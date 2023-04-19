4 тренда на рынке DeepFoodTech: как стартапы делают открытия и производят новые продукты

А порой, стараясь придать продукту «мясной» вкус за счет альтернативных ингредиентов, открытия делают и сами стартапы. Алексей Иванов, руководитель проекта «Едим лучше», поделился четырьмя трендами в сфере производства альтернативных источников белка.

Чуть более $14 млрд инвестиций в область DeepFoodTech за последние 10 лет сделали свое дело — узкая ниша вегетарианских продуктов и производства альтернативных источников белка превратилась в высокотехнологичную область, в которой применяют последние научные открытия.

1. Применение искусственного интеллекта в производстве альтернативных источников белка

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML) все чаще становятся важными ресурсами для ускорения исследований и разработок альтернативных продуктов. Такие инструменты, как AlphaFold AI могут предсказать структуру белка с высокой степенью точности в течение нескольких дней, что может помочь:

быстро предсказать структуру и функцию различных белковых последовательностей,

определить функциональность конечного продукта.

Без помощи ИИ на это могут уйти годы, а то и десятилетия.

Чилийский стартап NotCo с 2015 года использует платформу Giuseppe. Она помогает выяснить, какие растительные ингредиенты использовать для конечного продукта, чтобы по вкусу, текстуре и внешнему виду он был бы больше всего похож на традиционные продукты. В конце 2022 года NotCo привлекла $70 млн, часть из которых потратит на создание новой платформы B2B. Это позволит другим производителям использовать Guseppe в разработке своих продуктов.

Стартап Shiru (США) первым начал использовать ИИ и прогнозирование функций белков с помощью AlphaFold. В августе 2022-го Shiru заключили новое партнерство с компанией Puratos, производящей хлебобулочные изделия. Вместе они разрабатывают функциональные прототипы альтернатив куриным яйцам с использованием платформы Flourish. Система, совмещая знания из биоинформатики и ИИ, ищет среди миллионов природных белков желаемые функциональные свойства продуктов питания — такие, как текстура, эмульсия и желирование.

RB.RU и компания «ЭФКО» проведут вторую международную конференцию о современных технологиях, меняющих мировую пищевую промышленность, DeepFoodTech 2023. Всех, кто занят в индустрии еды и живет этой темой, будем рады видеть 19 мая!



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ICL Food Specialties (Израиль) и Protera Biosciences (Чили) в ноябре 2022 года заключили партнерство для разработки белков путем прецизионной ферментации с использованием технологической платформы Madi. В базе данных платформы содержится более 1,5 млрд последовательностей съедобных белков. Затем она сопоставляет белки с текущими точными параметрами ферментации, что, по словам компании, позволяет получать продукты с коротким списком ингредиентов.

2. Гибридные продукты

Несмотря на то что производители альтернативных продуктов добились большого прогресса за последние годы, даже лучшие виды растительного мяса все еще недостаточно хороши.

Например, в прошлогоднем слепом дегустационном тесте бургер из говядины легко обошел бургеры от Beyond и Impossible. Если объединить растительные продукты, например, с культивируемым жиром, то достигнуть нужных вкусов и текст можно будет быстрее.

Самый большой прогресс в этом направлении сейчас наблюдается в Сингапуре.

В декабре 2022 года сингапурская компания ImpacFat провела первую в мире дегустацию культивируемого рыбьего жира. Компания разрабатывает свой жир на основе рыбьих клеток, который может улучшить вкус, текстуру и аромат растительных альтернатив.

В ноябре 2022 года голландские компании Mosa Meat и Meatable объявили о сотрудничестве с компанией Esco Aster. В 2021 году Esco Aster стала первым предприятием, получившим разрешение на производство культивируемых мясных продуктов в Сингапуре. Meatable заключила партнерство с компанией Love Handle, специализирующейся на растительном мясе, для совместной разработки гибридных продуктов и строительства в Сингапуре первого в мире инновационного центра гибридного культивируемого мяса.

Инвестиции на начальном этапе составили $6 млн, а в течение следующих пяти лет Meatable планирует инвестировать еще 60 млн евро.

В Германии стартап Cultimate работает над R&D research and development — исследования и разработки, или НИОКР культивируемого жира, который в дальнейшем можно будет совместить с растительными продуктами и придать им больше характерного для мяса вкуса. Один из основателей компании — Георгий Железный, в прошлом — сооснователь Greenwise.

В ноябре 2022 года стартап привлек 700 тыс. евро.

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Артем Пономарев, сооснователь Greenwise

В целом мы понимаем, что если говорить об улучшении органолептических параметров продуктов, допускается такой подход, как комбинирование растительных компонентов с культивируемыми ингредиентами.

Тем не менее мы отдаем себе отчет в том, что такая продукция может быть негативно воспринята нашей ключевой на данный момент аудиторией — веганами и вегетарианцами. Ведь это люди, которые очень тщательно оценивают, насколько продукт был изготовлен в соответствии со всеми этическими требованиями к нему.



Что касается дальнейшего развития фудтеха, такой подход точно будет развиваться. Однако если говорить в рамках деятельности Greenwise, на сегодняшний день такие продукты в своей линейке мы не рассматриваем в качестве расширения ассортимента. Однако так или иначе для себя это направление изучаем. Потому что нам требуется смотреть на разные сегменты рынков фудтех и как минимум оставаться в курсе того, что творится на рынке и какие тренды преобладают.

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Ранее у нас уже были коллаборации c 3D Bioprinting Solutions и «Артмит» в 3D-печати и использовании наших растительных компонентов в комбинации с культивированным сырьем в качестве скаффолдов «строительные леса», в том числе придающие культивируемым продуктам структуру, а также поставки сырья для использования в качестве питательной среды для роста самих клеток.

3. Изменения в регулировании культивируемого мяса

Прошло почти 2,5 года с тех пор, как в Сингапуре в декабре 2020 одобрили к продаже культивируемое мясо от компании Eat Just (под брендом Good Meat). Около $2,6 млрд вложили в культивируемые технологии за это время. Однако пока что Good Meat остается единственной компанией в мире, которой дали зеленый свет на продажу культивируемого мяса.

В 2022-м году мы увидели прогресс и в других странах. В конце 2022 года UPSIDE Foods стала первой компанией, которая прошла консультационный процесс FDA Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, продемонстрировав, что их культивируемое куриное мясо так же безопасно, как и обычное.

За прошлый год компания привлекла $400 млн финансирования — примерно 13% от общей суммы финансирования всех компаний по производству альтернативных протеинов в 2022, что стало крупнейшим раундом в индустрии культивируемого мяса.

А в марте 2023-го FDA пришли к такому же мнению о продукте Good Meat.

По прогнозам экспертов из области альтернативных источников белка, в этом году с вероятностью 70% культивируемое мясо как минимум одной компании начнут продавать в США.

Обсуждение регулирования культивируемого мяса в данный момент происходит в том числе:

в Канаде,

Австралии и Новой Зеландии,

Бразилии.

На конец 2022 года ни одна компания по производству культивируемого мяса пока не подала заявку в Европейское управление по безопасности пищевых продуктов на оценку безопасности своих продуктов.

В Израиле национальная служба контроля за продуктами питания создала группу экспертов для оценки того, что должно быть включено в оценку безопасности культивируемого мяса.

Артем Пономарев

На сегодняшний день регуляторика, которая существует в Российской Федерации в отношении инновационных продуктов, не допускает их повсеместного развития.

Поэтому ожидать, что в ближайшем будущем это резко изменится не представляется возможным.

Как минимум потому, что даже в области использования обычных растительных белков есть огромное количество законодательных пробелов. Поэтому чего уж говорить о развитии такого направления, как культивируемые продукты — именно в плане создания отдельной регуляторики.

Здесь, я думаю, будет еще больше копий сломано в плане нейминга, безопасности применения и того, какие требования и критерии к этой продукции предъявлять.

4. Акцент на масштабировании производства

Одно дело — разработать инновационные продукты, и совсем другое — масштабировать их производство. Производственные мощности — один из наиболее значительных барьеров для роста производства альтернативных источников белка.

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В плане увеличения объемов производства растительных альтернатив ситуация проще: для них зачастую подходит то же оборудование, что и, например, для производства мяса. Поэтому мясопереработчики и производители пищевых продуктов могут быстро тестировать производство растительных альтернатив, не вкладывая много ресурсов на новые производственные линии на начальных этапах.

В России уже много таких примеров:

#НеМясо,

Vegafood,

«Немясо»,

Hi!

За такими брендами стоят крупные производители мяса и пищевых продуктов, начавшие производить растительные альтернативы на уже имеющихся мощностях.

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В случае с производством альтернатив путем культивирования и ферментации ситуация сложнее — для них, как правило, необходимо более специализированное оборудование.

Партнерства, направленные на расширение масштабов производства ингредиентов, позволяют компаниям получить доступ к инфраструктуре и технологическому опыту друг друга. Выше был пример планов NotCo по предоставлению своих технологий другим компаниям для ускорения R&D. Вот еще несколько примеров:

Британская компания Extracellular не занимается разработкой собственных продуктов, а фокусируется исключительно на оказании помощи стартапам, занимающимся культивируемыми технологиями, в масштабировании путем предоставления оборудования, специалистов, помещений и технологических процессов.

не занимается разработкой собственных продуктов, а фокусируется исключительно на оказании помощи стартапам, занимающимся культивируемыми технологиями, в масштабировании путем предоставления оборудования, специалистов, помещений и технологических процессов. Компания Synonym Bio (США) запустила базу данных Capacitor — бесплатный ресурс, содержащий перечень мировых мощностей для микробной ферментации, включая объекты, оборудование и услуги.

Крайне важна здесь и поддержка со стороны государств, которые могут себе позволить инвестиции в инфраструктуру с более длительными сроками окупаемости и меньшей ожидаемой прибылью по сравнению с венчурной моделью.

В этом плане лидирует Дания, инвестировавшая уже более $300 млн в индустрию. Более $100 млн вложили в Австралии, Канаде и Великобритании, где недавно правительство страны выделило дополнительные 12 млн фунтов стерлингов на создание центра альтернативных источников белка.

В этом году инвестиции в область, скорее всего, не вернутся к показателям 2021 года ($5 млрд) и останутся на уровне 2022-го ($3 млрд). При этом подвижки с регулированием инновационных продуктов в других странах могут вызвать еще больший интерес инвесторов.

И если, согласно опросу Good Food Institute, на краткосрочный успех индустрии с оптимизмом смотрят 60% инвесторов, то на долгосрочный — уже 99%.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / Attasit saentep