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Кто такой PR-менеджер и чем он занимается

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Дарья Сидорова

Это специалист по продвижению репутации компании, бренда или личности. Пиарщики управляют коммуникациями, поддерживают доверие аудитории и помогают бизнесу выделяться на фоне конкурентов, поэтому компаниям важно понимать, кто такой PR-менеджер, поскольку эти специалисты при грамотном подходе могут обеспечить обширную узнаваемость.

С развитием цифровых технологий и социальных медиа эта профессия приобретает все большее значение. PR-менеджеры влияют на восприятие бренда и помогают строить долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.

В статье расскажем, чем занимается PR-менеджер, кто это, какие навыки необходимы для успешной работы в этой области, сколько зарабатывает специалист и как стать профессионалом в этой сфере.

Кто такой PR-менеджер и чем он занимается
  1. Истории

Содержание

Чем занимается пиарщик?

Рассмотрим, какую работу выполняет специалист на должности PR-менеджер.

Обязанности и задачи:

  1. Анализировать цели бизнеса, исследовать рынок и аудиторию, чтобы создать эффективную стратегию продвижения. Он определяет, какие каналы коммуникации и подходы помогут достичь успеха, и строит план, который включает как традиционные, так и новые формы медиа. Он также оценивает риски и возможности, чтобы стратегически направить компанию в нужное русло.
  2. Создавать контент, который поддержит имидж компании и привлекают внимание аудитории. Он пишет пресс-релизы, статьи, посты для социальных сетей и другие виды контента, соответствующие корпоративным целям. Он адаптирует сообщения под различные платформы и аудитории.
  3. Выстраивать отношения с медиа. Он должен найти ключевых журналистов и медиа-партнеров, отправить им пресс-релизы или пресс-кит компании. Он должен организовать интервью с руководителями компании. Он также контролирует, чтобы информация о компании появлялась в нужных источниках и была представлена с выгодной для бренда стороны.
  4. Организовывать мероприятия. PR-менеджер планирует и проводит корпоративные мероприятия, такие как пресс-конференции, презентации и выставки. Он решает организационные вопросы и следит за тем, чтобы мероприятия были проведены на высоком уровне.
  5. Разработать антикризисные меры. Он должен быстро реагировать на критику, негативные отзывы или неожиданные события, формирует ответы, которые помогают минимизировать ущерб репутации компании. Он разрабатывает сообщения, которые объясняют ситуацию и направлены на восстановление доверия.
  6. Анализировать эффективность PR-мероприятий. Профессионал отслеживает результаты своей работы. Он использует данные и инструменты аналитики, чтобы понять, что работает хорошо, а что требует улучшений, и вносит необходимые изменения в стратегию.

Раньше пиарщики фокусировались в основном на традиционных методах: пресс-релизах, телевизионных и радиоматериалах, а также взаимодействии с печатными СМИ. Сегодня же они обязаны использовать интернет-платформы, социальные сети, блоги и другие цифровые каналы, чтобы продвигать компанию или бренд.

Роль цифровых технологий и социальных медиа:

  • Социальные сети становятся важнейшими инструментами для продвижения брендов, привлечения клиентов и поддержания связи с аудиторией. PR-менеджер должен уметь управлять репутацией на платформах, анализируя взаимодействие пользователей, их реакции и мнения.
  • Интернет-платформы открывают новые возможности для создания контента в разнообразных формах — от видеоматериалов до инфографики и подкастов. PR-менеджер активно использует эти каналы для создания яркого контента, который легко воспринимается.
  • Аналитические инструменты позволяют PR-менеджерам отслеживать эффективность коммуникаций в реальном времени, понимать, как аудитория воспринимает сообщения, какие реакции вызывает контент.

Навыки и знания специалиста

У начинающих специалистов может возникнуть вопрос: “PR-менеджер — это кто и чем занимается?”. Он должен не только понимать основы маркетинга и коммуникации, но и постоянно совершенствовать свои способности и адаптироваться к изменениям в отрасли. Функции PR-менеджера поддерживаются:

  1. Навыками стратегического планирования. В задачи PR-менеджера входит уметь разрабатывать долгосрочные планы и краткосрочные PR-кампании. Он должен четко понимать цели бизнеса, аудиторию, рынок и возможные риски.
  2. Аналитическими инструментами. Он применяет различные инструменты для оценки эффективности своей работы. PR-менеджер отслеживает упоминания о бренде в СМИ, анализирует реакции аудитории и собирает данные о результатах PR-активностей. Он использует эти данные для корректировки стратегии и улучшения результатов.
  3. Креативностью. PR-менеджер пишет тексты, которые должны быть интересными, понятными и привлекательными для целевой аудитории. Он разрабатывает материалы, учитывая стиль компании, Tone of Voice (от англ. «тон голоса», «интонация») и требования различных медиа.
  4. Знаниями принципов кризисного продвижения. Специалист должен уметь оперативно реагировать на негативные события, правильно формировать публичные заявления и предложения для улучшения ситуации. Эти знания помогают минимизировать ущерб репутации компании.
  5. Коммуникабельностью и умением вести себя на публике. Должность «PR-менеджер» обязывает уметь четко и ясно выражать мысли как в письменной, так и в устной форме. Он должен уверенно вести переговоры, проводить презентации и публичные выступления. Это важно для поддержания профессиональных отношений с партнерами, клиентами и средствами массовой информации.

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Сколько PR-менеджер зарабатывает

Если все еще возникает вопрос про должность «PR-менеджер»: «Это кто и чем занимается», стоит поговорить про награду. Ниже расскажем, сколько зарабатывает такой человек в зависимости от квалификации и уровня подготовки:

  1. Заработная плата зависит от уровня квалификации. Начинающие PR-менеджеры обычно получают меньше, чем опытные специалисты. Однако с ростом опыта и профессионализма доход увеличивается. На начальных этапах карьеры PR-менеджеры могут ожидать зарплату в пределах 30 — 50 тыс. руб. в месяц.
  2. Квалифицированные специалисты могут зарабатывать значительно больше. PR-менеджеры с опытом от 5 лет и более могут рассчитывать на заработок от 70 до 150 тыс. рублей в месяц. В крупных компаниях или на высоких должностях (например, директор по PR) зарплата может превышать 200 тыс. рублей и даже доходить до 500 тыс. рублей в месяц.
  3. Географический фактор. Заработок PR-менеджера компании также зависит от региона. В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, доходы могут быть значительно выше, чем в регионах.
  4. Специфика работы в разных отраслях. Важно учитывать, что зарплата также зависит от отрасли. PR-менеджеры в крупных корпорациях или работающие в специализированных сферах, таких как IT, банковский сектор или телекоммуникации, могут зарабатывать больше, чем специалисты, которые трудятся в малом бизнесе.
  5. Надбавки и бонусы. В некоторых компаниях PR-менеджеры получают дополнительные бонусы, связанные с выполнением KPI (ключевых показателей эффективности), например, за успешное продвижение бренда, увеличение медиа-покрытия или повышение лояльности аудитории.

Как стать пиарщиком? Обучение и курсы

В этой профессии важна постоянная подготовка, ведь медиа-среда и требования рынка постоянно меняются. PR-менеджер, который хочет расти в квалификации:

  1. Проходит обучение в вузах. В России есть множество учебных заведений, которые предлагают программы по PR, журналистике, маркетингу и рекламе. Для того чтобы стать PR-менеджером, важно получить высшее образование в одной из этих областей. Вузы, предлагающие профильное обучение: МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и другие.
  2. Проходит специализированные курсы и тренинги. Кроме университетского образования, полезно пройти курсы, которые дают более практическое знание и навыки. Многие предлагают ведущие образовательные платформы, такие как Skillbox, «Нетология», Coursera.
  3. Развивает личные навыки. PR-менеджер должен постоянно развивать личные качества, такие как умение работать в команде, способность быстро принимать решения, креативность и устойчивость к стрессу. Для этого он может участвовать в различных тренингах, семинарах и мастер-классах, а также взаимодействовать с профессиональным сообществом.
  4. Приобретает практический опыт. Кроме теоретических знаний, важен практический опыт. Можно начать карьеру с работы в пресс-службах, небольших компаниях или в качестве стажеров. Этот опыт помогает лучше понять специфику профессии «PR-менеджер», кто это и чем занимаается, и наработать полезные связи в медиа-среде.

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Закрепим

Важность профессии возрастает с развитием цифровых технологий и социальных медиа.

Кто такой PR-менеджер, что делает:

  • Разрабатывает PR-стратегии: анализирует цели бизнеса, аудиторию, рынок и риски для создания эффективных стратегий.
  • Создает контент: пишет пресс-релизы, статьи и посты для социальных сетей.
  • Выстраивает отношения с медиа: взаимодействует с журналистами, организует интервью, управляет информацией.
  • Организует мероприятия: координирует подготовку пресс-конференций и презентаций.
  • Управляет кризисами: разрабатывает антикризисные меры и минимизирует репутационные риски.
  • Анализирует эффективность PR-мероприятий: отслеживает результаты и вносит коррективы в стратегию.

Навыки и знания PR-менеджера:

  • Владеет стратегическим планированием, аналитическими инструментами, созданием качественного контента.
  • Знает принципы кризисного PR и умеет взаимодействовать с медиа.
  • Обладает навыками публичных выступлений и эффективной коммуникации.

Заработок PR-менеджера:

  • Начинающие специалисты получают примерно от 30 до 50 тыс. рублей в месяц.
  • Опытные PR-менеджеры могут зарабатывать примерно от 70 тыс. до 150 тыс. рублей, а в крупных компаниях — до 500 тыс. рублей.
  • Заработок зависит от региона, отрасли и должности.

Как человек становится PR-менеджером:

  • Проходит обучение в вузах (МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и другие).
  • Овладевает практическими навыками на специализированных курсах и тренингах (Skillbox, «Нетология», Coursera).
  • Развивает личные навыки через участие в тренингах и мастер-классах.
  • Приобретает практический опыт через стажировки или работу в пресс-службах и малых компаниях.

Фото на обложке: mixetto / Getty Images

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