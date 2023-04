Как ИИ повлиял на индустрию питания до появления ChatGPT

Рецепты блюд

Около десяти лет назад команда по разработке суперкомпьютера IBM Watson, оснащенного искусственным интеллектом, решила найти новый способ продемонстрировать его возможности. Вскоре у устройства появилась собственная кулинарная книга с «когнитивными рецептами», как их назвала IBM.

В дальнейшем компания начала сотрудничать с производителем специй McCormick, чтобы с помощью ИИ создавать новые вкусы и продукты.

Обнаружение и создание продуктов питания

За последние годы возникла новая группа стартапов, которая нацелена с помощью ИИ ускорить открытие пищевых ингредиентов и рецептов. Это бросает вызов более традиционному (и медленному) подходу.

Так, более пяти лет назад Gastrograph начала использовать прогнозное моделирование на базе ИИ, чтобы определять, как разные группы потребителей будут реагировать на новые продукты питания. А NotCo использует эту технологию, чтобы создавать рецепты для своих растительных альтернатив.

Фото в тексте: Tada Images / Shutterstock

Shiru и Kingdom Supercultures с помощью машинного обучения находят новые ингредиенты, которые позволяют воссоздать функциональные и вкусовые свойства продуктов животного происхождения.

План питания от голосовых ассистентов

Почти десять лет назад, в конце 2014 года, Amazon представила Alexa, виртуального помощника на базе ИИ. Тогда многие посчитали, что он пригодится, чтобы узнавать прогноз погоды и устанавливать таймер во время готовки.

Однако Alexa открыла новый способ выполнять повседневные дела. Вскоре она начала автоматизировать списки покупок, а затем — и создавать персональные рецепты, основываясь на прошлом поведении пользователя.

Компьютерное зрение

Спустя два года после релиза Alexa открылся первый магазин Amazon Go, оснащенный технологией Just Walk Out. Благодаря сенсорам и компьютерному зрению в них нет ни одного кассира: покупатели просто авторизуются на входе, берут нужные товары и уходят.

Фото в тексте: Lets Design Studio / Shutterstock

Вскоре появилось множество стартапов, которые предлагают продуктовым магазинам платформы, оснащенные компьютерным зрением. Технология используется и в бытовой технике, такой как холодильники и духовки. А ресторанам она помогает сократить пищевые отходы и управлять запасами продуктов.

Роботы

Сельскохозяйственный робот Mineral от Google моделирует признаки растений и выполняет фенотипирование сортов культур. Есть также роботы-официанты, способные динамически составлять карту обеденного зала ресторана.

