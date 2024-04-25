Почему спрос на растительное мясо падает?

Рассказываем, почему альтернативному мясу не удается завоевать сердца покупателей и как бренды пытаются это исправить.

Похоже, потребители теряют интерес к веганским продуктам. Так, согласно годовому отчету Good Food Institute, в США за последние два года продажи растительного мяса и морепродуктов в долларах снизились на 13%.

В течение последних трех лет в сфере растительного мяса наблюдается серьезный спад. В первые месяцы пандемии продажи резко выросли, поскольку из-за закрытия скотобоен были нарушены традиционные цепочки поставок мяса, и покупатели начали пробовать веганские бургеры, колбасы и морепродукты.

С 2018 по 2021 годы общий объем продаж растительных продуктов в США вырос с $4,8 млрд до $7,4 млрд. При этом большая часть этого роста приходится на альтернативное мясо.

Однако согласно новому годовому отчету некоммерческой организации Good Food Institute, в США за последние два года продажи растительного мяса и морепродуктов в долларах снизились на 13%. При этом с учетом роста цен на заменители мяса объем продаж упал еще больше — на 26% за тот же период.

Растительные альтернативы сталкиваются с двумя проблемами.

В США растительное мясо стоит в среднем на 77% дороже, чем обычное. Для дешевого мяса, такого как курица, разница может превышать 150%.

Растительные продукты по-прежнему не соответствуют ожиданиям потребителей с точки зрения вкуса, текстуры и доступности, говорится в отчете.

Несмотря на большой интерес к заменителям мяса, лидером продаж среди растительных продуктов по-прежнему является молоко. В США альтернативы коровьему молоку, такие как соевое, овсяное и миндальное, составляют почти 15% от общего объема продаж молока. Для сравнения, доля растительного мяса и морепродуктов на соответствующем рынке равна примерно 1%.

По данным Good Food Institute, в США растительное молоко охватывает почти треть всей категории растительных продуктов.

Читайте по теме:

15 производителей альтернативной еды, которые получили финансирование за последние два года

«Это нормально и даже полезно»: резидент «Сколково» научился печь хлеб из мух

Если сложить вместе все остальные смежные отрасли, в том числе растительное масло, мороженое, йогурт и сыр, то в 2023 году в США продажи заменителей молочных продуктов составили почти $5 млрд.

В 2021-2023 годах продажи растительного молока в долларах выросли на 9%, но объем продаж снизился на 10%. Общий объем продаж в категории растительных продуктов составил $8,1 млрд.

Как компании пытаются вернуть потребителей

Поклонники растительного мяса отмечают, что, добавляя его в рацион, можно значительно уменьшить свой углеродный след.

Животные белки — основной источник выбросов, связанных с продуктами питания. При этом наибольший объем выбросов на килограмм продукта приходится на говядину, баранину и молочные продукты. Но поскольку продажи растительного мяса перестали расти, неясно, оказывает ли отрасль значительное влияние на выбросы углекислого газа.

Известные бренды в этой сфере пытаются исправить ситуацию.

Ранее в этом году Impossible Foods провела ребрендинг с целью заинтересовать «любителей мяса» растительной пищей.

В феврале Beyond Meat представила бургер и говяжий фарш четвертого поколения, назвав их своими «самыми мясными и сочными продуктами».

В то же время растет обеспокоенность по поводу того, как ультра-обработанные продукты влияют на организм. Это затронуло и альтернативное мясо, поскольку для его производства обычно требуется много обработки.

В ответ на это Beyond Meat сократила количество соли и насыщенных жиров в своих новых бургерах по сравнению с предыдущим поколением, а также упростила список ингредиентов. Многие другие производители растительных продуктов также делают акцент на наличие «чистой этикетки» — так помечают продукты из натуральных и простых ингредиентов.

Источник.

Фото на обложке: photocritical / Shutterstock