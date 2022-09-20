В России появилось созданное микроорганизмами растительное масло

Технологи группы компаний «Эфко» (производит майонез, растительные масла, кетчупы, молочные продукты и др.) разработали биосинтезированное растительное масло — его получают с помощью микроорганизмов. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей, сообщил RB.RU представитель компании.
Как производится масло: Жиры из микроорганизмов получают за счет технологии прецизионной ферментации. Для этого обычные пищевые дрожжи модифицируют, чтобы они в результате смогли продуцировать жиры, которые являются полным природным аналогом растительных масел.
Эта же технология используется для производства рекомбинантных белков. Она же применяется в фармацевтической отрасли — инсулин в настоящее время делают микроорганизмы.
«Мы решили развивать жиры из микроорганизмов, потому что они полностью меняют технологическую парадигму нашей отрасли. Для такого масла не нужны поля и плантации, не нужны элеваторы и маслоэкстракционные заводы, а вся технология умещается в ферментный завод», — сообщил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов.
Финансирование разработок началось два года назад. За все время инвестиции в инфраструктуру, исследования и получение пилотных образцов составили 100 млн рублей. Компания также планирует наладить с помощью микроорганизмов производство оливкового, соевого и рапсового масел.
Жиры из микроорганизмов стали вторым фудтех-проектом компании. Ранее «Эфко» презентовала свой растительный хайбургер — растительное мясо Hi! с инвестициями в 4 млрд рублей.
Фото: «Эфко»
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