Как стартап Biomilq разрабатывает лабораторное грудное молоко

Дефицит детских смесей в США повысил интерес к альтернативам. Одна из них — лабораторное грудное молоко, над которым работает американский стартап Biomilq. Такой продукт поможет решить проблемы с питанием для младенцев, а также уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Но прежде стартапу потребуется найти свое место в индустрии и преодолеть законодательный барьер.

В 2020 году ученые из Северной Каролины с помощью клеток воссоздали сахар и белок, содержащиеся в грудном молоке. И спустя годы эта, казалось бы, нишевая разработка может изменить детское питание в США.

За прорывом стоит компания Biomilq, которая почти 10 лет пыталась воссоздать грудное молоко вне человеческого организма. Ей удалось создать достаточно крупный банк клеток и запустить масштабное производство благодаря сотням волонтеров, которые предоставили образцы своего молока.

Всего через два года потенциальные преимущества изобретения Biomilq оказались в центре внимания, когда в США отозвали несколько крупных брендов детских смесей. Это вызвало панику в отрасли, привело к росту цен и поставило молодых родителей в трудное положение.

Разработка Biomilq имеет плюсы и для климата, поскольку во многих детских смесях содержится сухое коровье молоко, производство которого серьезно вредит окружающей среде. В 2020 году Biomilq даже получила $3,5 млн от Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса, которая сосредоточена на климатических решениях.

В будущем технология Biomilq, вероятно, позволит производить и другие продукты, например коровье молоко.

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Неясно, какую долю займет Biomilq на мировом рынке детских смесей, который, по прогнозам, к 2032 году будет оцениваться более чем в $100 млрд. Стартап не стремится заменить грудное вскармливание и детские смеси, но в прошлом сторонники обоих методов выступали против альтернатив.

Biomilq, вероятно, будет действовать постепенно и для начала представит детское питание в партнерстве с одним из крупных производителей детских смесей. Конечная цель — создать продукт с полным профилем макроэлементов, как у грудного молока, который по составу будет соответствовать функциональному определению молока.

Но это произойдет не скоро: чтобы создать несколько итераций даже более простого прототипа, например коллабораций с производителями детских смесей, потребуется 3-5 лет.

Кроме того, нужно убедить потребителей в безопасности новаторского продукта — при том, что в индустрии не хватает исследований и осведомленности общественности. Грудное молоко мало изучено, и трудно даже сказать, что это такое с точки зрения питательности. Исследования Biomilq также восполнят эти пробелы.

Компания сталкивается и со специфическими для стартапов проблемами. Она появилась, когда инвесторы активно интересовались индустрией: в 2013 году ученый публично попробовал первый лабораторный бургер, что вызвало широкий интерес к таким продуктам.

Некоторое время проблем с финансированием не возникало. Помимо средств от инвестиционной компании Билла Гейтса, в 2021 году Biomilq привлекла $21 млн в раундах серии A.

Теперь все может измениться. По данным Crunchbase, в 2021 году финансирование биотехнологий достигло пика в $77 млрд, но в период с 2021 по 2022 годы упало на 38,6%. Спад, вероятно, усилится из-за краха Silicon Valley Bank, клиентами которого были многие BioTech-компании.

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