Как организовать корпоративное обучение — гайд

Почти 80% компаний в России выделяют бюджет на обучение кадров. Причем заинтересованы в профессиональном и личностном развитии сотрудников не только средние и крупные предприятия, но и малый бизнес. Среди приоритетных направлений обучения — софт-скиллы и управление командой. Также руководители и линейные сотрудники заинтересованы в программах по управлению проектами и продуктами, курсам по аналитике и Data Science, маркетингу и программированию.
Учитывая скорость, с которой развиваются технологии, и дефицит квалифицированных кадров, можно сказать, что сегодня вклад в обучение персонала — не желательная, а необходимая инвестиция. Таким образом бизнес растит талантливых сотрудников и, как следствие, повышает свою эффективность и конкурентоспособность на рынке.
Тем не менее, согласно другому исследованию, есть существенное число компаний, которые отказываются от инвестиций в персонал. Основных причин две — непонимание, с чего начать, и нехватка бюджета. Вместе с Юлией Аравиной, коучем IT-руководителей, T&D-экспертом, наставником сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум (курс «Управление командой»), составили гайд, который поможет организовать корпоративное обучение.
Как понять, нужно ли корпоративное обучение
Корпоративное обучение преследует разные цели. Например, вводное помогает новому сотруднику быстрее освоиться в компании и начать приносить пользу. Без адаптации высок риск, что человек уйдет в течение первого года работы или вовсе на испытательном сроке. В таком случае бизнес напрасно потратит ресурсы на наем.
Профессиональное обучение позволяет сотрудникам своевременно обновлять профильные знания и прокачивать скиллы. Вкладываясь в такое обучение, компания растит качественный кадровый резерв и становится более эффективной, устойчивой к вызовам и готовой к масштабированию.
В целом корпоративное обучение стоит рассматривать как инструмент для достижения бизнес-целей. Если у компании есть понимание, как обучение персонала поможет прийти к определенным результатам, то в него нужно инвестировать. Если связь неочевидная, то лучше подумать о других способах.
Как организовать корпоративное обучение — 5 шагов
Шаг 1. Понять, кого и чему обучать
Компании стоит обучать тех сотрудников, которые чувствуют потребность в росте и развитии компетенций, и тогда, когда отсутствие обучение негативно повлияет на текущие и будущие бизнес-результаты.
Допустим, компания поставила цель минимизировать убытки за счет автоматизации процессов. Предприятие внедряет внутреннюю CRM-систему, и появляется необходимость обучить персонал работать с ней.
Если же говорим о корпорации, которая поддерживает внутреннее предпринимательство, то там будут активно вкладываться в развитие лидерских качеств, кросс-функционального мышления, умения вести переговоры и других софт-скиллов сотрудников, которые помогут им запускать успешные стартапы и приносить больше прибыли.
Шаг 2. Выбрать вариант организации обучения
- Собственный корпоративный университет или штатный тренинг-менеджер
Этим путем идут многие средние и крупные компании, где обучение персонала — непрерывный процесс. Во-первых, создать корпоративный университет или взять в штат тренинг-менеджера экономически выгоднее, чем пользоваться услугами сторонней организации. Во-вторых, штатные специалисты хорошо знают процессы изнутри, а значит, могут разработать образовательный контент, максимально соответствующий потребностям бизнеса. В-третьих, отказ от сотрудничества с внешним тренинг-менеджером дает возможность сохранить конфиденциальность внутренней информации.
- Внешние учебные центры
Такой вариант выбирают компании, у которых потребность в обучении персонала возникает эпизодически или у которых нет своих специалистов, обладающих экспертизой в узкой области. Например, когда речь идет об обучении по пожарной безопасности или разовых тренингах.
- Сервисы онлайн-образования
Сервисы онлайн-образования вроде Яндекс Практикума все больше набирают популярность, так как предлагают привлекательные условия и для сотрудников, и для бизнеса. Для сотрудников — возможность осваивать скиллы в удобном для себя графике и сразу применять новые знания в работе. Для бизнеса — организовать обучение отдельных специалистов или целого подразделения на одной платформе плюс выбрать оптимальный вариант оплаты.
Например, в Яндекс Практикуме есть вариант разделить оплату с сотрудником в любых пропорциях или подарить ему скидку на курс, а оплачивать учебу студент будет сам. Компания также может обучать персонал полностью за свой счет, в таком случае сервис сделает скидку.
- Предложить сотрудникам самостоятельно искать обучение
Как правило, такая практика распространена в небольших компаниях и компаниях, которые активно поощряют саморазвитие.
В первом случае сотрудникам могут предложить компенсацию части затрат на курс или попросить оплатить его самостоятельно. Во втором — компания готова оплачивать самые разные курсы, о которых просят сотрудники. Такой подход имеет место быть, но при нем сложно оценить, приносит ли обучение кадров реальную пользу бизнесу.
Стоит отметить, что часто компании не останавливаются на одном варианте, а комбинируют разные — все зависит от текущих возможностей и целей.
Шаг 3. Сделать обучение частью корпоративной культуры
Чтобы стремление к обучению стало частью корпоративной культуры, компании нужно планомерно работать в следующих направлениях:
- Руководители на всех уровнях должны на собственном примере показывать, что регулярно проходят обучение и применяют знания на практике.
- Сотрудники должны четко понимать, как обучение поможет им в достижении целей: открыть новые возможности в профессии, увеличить уровень заработной платы. Например, мидл-разработчик готов перейти на позицию сеньора. Он идет с этим вопросом к своему руководителю, а тот в свою очередь помогает составить план развития, в том числе отправляет на релевантные курсы.
- Сотрудники должны видеть, что их коллеги регулярно проходят обучение. Для этого можно раз в неделю проводить встречи, где руководители направлений и рядовые специалисты, посетившие конференцию или другое деловое мероприятие, будут рассказывать, что полезного и применимого узнали для компании.
- Сотрудники должны знать, как могут заказать обучение и как будет измеряться результат по итогам. Что касается результата, важно помнить, что эффект от обучения, скорее всего, будет отложенным: сотруднику требуется время на освоение навыка и внедрение изменений.
Шаг 4. Продумать критерии оценки эффективности обучения
Критерии оценки эффективности обучения вытекают из целей, которые ставит перед собой бизнес; ожидаемый результат должен быть четко сформулирован. Например, компания находится на стадии масштабирования, и ей в кадровом резерве нужны руководители. Вопрос: какие? Возможно, достаточно, чтобы сотрудники прошли базовый тренинг по управлению и в целом понимали, что такое быть руководителем. Или все-таки важно, чтобы у претендентов на эту роль были также прокачены лидерские качества.
При всем при этом эффект от софтскиллового обучения измерить сложно. При оценке нужно смотреть, что изменилось в профессиональном поведении сотрудника, стал ли он по-другому решать задачи.
И, как подчеркивали выше, важно учитывать время. Условно критическое мышление нельзя прокачать за один восьмичасовой тренинговый день, как и многие другие навыки.
Шаг 5. Распределить ответственность
У корпоративного обучения ответственность трехсторонняя: лежит на сотруднике, его руководителе и HR-менеджере.
Ответственность сотрудника в том, чтобы выделить для обучения место в своем расписании, регулярно учиться и обязательно применять знания в работе. Руководителя — дать сотруднику понимание, зачем нужно обучение, и мотивацию, а также оценить результаты. HR-менеджера — донести ценность обучения до руководителей и помочь в его организации.
Как сэкономить
Корпоративное обучение — это инвестиция, а инвестиции — всегда риск. Поэтому прежде чем принять решение, вкладываться в обучение персонала или нет, нужно соотнести потенциальные затраты и упущенную выгоду. Упущенной выгодой может быть уход ключевых сотрудников из-за того, что они не будут видеть развития внутри компании, или невозможность быстро перестроить процессы из-за недостатка компетенций и обойти конкурентов.
Если потери от упущенной выгоды перевешивают затраты на обучение, то стоит подумать о наиболее целесообразных на текущий момент вариантах: штатный тренинг-менеджер, онлайн-сервисы или другие. Если обучение персонала — неоптимальный инструмент для достижения бизнес-целей, то, возможно, стоит направить деньги на наем внешних подрядчиков, которые помогут закрыть задачи.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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