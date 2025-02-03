Это специалист по продвижению репутации компании, бренда или личности. Пиарщики управляют коммуникациями, поддерживают доверие аудитории и помогают бизнесу выделяться на фоне конкурентов, поэтому компаниям важно понимать, кто такой PR-менеджер, поскольку эти специалисты при грамотном подходе могут обеспечить обширную узнаваемость.

С развитием цифровых технологий и социальных медиа эта профессия приобретает все большее значение. PR-менеджеры влияют на восприятие бренда и помогают строить долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.

В статье расскажем, чем занимается PR-менеджер, кто это, какие навыки необходимы для успешной работы в этой области, сколько зарабатывает специалист и как стать профессионалом в этой сфере.

Кто такой PR-менеджер и чем он занимается

https://rb.ru/story/kto-takoj-pr-menedzher/

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