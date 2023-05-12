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Сможет ли производство альтернативных источников белка повторить успех зеленой энергетики?

Колонки
Алексей Иванов
Алексей Иванов

Координатор проекта «Едим лучше»

Алина Алещенко

За последние 10 лет сектор альтернативных источников белка из производства продуктов для вегетарианцев и веганов превратился в высокотехнологичную область с миллиардными инвестициями. Но учитывая, что начинать приходилось практически с нуля, доля альтернатив мясу на сейчас составляет примерно 1% от глобального рынка мяса.

Руководитель проекта «Едим лучше» Алексей Иванов рассмотрел, смогут ли инвестиции в альтернативные источники белка помочь повторить успех альтернативных источников энергии, а сфера — показать экспоненциальный рост продаж в следующем десятилетии.

Сможет ли производство альтернативных источников белка повторить успех зеленой энергетики?

Инвестиции в альтернативные источники белка в 2022 году

В настоящее время существует 3 типа альтернативных источников белка: 

  • растительные альтернативы (производят из растительных ингредиентов);
  • культивируемое мясо (включая морепродукты и другие ингредиенты животного происхождения), полученное путем культивирования клеток животных и масштабирования производства в биореакторах;
  • продукты, получаемые методом ферментации.

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Согласно данным Good Food Institute, в 2011 было 5 сделок в стартапы по производству альтернатив, а сумма не превышала $100 млн. 10 лет спустя — в 2021 году — инвестиции превысили $5 млрд, а количество сделок приблизилось к 400.

Вплоть до 2020 года большая часть инвестиций приходилась на стартапы, занимающиеся растительными альтернативами. Однако в 2021 году ситуация изменилась: в культивируемое мясо и ферментацию инвестировали чуть более $3 млрд, тогда как в растительные альтернативы — $2 млрд. 

В 2022 году инвестиции сократились более чем на $2 млрд или 42%. Однако снижение финансирования — по сравнению с 2021 годом — происходило и в других сферах, например:

  • в финтехе: -46%
  • в агротехе: -44%
  • в биотехе: -29%
  • в венчурных инвестициях вместе взятых: -35%

По мнению экспертов в области альтернативных протеинов, инвестиции в этом году останутся на уровне 2022-го. 

Меняется и региональное распределение ресурсов. В 2022 году впервые большую часть денег (58%) инвестировали не в американские стартапы. Самый большой прирост инвестиций за последний год произошел в Европе (с 10% до 21% от общемирового количества) и Азиатско-Тихоокенаском регионе (с 8% до 19%). Стоит отметить, что в Азиатско-Тихоокенаском регионе производят более 40% всего мяса и более 70% морепродуктов.

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Крупнейшим раундом финансирования в 2022 стали инвестиции в $400 млн в компанию по производству культивируемого мяса Upside Foods (США). Meati (США) получила больше всего денег среди производителей растительных альтернатив — $150 млн, а Remilk (Израиль) — среди производителей альтернатив методом ферментации, $120 млн.

За первые 4 месяца 2023 года пока что крупнейшее финансирование в $22 млн получил американский стартап Meati. В Oatly также сообщили об обязательствах по финансированию компании на сумму $425 млн. 

Крупнейшей инвестицией в инфраструктуру стали $112 млн (150 млн канадских долларов) в развитие отрасли производства альтернативных белков в Канаде.

 

Эффективность инвестиций в альтернативные протеины в контексте изменения климата

На продовольственную систему приходится 26% глобальных выбросов парниковых газов. Животноводство — крупнейший источник в этой области. Оно ответственно за 15% глобальных выбросов. Это примерно соответствует выбросам всего транспортного сектора.

Согласно исследованию Boston Consultin Group, если к 2035 году общемировая доля альтернативных белков составит 11%, то уже к 2030 году во всем мире произойдет сокращение выбросов на 0,85 гигатонн CO2-эквивалента. Это равносильно декарбонизации 95% авиационной промышленности. И если отказаться от авиаперелетов довольно сложно и малореалистично, то увеличить потребление растительных альтернатив может быть проще. 

По расчетам Boston Consultin Group, инвестиции в сегмент альтернативных источников белка приводят к самому высокому уменьшению выбросов CO2 на доллар инвестированного капитала среди всех секторов.

