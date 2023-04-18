Представить портфолио так, чтобы получить работу мечты в PR: 5 лайфхаков

Чтобы портфолио стало действительно весомым аргументом, нужно понимать, как его будут оценивать и на что смотреть. Независимый PR-специалист Мария Жиженкова рассказала, как пиарщику представить опыт полезным для бизнес-задач компании, показать умение работать с инфоповодами — и создать конкурентное портфолио, чтобы получить классный оффер.

На первой встрече потенциального сотрудника и HR-менеджера у последнего может не быть времени внимательно проанализировать ваше резюме, выявить скрытые таланты и понять, что ваш опыт на хакатоне поможет в спортивной индустрии.

Лайфхак 1. Представить каждый проект в формате «цель — задачи — результат»

Часто портфолио пиарщика состоит из подборки ссылок на публикации или спецпроекты, описания мероприятий и так далее. Работодателю важно знать, как эти активы отвечают задачам бизнеса:

увеличивать прибыль,

создавать сильный бренд,

отстраиваться от конкурентов.

С помощью портфолио можно ответить на этот вопрос еще на этапе заочного знакомства.

Систематизируйте и «упакуйте» свои достижения в формате кейса: «цель — задачи — результат», где результатом будут публикации, мероприятия и другие активы.

Например, пиарщик работал в компании, которая разрабатывает умные фитнес-браслеты, и добавил в портфолио один из своих проектов — хакатон. Он подготовил и провел мероприятие, привлек 100 участников, собрал их контакты.

Отличный результат, но зачем это нужно производителю гаджетов?

Результат в отрыве от задачи выглядит нерелевантным для бизнеса. Если вначале рассказать о бизнес-целях и задачах — усилить бренд работодателя молодой компании, которая конкурирует за сотрудников с брендами-гигантами, — восприятие результата изменится.

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Практически любой актив пиарщика можно «разложить» на цели и задачи. Развитие HR-бренда — цель, которая достигается разными инструментами, например, проведением мероприятий. Еще это может быть корпоративный блог, публикации о продукте в СМИ, вебинары.

Для каждого инструмента — свой результат.

Для мероприятия — сбор контактов, с которым впоследствии свяжется рекрутер или сейлз-менеджер.

Для блога — просмотры или подписчики.

Для публикаций — повышение узнаваемости бренда.

Основная идея заключается в том, чтобы последовательно рассказать, зачем делали те или иные действия, какую пользу они принесли в контексте задач бизнеса.

Лайфхак 2. Отразить результаты в цифрах, объяснить специфические метрики

Портфолио пиарщика могут смотреть как коллеги по специальности, так и HR, маркетологи, директора по развитию бизнеса и другая аудитория. Всем интересны измеримые результаты, но не все хорошо знакомы со специфическими метриками PR, такими как медиаиндекс или охват.

Это особенно актуально для компаний малого и среднего бизнеса или стартапов, у которых зачастую может не быть опыта PR.

По этой причине вначале лучше указать «цепляющие» универсальные цифры, понятные специалисту любого профиля без необходимости обращаться к поисковикам:

Количество публикаций и динамика до и после PR-кампании: отражают, насколько хорошо компания представлена в медийном пространстве, что влияет на узнаваемость бренда. Динамика поисковых запросов о компании: отражает интерес аудитории. Количество упоминаний бренда по сравнению с аналогичным показателем у конкурентов: отражает интенсивность коммуникаций относительно других игроков на рынке. Динамика знания бренда: насколько выросло количество людей, которые знают компанию (если такие исследования проводились). Трафик на сайт.

Такие показатели «говорят на языке бизнеса» и понятны любому специалисту.

PR-метрики — медиаиндекс, цитируемость, охват, и так далее — тоже можно и нужно показывать, но с кратким объяснением: что отражает каждая цифра и как считается. На просмотр резюме в среднем тратится 7-8 секунд — при просмотре портфолио у рекрутера не будет времени «гуглить».

Лайфхак 3. Добавить чек-листы

Часто в портфолио пиарщика просто даны ссылки на публикации в СМИ. Это не отражает этапы и объем работы, которые остаются «за кадром» каждой публикации. Чтобы наглядно показать роль в проекте, добавьте к каждой публикации список задач, которые позволили эту публикацию сделать.

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Например, у авторской колонки это могут быть такие пункты:

Поиск экспертной темы на пересечении интересов компании и СМИ. Обсуждение с журналистом описания и тезисов будущей статьи, или на профессиональном языке «питчинг». Термины лучше объяснить так же, как специфические метрики. Интервью с экспертом, подготовка и согласование текста, проверка фактов. Передача колонки в редакцию, ответы на вопросы, поддержка связи с журналистом до публикации.

Не каждый работодатель детально разбирается в сути работы PR-отдела. Чек-листы помогут доходчиво объяснить, как вы строите процесс, и выделиться среди других претендентов на вакансию.

Лайфхак 4. Создать удобную навигацию

Хорошее сопроводительное письмо, которое выгодно отличает кандидата от остальных, повышает вероятность отклика. Если отредактировать текст можно относительно быстро, то переделка портфолио займет много времени.

Чтобы работодатель тратил время только на просмотр релевантных кейсов, сделайте удобную навигацию — назовем это «картой» портфолио.

Это сэкономит его время и добавит вам «плюсик» в карму.

Один из самых популярных форматов портфолио — презентация. Рассмотрим пример «карты» в формате слайда. Его можно условно разделить на две зоны: все кейсы и самые яркие достижения.

В разделе «кейсы» перечислить проекты или компании в виде логотипов — это выглядит нагляднее, чем текстовый список.

Для каждого логотипа создать активную ссылку, которая ведет на слайд с описанием кейса.

В разделе «достижения» перечислить лучшие активы: публикации, блоги, сюжеты, мероприятия и так далее.

«Карту» можно применить для портфолио в формате презентации или сайта-визитки. Некоторые сервисы для создания портфолио тоже предусматривают рубрикаторы по тематикам, которые можно использовать для создания «карты».

Лайфхак 5. Кратко описать компании, в которых работали

Хотя этот совет и связан с предыдущим, его стоит выделить отдельно. Зачастую компании ищут пиарщика с опытом работы в конкретной сфере или выполнения определенных задач.

Небольшое, но емкое описание компаний поможет нанимателю сориентироваться в опыте кандидата. Например, если он или она должны разбираться в сфере IT или финансов, по описанию можно просмотреть только релевантные кейсы.

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Пусть описание будет небольшое, но емкое:

какой продукт предлагает компания,

какую проблему решает,

как давно существует,

в каких странах работает,

чем выделяется.

Создание портфолио — это один из этапов поиска работы, но он важный. Продуманная «витрина достижений» позволит выделиться на фоне других претендентов на вакансию мечты. Надеюсь, найдете эти лайфхаки полезными — и желаю вам найти свою работу мечты!

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney