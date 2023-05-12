Сможет ли производство альтернативных источников белка повторить успех зеленой энергетики?

Руководитель проекта «Едим лучше» Алексей Иванов рассмотрел, смогут ли инвестиции в альтернативные источники белка помочь повторить успех альтернативных источников энергии, а сфера — показать экспоненциальный рост продаж в следующем десятилетии.

За последние 10 лет сектор альтернативных источников белка из производства продуктов для вегетарианцев и веганов превратился в высокотехнологичную область с миллиардными инвестициями. Но учитывая, что начинать приходилось практически с нуля, доля альтернатив мясу на сейчас составляет примерно 1% от глобального рынка мяса.

Инвестиции в альтернативные источники белка в 2022 году

В настоящее время существует 3 типа альтернативных источников белка:

растительные альтернативы (производят из растительных ингредиентов);

культивируемое мясо (включая морепродукты и другие ингредиенты животного происхождения), полученное путем культивирования клеток животных и масштабирования производства в биореакторах;

продукты, получаемые методом ферментации.

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Согласно данным Good Food Institute, в 2011 было 5 сделок в стартапы по производству альтернатив, а сумма не превышала $100 млн. 10 лет спустя — в 2021 году — инвестиции превысили $5 млрд, а количество сделок приблизилось к 400.

Вплоть до 2020 года большая часть инвестиций приходилась на стартапы, занимающиеся растительными альтернативами. Однако в 2021 году ситуация изменилась: в культивируемое мясо и ферментацию инвестировали чуть более $3 млрд, тогда как в растительные альтернативы — $2 млрд.

В 2022 году инвестиции сократились более чем на $2 млрд или 42%. Однако снижение финансирования — по сравнению с 2021 годом — происходило и в других сферах, например:

в финтехе: -46%

в агротехе: -44%

в биотехе: -29%

в венчурных инвестициях вместе взятых: -35%

По мнению экспертов в области альтернативных протеинов, инвестиции в этом году останутся на уровне 2022-го.

Меняется и региональное распределение ресурсов. В 2022 году впервые большую часть денег (58%) инвестировали не в американские стартапы. Самый большой прирост инвестиций за последний год произошел в Европе (с 10% до 21% от общемирового количества) и Азиатско-Тихоокенаском регионе (с 8% до 19%). Стоит отметить, что в Азиатско-Тихоокенаском регионе производят более 40% всего мяса и более 70% морепродуктов.

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Крупнейшим раундом финансирования в 2022 стали инвестиции в $400 млн в компанию по производству культивируемого мяса Upside Foods (США). Meati (США) получила больше всего денег среди производителей растительных альтернатив — $150 млн, а Remilk (Израиль) — среди производителей альтернатив методом ферментации, $120 млн.

За первые 4 месяца 2023 года пока что крупнейшее финансирование в $22 млн получил американский стартап Meati. В Oatly также сообщили об обязательствах по финансированию компании на сумму $425 млн.

Крупнейшей инвестицией в инфраструктуру стали $112 млн (150 млн канадских долларов) в развитие отрасли производства альтернативных белков в Канаде.

Эффективность инвестиций в альтернативные протеины в контексте изменения климата

На продовольственную систему приходится 26% глобальных выбросов парниковых газов. Животноводство — крупнейший источник в этой области. Оно ответственно за 15% глобальных выбросов. Это примерно соответствует выбросам всего транспортного сектора.

Согласно исследованию Boston Consultin Group, если к 2035 году общемировая доля альтернативных белков составит 11%, то уже к 2030 году во всем мире произойдет сокращение выбросов на 0,85 гигатонн CO2-эквивалента. Это равносильно декарбонизации 95% авиационной промышленности. И если отказаться от авиаперелетов довольно сложно и малореалистично, то увеличить потребление растительных альтернатив может быть проще.

По расчетам Boston Consultin Group, инвестиции в сегмент альтернативных источников белка приводят к самому высокому уменьшению выбросов CO2 на доллар инвестированного капитала среди всех секторов.

«Альтернативные белки — важный компонент декарбонизации сельского хозяйства. Для достижения цели нулевых выбросов к 2050 году сектор должен заменить около 30% мяса альтернативными продуктами. Успех в достижении этой цели будет зависеть от изменения диетических привычек потребителей, что не самое простое дело.

И хотя многие технологии производства альтернативных белков уже коммерчески жизнеспособны, для стимулирования и поддержания их внедрения потребуется более $40 млрд ежегодных инвестиций. В настоящее время инвесторы удовлетворяют лишь 7% ($3 млрд) от этой потребности», — из отчета Boston Consulting Group «What Gets Measured Gets Financed».

В ближайшие годы, скорее всего, не произойдет кратного увеличения инвестиций в альтернативы со стороны венчурных фондов. Согласно опросу более 50 экспертов из области альтернативных протеинов, в этом году инвестиции в сектор не превысят прошлогодних значений.

Поэтому также важна поддержка со стороны государства и других финансовых структур. Пример из другой сферы — альтернативных источников энергии — показывает, какого прогресса можно достичь при поддержке со стороны государства.

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Чистая энергия, электромобили и аккумуляторы за последнее десятилетие резко снизили цены и улучшили качество, отчасти благодаря государственным инвестициям в исследования, налоговые льготы и инфраструктуру. И если в 2009 году цена солнечной энергии составляла примерно $360 за мегаватт, то в 2019 году — уже $40.

А цена ветровой энергии за это время упала со $146 до $41. В 2022 году Китай инвестировал $546 млрд в зеленую энергетику, ЕС — $180 млрд, США — $141 млрд.

Ситуация с государственными инвестициями в сектор альтернативных источников белка пока обстоит значительно хуже, но в последнее время мы увидели прогресс и в этом направлении. На сегодняшний день правительства стран выделили почти миллиард долларов на исследования, инфраструктуру и стартапы в области альтернативных белков. Причем большую часть денег инвестировали в течение последних трех лет.

Дания сейчас проявляет самый большой интерес к альтернативам — правительство страны вложило уже более $300 млн в индустрию. Более $100 млн также инвестировали в Австралии, Канаде и Великобритании.

Важное отличие поддержки сектора на государственном уровне по сравнению с венчурной моделью — правительства чаще могут себе позволить инвестиции в инфраструктуру с более длительными сроками окупаемости и меньшей ожидаемой прибылью. Тем самым они могут помочь с тремя самыми большими вызовами альтернативных белков: цена, качество и масштабирование производства.

Инвестиции в культивируемое мясо — пример того, как за 10 лет казалось бы фантастическая идея выращивания мяса из клеток животных превратилась в полноценную отрасль с продажей первых продуктов.

В 2013 году голландский ученый Марк Пост представил публике первую котлету из культивируемого мяса. На ее производство тогда ушло более $300 тыс. и несколько месяцев R&D (исследований и разработок).

А в начале этой недели компания Марка Поста Mosa Meat открыла завод по производству культивируемого мяса, площадью 2760 кв. м. На нем, по словам представителей компании, теперь смогут выпускать десятки тысяч гамбургеров в год, цена производства которых снизилась за прошедшее десятилетие более чем в 1000 раз.

В Нидерландах же сейчас не одобрили продажу культивируемого мяса, поэтому вначале Mosa Meat будет поставлять свои продукты в Сингапур, где они ожидают одобрения регулирующих органов.

Однако, учитывая то, что за эти годы правительство Нидерландов вложило более 85 млн евро в отрасль инновационных продуктов, есть поводы ожидать, что в ближайшее годы производители культивируемого мяса смогут получить одобрение и в этой стране.

Несмотря на растущий интерес инвесторов к альтернативным источникам белка в последние годы, все еще существует большая нехватка финансирования этой области.

Чтобы создать более устойчивую систему производства продуктов питания и замедлить изменение климата, необходимо увеличение инвестиций не только из частных источников, но и из государственных, институтов финансового развития и других финансовых организаций.

В этом случае в ближайшее десятилетие в магазинах и ресторанах мы увидим значительное увеличение качественных и вкусных альтернативных продуктов, производство которых оказывает меньшее влияние на окружающую среду и согласуется с подходом ESG environmental, social, governance — окружающая среда, общество и корпоративное управление.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Иллюстрация предоставлена автором.