«Альтернативные белки — важный компонент декарбонизации сельского хозяйства. Для достижения цели нулевых выбросов к 2050 году сектор должен заменить около 30% мяса альтернативными продуктами. Успех в достижении этой цели будет зависеть от изменения диетических привычек потребителей, что не самое простое дело.

И хотя многие технологии производства альтернативных белков уже коммерчески жизнеспособны, для стимулирования и поддержания их внедрения потребуется более $40 млрд ежегодных инвестиций. В настоящее время инвесторы удовлетворяют лишь 7% ($3 млрд) от этой потребности», — из отчета Boston Consulting Group «What Gets Measured Gets Financed».

В ближайшие годы, скорее всего, не произойдет кратного увеличения инвестиций в альтернативы со стороны венчурных фондов. Согласно опросу более 50 экспертов из области альтернативных протеинов, в этом году инвестиции в сектор не превысят прошлогодних значений.

Поэтому также важна поддержка со стороны государства и других финансовых структур. Пример из другой сферы — альтернативных источников энергии — показывает, какого прогресса можно достичь при поддержке со стороны государства.

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Чистая энергия, электромобили и аккумуляторы за последнее десятилетие резко снизили цены и улучшили качество, отчасти благодаря государственным инвестициям в исследования, налоговые льготы и инфраструктуру. И если в 2009 году цена солнечной энергии составляла примерно $360 за мегаватт, то в 2019 году — уже $40.

А цена ветровой энергии за это время упала со $146 до $41. В 2022 году Китай инвестировал $546 млрд в зеленую энергетику, ЕС — $180 млрд, США — $141 млрд. 

Ситуация с государственными инвестициями в сектор альтернативных источников белка пока обстоит значительно хуже, но в последнее время мы увидели прогресс и в этом направлении. На сегодняшний день правительства стран выделили почти миллиард долларов на исследования, инфраструктуру и стартапы в области альтернативных белков. Причем большую часть денег инвестировали в течение последних трех лет. 

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Дания сейчас проявляет самый большой интерес к альтернативам — правительство страны вложило уже более $300 млн в индустрию. Более $100 млн также инвестировали в Австралии, Канаде и Великобритании.

Важное отличие поддержки сектора на государственном уровне по сравнению с венчурной моделью — правительства чаще могут себе позволить инвестиции в инфраструктуру с более длительными сроками окупаемости и меньшей ожидаемой прибылью. Тем самым они могут помочь с тремя самыми большими вызовами альтернативных белков: цена, качество и масштабирование производства. 

Инвестиции в культивируемое мясо — пример того, как за 10 лет казалось бы фантастическая идея выращивания мяса из клеток животных превратилась в полноценную отрасль с продажей первых продуктов. 

В 2013 году голландский ученый Марк Пост представил публике первую котлету из культивируемого мяса. На ее производство тогда ушло более $300 тыс. и несколько месяцев R&D (исследований и разработок).

А в начале этой недели компания Марка Поста Mosa Meat открыла завод по производству культивируемого мяса, площадью 2760 кв. м. На нем, по словам представителей компании, теперь смогут выпускать десятки тысяч гамбургеров в год, цена производства которых снизилась за прошедшее десятилетие более чем в 1000 раз. 

В Нидерландах же сейчас не одобрили продажу культивируемого мяса, поэтому вначале Mosa Meat будет поставлять свои продукты в Сингапур, где они ожидают одобрения регулирующих органов.

Однако, учитывая то, что за эти годы правительство Нидерландов вложило более 85 млн евро в отрасль инновационных продуктов, есть поводы ожидать, что в ближайшее годы производители культивируемого мяса смогут получить одобрение и в этой стране.

Несмотря на растущий интерес инвесторов к альтернативным источникам белка в последние годы, все еще существует большая нехватка финансирования этой области.

Чтобы создать более устойчивую систему производства продуктов питания и замедлить изменение климата, необходимо увеличение инвестиций не только из частных источников, но и из государственных, институтов финансового развития и других финансовых организаций.

В этом случае в ближайшее десятилетие в магазинах и ресторанах мы увидим значительное увеличение качественных и вкусных альтернативных продуктов, производство которых оказывает меньшее влияние на окружающую среду и согласуется с подходом ESGenvironmental, social, governance — окружающая среда, общество и корпоративное управление.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Иллюстрация предоставлена автором.

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