Визуализация, емкость и кейсы: что должно быть в портфолио, которое обеспечит вам оффер

По прогнозам Центра стратегических разработок, к концу 2022 года уровень безработицы вырастет с 4,4% до 7,1-7,8%. Решением для многих специалистов может стать проектная занятость. Чтобы найти работу на фрилансе, профессионалы начинают использовать портфолио, которое раньше считалось прерогативой в основном творческих профессий.

Что должно быть в портфолио

Портфолио отражает не столько уровень вашего профессионализма, сколько ваше мышление — то, какие проекты вы выбираете и какие стороны проявляете в работе. Для нетворческих специальностей — это оформление своих результатов в формате кейсов, которые должны содержать:

описание поставленной задачи или проблемной ситуации;

цели и задачи проекта;

методы и способы решения проблемы;

используемые инструменты;

риски и трудности;

результаты качественные и количественные.

За годы работы у вас могло собраться множество кейсов, но лучше оставить только самые релевантные — за последние три года. Не лишним будет подсветить вашу работу в турбулентное время и описать, как вы справлялись с трудностями меняющейся реальности.

Читайте по теме:

Как новичку в ИТ собрать первое портфолио

Добавьте их в портфолио: 10 проектов по дата-сайенс для начинающих

Работодателей сейчас волнует, можете ли вы быстро трансформировать или оптимизировать вашу работу. Эти кейсы должны отражать, как вы умеете решать стратегические, исследовательские и антикризисные задачи. Главное, не стоит использовать шаблонные и формальные фразы:

«Нам удалось повысить качество проекта», «Это стало ключевым шагом», «В первую очередь важно оценить» и другие.

Если вам запрещено открыто говорить об одном из проектов, это не значит, что клиент не разрешит использовать его в портфолио, которые вы будете показывать узкому кругу лиц.

Самим портфолио хорошо дополнить рекомендательное письмо, отправить работодателю через мессенджер или показать тет-а-тет на переговорах.

Не лишним будет включить в портфолио и призыв к действию, упрощающий процесс принятия решения для потенциального работодателя. Например, «Узнайте, какие инструменты будут лучше всего работать именно для вас» или «Рассчитайте стоимость моей работы здесь».

Что можно визуализировать в портфолио

Мы живем в эпоху визуального «клипового» мышления, когда людям все сложнее воспринимать тексты, поэтому портфолио должно содержать и визуальное оформление.

Например, юристы могут приложить схему оптимизации переговоров и привести инфографику в виде цифр: сколько денег они отсудили или, наоборот, сохранили для компании.

Пластические хирурги — добавить фотографии до и после операции. Финансисты могут визуализировать квартальные итоги через графики и таблицы. Менеджеры по продажам — отобразить в инфографике количество привлеченных клиентов.

Какие схематичные визуализации бывают:

Схема-навигатор — как лично вы перешли из одной точки развития в другую. Универсальный способ для любой сферы, показывающий ваш карьерный рост.

Блок-схема — показывает логику, как в работе над продуктом из одного процесса вытекал другой. Этот способ хорошо работает в технологической сфере и менеджменте, где важна структурность.

Диаграмма связей (Mind Map) — чтобы показать, как вы мыслили, и какие варианты решения проблемы могли быть. Хорошо подойдет для антикризисных кейсов.

Даже если есть ситуации, когда решение не было принято заказчиком, но вы его считаете удачным, добавьте его. Сделайте ремарку «не принято заказчиком» по такой-то причине и объясните, почему вы так мыслили.

Схема событий (Timeline) — отражает этапы проекта. Подойдет для долгосрочных или быстрорастущих проектов с большим количеством ежемесячных изменений.

Где сделать портфолио

Портфолио можно сделать на одном из конструкторов, например Tilda, Taplink или Readymag — так у вас будет свой сайт с портфолио, кликабельными призывами к действию и контактами. Основной функционал на таких сайтах доступен бесплатно.

Цены создания сайта-визитки Tilda

Хорошо работает бизнес-аккаунт в Pinterest, куда можно загрузить портфолио с описанием. Либо использовать социальные сети: карточки «ВКонтакте» или воспоминания в запрещенной соцсети.

Схемы и таймлайны удобно рисовать в Miro и Visio, в Project — делать диаграммы Ганта. Ну и, конечно, никто не отменял Word, PowerPoint или Excel, в них тоже можно рисовать графики, схемы, диаграммы, конвертировать их в изображение, которое и попадет в портфолио.

Само портфолио может выглядеть как буклет, журнал, книга или бренд-бук. Важная составляющая смотрибельности — PDF-формат, к нему нужно прийти из любой программы и любого вида портфолио, чтобы при открытии файла оформление оставалось в задуманном виде.

Пример портфолио в PDF-формате

Если визуализация — не ваш конек, не стесняйтесь привлечь для этой задачи дизайнеров. За более сложную работу, например, разработку макета портфолио, дизайнеры берут от 1500 тысяч, простые адаптации, как наполнение готового файла визуальными деталями — от 500 рублей.

Читайте также:

Правила оформления резюме: пять советов от экспертов

Pinterest от А до Я: как использовать эту соцсеть в бизнес-целях, пока этим не занялись конкуренты

Но опыт дизайнера, конечно, может внести коррективы в общую стоимость. При получении работы не забывайте забрать у исполнителя не только PDF, но и исходник, куда можно вносить правки. Так вы сможете отредактировать что-то самостоятельно или продолжить работу с другим специалистом.

Резюме: что должно быть в сильном портфолио

Портфолио сегодня — инструмент не только для креативных профессий. Его все чаще используют маркетологи, юристы, врачи, финансисты и другие представители условно нетворческих специальностей. Отразите в портфолио свой опыт работы, спектр оказываемых услуг и подход к решению задач через кейсы — так потенциальный клиент быстрее увидит, на что вы способны. Выбирайте только самые релевантные кейсы за последние три года. Идеально, если портфолио отражает, как вы умеете решать стратегические, исследовательские и кризисные задачи. Кейс должен содержать проблемную ситуацию, ваше решение, итоги. Используйте схемы, таблицы, фотографии и графики — все, что поможет заказчику наглядно и в емкой форме увидеть результаты. Качественно упакованный опыт помогает привлечь более интересных заказчиков и проекты, повысить спрос на ваши услуги — не бойтесь обратиться к специалистам по визуалу — или воспользуйтесь популярными программами.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / stockfour