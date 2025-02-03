Кто такой PR-менеджер и чем он занимается
Это специалист по продвижению репутации компании, бренда или личности. Пиарщики управляют коммуникациями, поддерживают доверие аудитории и помогают бизнесу выделяться на фоне конкурентов, поэтому компаниям важно понимать, кто такой PR-менеджер, поскольку эти специалисты при грамотном подходе могут обеспечить обширную узнаваемость.
С развитием цифровых технологий и социальных медиа эта профессия приобретает все большее значение. PR-менеджеры влияют на восприятие бренда и помогают строить долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.
В статье расскажем, чем занимается PR-менеджер, кто это, какие навыки необходимы для успешной работы в этой области, сколько зарабатывает специалист и как стать профессионалом в этой сфере.
- Истории
Содержание
Чем занимается пиарщик?
Рассмотрим, какую работу выполняет специалист на должности PR-менеджер.
Обязанности и задачи:
- Анализировать цели бизнеса, исследовать рынок и аудиторию, чтобы создать эффективную стратегию продвижения. Он определяет, какие каналы коммуникации и подходы помогут достичь успеха, и строит план, который включает как традиционные, так и новые формы медиа. Он также оценивает риски и возможности, чтобы стратегически направить компанию в нужное русло.
- Создавать контент, который поддержит имидж компании и привлекают внимание аудитории. Он пишет пресс-релизы, статьи, посты для социальных сетей и другие виды контента, соответствующие корпоративным целям. Он адаптирует сообщения под различные платформы и аудитории.
- Выстраивать отношения с медиа. Он должен найти ключевых журналистов и медиа-партнеров, отправить им пресс-релизы или пресс-кит компании. Он должен организовать интервью с руководителями компании. Он также контролирует, чтобы информация о компании появлялась в нужных источниках и была представлена с выгодной для бренда стороны.
- Организовывать мероприятия. PR-менеджер планирует и проводит корпоративные мероприятия, такие как пресс-конференции, презентации и выставки. Он решает организационные вопросы и следит за тем, чтобы мероприятия были проведены на высоком уровне.
- Разработать антикризисные меры. Он должен быстро реагировать на критику, негативные отзывы или неожиданные события, формирует ответы, которые помогают минимизировать ущерб репутации компании. Он разрабатывает сообщения, которые объясняют ситуацию и направлены на восстановление доверия.
- Анализировать эффективность PR-мероприятий. Профессионал отслеживает результаты своей работы. Он использует данные и инструменты аналитики, чтобы понять, что работает хорошо, а что требует улучшений, и вносит необходимые изменения в стратегию.
Раньше пиарщики фокусировались в основном на традиционных методах: пресс-релизах, телевизионных и радиоматериалах, а также взаимодействии с печатными СМИ. Сегодня же они обязаны использовать интернет-платформы, социальные сети, блоги и другие цифровые каналы, чтобы продвигать компанию или бренд.
Роль цифровых технологий и социальных медиа:
- Социальные сети становятся важнейшими инструментами для продвижения брендов, привлечения клиентов и поддержания связи с аудиторией. PR-менеджер должен уметь управлять репутацией на платформах, анализируя взаимодействие пользователей, их реакции и мнения.
- Интернет-платформы открывают новые возможности для создания контента в разнообразных формах — от видеоматериалов до инфографики и подкастов. PR-менеджер активно использует эти каналы для создания яркого контента, который легко воспринимается.
- Аналитические инструменты позволяют PR-менеджерам отслеживать эффективность коммуникаций в реальном времени, понимать, как аудитория воспринимает сообщения, какие реакции вызывает контент.
Навыки и знания специалиста
У начинающих специалистов может возникнуть вопрос: “PR-менеджер — это кто и чем занимается?”. Он должен не только понимать основы маркетинга и коммуникации, но и постоянно совершенствовать свои способности и адаптироваться к изменениям в отрасли. Функции PR-менеджера поддерживаются:
- Навыками стратегического планирования. В задачи PR-менеджера входит уметь разрабатывать долгосрочные планы и краткосрочные PR-кампании. Он должен четко понимать цели бизнеса, аудиторию, рынок и возможные риски.
- Аналитическими инструментами. Он применяет различные инструменты для оценки эффективности своей работы. PR-менеджер отслеживает упоминания о бренде в СМИ, анализирует реакции аудитории и собирает данные о результатах PR-активностей. Он использует эти данные для корректировки стратегии и улучшения результатов.
- Креативностью. PR-менеджер пишет тексты, которые должны быть интересными, понятными и привлекательными для целевой аудитории. Он разрабатывает материалы, учитывая стиль компании, Tone of Voice (от англ. «тон голоса», «интонация») и требования различных медиа.
- Знаниями принципов кризисного продвижения. Специалист должен уметь оперативно реагировать на негативные события, правильно формировать публичные заявления и предложения для улучшения ситуации. Эти знания помогают минимизировать ущерб репутации компании.
