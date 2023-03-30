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Истории

Осталось только распечатать. Как 3D-принтеры совершают революцию на кухне

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Как правило, 3D-печать используют для создания моделей и деталей. Однако ученые верят, что она способна изменить наш подход к приготовлению пищи, превратив картриджи с пищевой пастой и порошком в съедобные, и, возможно, даже аппетитные обеды.

Осталось только распечатать. Как 3D-принтеры совершают революцию на кухне

Первая попытка заменить кондитера 3D-принтером не увенчалась успехом. По мере того, как принтер добавлял слой за слоем, чизкейк начал оседать, а потом рассыпался в липкую массу.

Несмотря на это, инженеры из Колумбийского университета не отчаялись. Со временем им удалось создать пусть и не слишком красивые, но похожие на десерт конструкции.

«Чизкейк — это лучшее, что мы можем продемонстрировать прямо сейчас, но принтер может сделать гораздо больше, — рассказывает Джонатан Блутингер, инженер лаборатории Creative Machines в Нью-Йорке. — Мы можем печатать курицу, говядину, овощи и сыр. Все, что можно превратить в пасту или порошок».

инженеры напечатали чизкейк на 3d-принтере

Фото в тексте: Jonathan Blutinger / Columbia Engineering

Жаркое с куриным паштетом может не понравиться гурманам и поклонникам кулинарного искусства, но Блутингер считает, что печатная еда уже не за горами — это естественное следствие того, что программное обеспечение выходит в архаичный, аналоговый мир плит, пароварок и сковородок.

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«Я думаю, что это неизбежно. Как только программы затрагивают отрасль, пути обратно нет. Это продвигает ее вперед так, как мы никогда не считали возможным. Просто с едой такого еще не случалось», — говорит он.

«Идея в том, чтобы совместить принтер для приготовления пищи с лазерной печью, которая может стать универсальным кухонным прибором. Это ваш личный цифровой шеф-повар».

В статье, опубликованной в журнале npj Science of Food, исследователи описывают 3D-принтер, способный создавать съедобные продукты из семи различных ингредиентов. Для чизкейка, на выпекание которого ушло 30 минут, потребовалась бисквитная паста, арахисовое масло, клубничный джем, нутелла, банановое пюре, вишневая глазурь. У принтера есть синий лазер, который позволит при необходимости сразу запечь слои.

После пяти провальных попыток напечатать десерт исследователи наконец определили правильную форму и толщину слоев, которые бы не позволили торту развалиться. Впрочем, даже неудачные формулы попробовали на вкус — все ради науки.

«Это определенно было похоже на что-то, чего я раньше не пробовал, — говорит Блутингер. — Мне это очень понравилось, но сочетание было нестандартным».

На любом уровне от производителей продуктов питания до ресторанов и жилых домов, 3D-принтеры могут стать следующим шагом в автоматизации, сокращая число людей, занятых в готовке.

Технология ценна не только своей новизной. Для Блутингера это возможность отслеживать потребление калорий и питательных веществ и при этом раскрывать свой внутренний творческий потенциал с помощью радикально новых дизайнов продуктов, которые можно выкладывать в социальных сетях.

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Впрочем, Эндрю Финберг, профессор философии технологии в Университете Саймона Фрейзера в Ванкувере, задается вопросом, не повторит ли напечатанная еда судьбу сегвея. Это персональное транспортное средство должно было преобразить городские улицы, но в итоге стало обслуживать работников огромных складов.

«Это может быть полезнее в ресторанах и кафетериях, где возможно загружать ингредиенты и программы в нерабочее время, — отметил он. — В то же время клиенты не знали бы о "неестественном" аспекте процесса, который беспокоил бы домашних пользователей. Не сказал бы, что мне не терпится получить 3D-принтер для приготовления пищи дома».

Доктор Дуэйн Меллор, дипломированный диетолог Медицинской школы Астона, опасается, что из-за 3D-печати фрукты и овощи могут лишиться полезных питательных веществ, например клетчатки. Из-за этого они будут хуже усваиваться, и люди будут получать меньше таких микроэлементов, как витамины и минералы.

Но он считает, что технология со временем найдет свое место. Возможно, ее внедрят в торговых автоматах, которые NASA разрабатывает для длительных космических путешествий.

«Большинству из нас хотелось бы, чтобы на нашу пищу потратил время человек», — рассуждает Меллор.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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