает их и потребляет больше продуктов Google.

Благодаря своей постоянно совершенствующейся экосистеме компания получает все больше прибыли, а также устойчивую узнаваемость бренда и привлекает новых интернет-пользователей.

Судя по расширению продуктового портфеля Google, у компании есть 2 подстратегии.

Приобретение компаний и продуктов . Как лидер технологической отрасли, Google иногда привлекает растущие таланты, поглощая продукт или компанию. Затем приобретенный продукт развивается под брендом Google.

. Как лидер технологической отрасли, Google иногда привлекает растущие таланты, поглощая продукт или компанию. Затем приобретенный продукт развивается под брендом Google. Вертикальная интеграция в различных отраслях. Google не ограничивается информационными технологиями или интернет-сервисами. Она также сотрудничает с другими отраслями промышленности, такими как производство компьютерного оборудования, маркетинг и развлечения. Они продают свои услуги различным секторам через специализацию и получают больше доходов.

Кому подойдет: крупным разработчикам ПО. Тем не менее, стратегия может послужить вдохновением для малых и средних компаний.

Booking.com: тестирование концепции

Суть метода — «Быстро терпи неудачу, быстрее учись». И Booking.com является его первопроходцем. Она предполагает, что разрабатывается несколько версий прототипов или концептуальных продуктов, после чего их внедряют для широкой публики и собирают данные, чтобы понять предпочтения клиентов и взаимодействие с их продуктами.

Когда существуют несколько разные версии одной и той же концепции, эта стратегия (также известная как A/B тестирование) удобна для экспериментов и выбора наилучшей из них.

Кому подойдет: командам, которые уже разработали первоначальный продукт, но хотели бы добавить улучшение или новые функции, но не могут принять решение.

Продуктовое мышление: стратегия выигрышного продукта

Еще одна стратегия, разработанная специально для индустрии программного обеспечения. Ядром этой модели является «Продуктовое мышление».

Это универсальная стратегия в жизненном цикле разработки программного продукта, которая охватывает этапы от идеи до вывода продукта на рынок, с упором на опережение конкурентов. Вокруг нее уже сформировалось сообщество, которое разработало специализированный набор средств, включающий основу и инструменты.

Кому подходит: команде, которая ищет надежную стратегию разработки программного продукта с низким уровнем риска.

Стратегии разработки продуктов уникальны и далеко не всегда учитывают все факторы. Тем не менее, успешный опыт других компаний стоит того, чтобы его изучить. Помните: отличные продукты не получаются случайно.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock