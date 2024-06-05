Крах Fisker: как хаос и самонадеянность погубили «новую Tesla»

Стартап дизайнера Хенрика Фискера оказался на грани банкротства, едва успев поставить несколько тысяч внедорожников. TechCrunch опросил представителей компании и бывших сотрудников, чтобы разобраться, почему это произошло. Публикуем пересказ истории.

У Fisker были амбициозные планы: автономный шаттл для умных городов, электропикап, электрический кабриолет, «полностью подключенное мобильное устройство» и автомобиль для папы римского. Ни один из них так и не сбылся.

Путь к краху Fisker начинается и заканчивается злополучным Ocean. Преодолеть путь от эскиза до конвейера оказалось непросто — и в этом можно винить высокомерие, борьбу за власть и недостаток организации.

«Отсутствие процессов и процедур просто обескураживало, — признается TechCrunch Шон О'Грейди, бывший региональный менеджер по продажам Fisker. — Я постоянно слышал одно и то же оправдание: „Так выглядит работа в стартапе, это хаос‟».

По словам О'Грейди и нескольких других сотрудников, которые несколько месяцев общались с TechCrunch на условиях анонимности, возможно, именно этот хаос и стал роковым для компании. Казалось, проблемы были на всех уровнях, в каждом подразделении.

Источники сообщают, что у компании не было ни адекватного клиентского сервиса, ни гарантийного обслуживания, ни достаточного запаса автодеталей. Fisker было трудно наладить контроль за финансами, и в какой-то момент она потеряла около $16 млн.

При этом все руководство было сосредоточено на публичном образе Fisker. Каждое неверное решение уводило компанию все дальше от ее цели — разработки и продажи электромобилей для массового рынка.

В результате клиенты получали неисправные машины, у которых не работали тормоза или заклинивали двери. Часто ремонта приходилось ждать неделями или месяцами. Компания получала десятки исков от клиентов, бывших сотрудников и поставщиков.

В то же время работникам Fisker часто приходилось трудиться по 18 часов в день и брать на себя совсем не те обязанности, которые должны были выполнять, — решать срочные проблемы, находить недостающие платежи и оформлять покупки. Большинство из них уже уволены.

Все ради имиджа

По словам сотрудников, в Fisker постоянно царил хаос, и это еще больше усложняло производство, продажу и отгрузку автомобилей.

За год до начала продаж Ocean Хенрик Фискер, основатель и CEO компании, решил изменить дизайн и устанавливать на машины колесные проставки. Эта деталь располагается между колесом и ступицей, увеличивая вынос дисков и делая их заметнее.

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Но такие изменения не вносят в последний момент, и это спровоцировало конфликт в команде. В марте 2023 года Брент Демерс, на тот момент ведущий инженер по шасси, отправил email группе, в которую входил вице-президент по инжинирингу Уильям Стиннетт, в котором говорилось, что проставки устанавливались «без надлежащей проверки и учета предыдущих инженерных рекомендаций», и попросил действовать в соответствии с процедурами.

Хенрик Фискер согласился отказаться от этой идеи. В июле, сразу после первых отгрузок автомобилей, Демерс и Стиннетт покинули компанию.

Вице-президент Fisker по коммуникациям Мэтью Деборд сообщил по email, что проставки использовались «только на демонстрационных автомобилях» и никогда не продавались. По его словам, поставкой и проверкой детали занималась компания Claus Ettensberger Corporation.

Клиентский сервис, чат-бот и неоплаченные счета

Гита Гупта-Фискер, финансовый и операционный директор, а также соучредитель и жена Хенрика, также принимала немало спорных решений.

Фото в тексте: Kathy Hutchins / Shutterstock

Один из сотрудников вспоминает, что в 2021 году, когда компания еще работала над запуском производства, Гита отказалась от запуска колл-центра для клиентского обслуживания. Она хотела, чтобы эти задачи обрабатывались в цифровом формате, в том числе через чат-бота на сайте.

В июне 2023 года, когда первые внедорожники начали отгружать клиентам, стало понятно, насколько проблематичным было такое решение. Покупатели, которые застряли на дороге или не могли открыть свою машину, не могли связаться с Fisker, и звонили торговым представителям на личные номера.

Так продолжалось несколько месяцев. Наконец, в октябре 2023 года Fisker организовала клиентскую поддержку, наняв компанию Prelude Systems. Но уже к январю 2024 года сотрудники колл-центра пропали из корпоративной системы. Как стало известно из очередного иска, Fisker перестала платить и задолжала подрядчику по меньшей мере $660 тысяч.

Нехватка запчастей

Как вспоминают два сотрудника компании, Гупта-Фискер также отказывалась увеличить резерв запчастей — якобы из соображений экономии. Руководство Fisker поддержало это решение, сославшись на исследование McKinsey, согласно которому, электромобилям требуется меньше гарантийного обслуживания и запасных частей.

На практике все оказалось иначе. Покупатели Ocean жаловались на механизмы запирания дверей и дверные ручки. Брелоки для ключей регулярно не срабатывали. Болты на капоте откручивались и подскакивали, разбивая лобовое стекло и царапая кузов.

Fisker была завалена жалобами, но запчастей для сервисного обслуживания не хватало. Дошло до того, что компания начала «скручивать» детали с производственной линии Magna в Австрии. Таким образом «добывали» электронные блоки управления, запорные механизмы, ветровые стекла, капоты и наружные панели.

Но даже этого было недостаточно: запчасти еще нужно было доставить в США. Доходило до того, что некоторых сотрудников Magna просили привезти запчасти в США в багаже.

Поэтому, рассказывают сотрудники компании, пришлось разбирать машины, которые сдали по возврату или использовали в продвижении. Свой внедорожник пожертвовал и сам Хенрик Фискер. С его автомобиля сняли рулевое колесо, некоторые внутренние панели и даже подушку водительского сиденья.

Ликвидация компании

В последние месяцы уровень хаоса лишь повышался. 27 марта сотрудникам сообщили, что компания должна немедленно освободить главный офис на Манхэттен-Бич. Десятки людей в панике бросились собирать вещи, чтобы перевезти их домой или на инженерный объект компании в Ла-Пальме.

Несколько часов спустя, после того как они загрузили и отправили несколько грузовиков, было озвучено, что для переезда есть еще месяц. Тем, кто остался, было велено сесть и продолжить работу.

Компания уже провела внутренний аудит, чтобы отследить недостающие $16 млн в платежах клиентов. Внешний аудитор PwC готовится к публикации годового финансового отчета и засыпал Fisker запросами документов, а в этом месяце заявил, что не будет претендовать на повторное назначение.

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Теперь Fisker предстоит продать оставшиеся автомобили. Компания уже обещала сотрудникам бонус в $1 тысячу за каждую прямую продажу и отказалась от сборов за доставку и оформление каждого ТС, которые обычно превышают $2 тысячи.

Все дело в том, что стартап теряет доступ к складским помещениям — машины скоро будет негде хранить. Некоторые из электромобилей передали «дилерам-партнерам». Компания заявила, что у нее примерно 15 тысяч таких партнеров, и их список растет. Fisker отправляет авто на условиях консигнации — компания не получает плату до тех пор, пока дилеры не продадут их. Даже в этом случае неясно, сколько денег удастся выручить.

«Компания слишком заботится о своей репутации, — сказал О'Грейди в интервью TechCrunch. — Похоже, что это первое, о чем они думают весь день, каждый божий день».

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Фото на обложке: Kittyfly / Shutterstock