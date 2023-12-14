Сбор данных и конкуренция с агрегаторами: как происходит цифровизация российского общепита

При этом запустить собственную доставку — дорогостоящее удовольствие, которое могут себе позволить только крупные сети. Для небольших заведений агрегатор часто становится единственным вариантом работы с клиентами онлайн.

Альтернативное решение есть в Европе: ирландский стартап-единорог Flipdish создает цифровые витрины для небольших ресторанов, что позволяет им принимать и доставлять онлайн-заказы самостоятельно.

Сергей Деревцов, руководитель центра развития бизнеса, аналитики и партнерств МТС:

«Развитие Flipdish тесно связано с развитием агрегаторов-гигантов: на отстройке от них стартап и сформировал свое коммерческое предложение. В пользу Flipdish играет в том числе культура заказа еды, сложившаяся в Европе: здесь предпочитают прямые заказы из ресторанов по телефону либо онлайн. В итоге такая стратегия позволила Flipdish нарастить значительную клиентскую базу — не только локальные рестораны, но и крупные международные франшизы Subway и Sbarro, — и привлечь венчурные деньги: в 2022 году компания получила оценку в $1 млрд».

Кто есть кто на российском рынке цифровизации общепита

Похоже, запрос на подобную услугу — создание цифровых витрин для работы ресторанов вне агрегаторов — есть и на российском рынке. Может ли здесь вырасти потенциальный крупный бизнес по типу Flipdish? Сейчас в сегменте цифровизации ресторанов работает несколько типов игроков.

Системы автоматизации. Крупные компании, предоставляющие POS-системы и другое ПО для ресторанов — iiko, r_keeper. Им сложно перейти на модель B2B2C — прямую продажу цифровых витрин сетям, поскольку они, как правило, работают через дилеров. Кроме того, у них есть основной продукт, приносящий прибыль; мотивации идти в сложную смежную нишу нет.

Стартапы, создающие цифровые витрины для ресторанов по модели Flipdish. Такие сервисы, как Restomania, Starter, Plazius. Пока их аудитория немногочисленна: чтобы определился лидер, который займет значительную долю рынка, должно пройти время.

Стартапы, оцифровывающие отдельные элементы ресторанного сервиса. Цифровое меню, электронные чаевые, киоски самообслуживания — этим занимаются «нетмонет», Ansoft и другие сервисы. Рынок здесь слишком маленький для POS-систем или агрегаторов, поэтому они предпочитают коллаборации с аналогичными стартапами.

Руслан Егорочкин, основатель Ansoft-Group:

«Такие крупные компании, как r_keeper или iiko, привлекают партнеров, которые хорошо делают конкретный сервис, и из этого получается симбиоз. Если нет команды, которая занимается только этим продуктом, поднять его с нуля очень сложно. Мы работаем только с киосками самообслуживания ,и это очень узкий сегмент: по сути, всего два конкурента, мы пропылесосили практически весь рынок; наша задача — выходить на новые продукты».

Трудности перевода в цифру

Оцифровать ресторанный сервис тяжело. Даже небольшие баги и ошибки на технической стороне бьют в первую очередь по ресторанам. Еще одна проблема в том, что рестораны — сложный бизнес, где задействовано множество специалистов, и добавление новых обязанностей для управляющего персонала (настройка ПО, обновление материалов в приложении, написание отзывов на маркетплейс) тормозит работу системы. С этим регулярно сталкиваются сервисы, создающие цифровые витрины для небольших заведений: там нет отдельного человека, который сможет постоянно работать с сайтом/приложением или посвящать этому достаточно времени.

Кирилл Шнуров, создатель сервиса «ТоМесто»:

«Ресторану не нужен софт — ему нужны довольные гости, выручка в кассе, прибыль. Владельцы общепита разбираются в сервисе и еде; в том, как сделать гостя счастливым. Выбери такую-сякую платформу, настрой то, внеси данные — им это не надо, они в этом не разбираются. Им нужен результат. Поэтому: мы вам приведем гостя, с вас процент, и ни в чем не надо разбираться». «Ресторану не нужен софт — ему нужны довольные гости, выручка в кассе, прибыль. Владельцы общепита разбираются в сервисе и еде; в том, как сделать гостя счастливым. Выбери такую-сякую платформу, настрой то, внеси данные — им это не надо, они в этом не разбираются. Им нужен результат. Поэтому: мы вам приведем гостя, с вас процент, и ни в чем не надо разбираться».