- Коммуникабельностью и умением вести себя на публике. Должность «PR-менеджер» обязывает уметь четко и ясно выражать мысли как в письменной, так и в устной форме. Он должен уверенно вести переговоры, проводить презентации и публичные выступления. Это важно для поддержания профессиональных отношений с партнерами, клиентами и средствами массовой информации.
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Сколько PR-менеджер зарабатывает
Если все еще возникает вопрос про должность «PR-менеджер»: «Это кто и чем занимается», стоит поговорить про награду. Ниже расскажем, сколько зарабатывает такой человек в зависимости от квалификации и уровня подготовки:
- Заработная плата зависит от уровня квалификации. Начинающие PR-менеджеры обычно получают меньше, чем опытные специалисты. Однако с ростом опыта и профессионализма доход увеличивается. На начальных этапах карьеры PR-менеджеры могут ожидать зарплату в пределах 30 — 50 тыс. руб. в месяц.
- Квалифицированные специалисты могут зарабатывать значительно больше. PR-менеджеры с опытом от 5 лет и более могут рассчитывать на заработок от 70 до 150 тыс. рублей в месяц. В крупных компаниях или на высоких должностях (например, директор по PR) зарплата может превышать 200 тыс. рублей и даже доходить до 500 тыс. рублей в месяц.
- Географический фактор. Заработок PR-менеджера компании также зависит от региона. В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, доходы могут быть значительно выше, чем в регионах.
- Специфика работы в разных отраслях. Важно учитывать, что зарплата также зависит от отрасли. PR-менеджеры в крупных корпорациях или работающие в специализированных сферах, таких как IT, банковский сектор или телекоммуникации, могут зарабатывать больше, чем специалисты, которые трудятся в малом бизнесе.
- Надбавки и бонусы. В некоторых компаниях PR-менеджеры получают дополнительные бонусы, связанные с выполнением KPI (ключевых показателей эффективности), например, за успешное продвижение бренда, увеличение медиа-покрытия или повышение лояльности аудитории.
Как стать пиарщиком? Обучение и курсы
В этой профессии важна постоянная подготовка, ведь медиа-среда и требования рынка постоянно меняются. PR-менеджер, который хочет расти в квалификации:
- Проходит обучение в вузах. В России есть множество учебных заведений, которые предлагают программы по PR, журналистике, маркетингу и рекламе. Для того чтобы стать PR-менеджером, важно получить высшее образование в одной из этих областей. Вузы, предлагающие профильное обучение: МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и другие.
- Проходит специализированные курсы и тренинги. Кроме университетского образования, полезно пройти курсы, которые дают более практическое знание и навыки. Многие предлагают ведущие образовательные платформы, такие как Skillbox, «Нетология», Coursera.
- Развивает личные навыки. PR-менеджер должен постоянно развивать личные качества, такие как умение работать в команде, способность быстро принимать решения, креативность и устойчивость к стрессу. Для этого он может участвовать в различных тренингах, семинарах и мастер-классах, а также взаимодействовать с профессиональным сообществом.
- Приобретает практический опыт. Кроме теоретических знаний, важен практический опыт. Можно начать карьеру с работы в пресс-службах, небольших компаниях или в качестве стажеров. Этот опыт помогает лучше понять специфику профессии «PR-менеджер», кто это и чем занимаается, и наработать полезные связи в медиа-среде.
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Закрепим
Важность профессии возрастает с развитием цифровых технологий и социальных медиа.
Кто такой PR-менеджер, что делает:
- Разрабатывает PR-стратегии: анализирует цели бизнеса, аудиторию, рынок и риски для создания эффективных стратегий.
- Создает контент: пишет пресс-релизы, статьи и посты для социальных сетей.
- Выстраивает отношения с медиа: взаимодействует с журналистами, организует интервью, управляет информацией.
- Организует мероприятия: координирует подготовку пресс-конференций и презентаций.
- Управляет кризисами: разрабатывает антикризисные меры и минимизирует репутационные риски.
- Анализирует эффективность PR-мероприятий: отслеживает результаты и вносит коррективы в стратегию.
Навыки и знания PR-менеджера:
- Владеет стратегическим планированием, аналитическими инструментами, созданием качественного контента.
- Знает принципы кризисного PR и умеет взаимодействовать с медиа.
- Обладает навыками публичных выступлений и эффективной коммуникации.
Заработок PR-менеджера:
- Начинающие специалисты получают примерно от 30 до 50 тыс. рублей в месяц.
- Опытные PR-менеджеры могут зарабатывать примерно от 70 тыс. до 150 тыс. рублей, а в крупных компаниях — до 500 тыс. рублей.
- Заработок зависит от региона, отрасли и должности.
Как человек становится PR-менеджером:
- Проходит обучение в вузах (МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и другие).
- Овладевает практическими навыками на специализированных курсах и тренингах (Skillbox, «Нетология», Coursera).
- Развивает личные навыки через участие в тренингах и мастер-классах.
- Приобретает практический опыт через стажировки или работу в пресс-службах и малых компаниях.
Фото на обложке: mixetto / Getty Images
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