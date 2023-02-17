ML и AI — что они могут привнести в фудтех сегодня

Анна Попова, инновационный менеджер и PhD researcher, рассказала, что происходит на рынке технологий сегодня, и разобрала кейсы фудтех-компаний, которые уже внедрили ML и AI в производство.

Нет смысла петь оды ML и AI — их польза в целом понятна и доказана. Но если компания только планирует их внедрить — что ей выбрать, чтобы мера стала не просто поводом для хайпа, но и принесла обещанные результаты?

Food Science — наука о питании

В создании новых продуктов, так называемой науке о новых продуктах (food science), помимо технологии самой рецептуры подключается:

Анализ данных, выявляющий приемлемость нового продукта для потребителей.

Машинное обучение, которое используется на различных этапах разработки новых продуктов.

Такие системы обучаются выявлению вкуса, моделированию продукта потребительского выбора, реакции и принятия нового продукта.

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В исследовании потребительских предпочтений используются физико-химические параметры продукта для обучения моделей машинного обучения для прогнозирования потребительской приемлемости.

ИИ в пищевой промышленности помогает:

эффективно определить потребительский выбор; сократить отходы при производстве; уменьшить загрязнение продуктов питания; принимать полезные решения.

Искусственный интеллект — игрок в повышении питательной ценности продуктов.

Пример компании, которая этим занимается

Hoow Foods — сингапурский стартап, основанный в 2018 году и использующий AI и ML для создания более полезных рецептов продуктов питания. Компания получила SG$3 млн в предварительном раунде А на масштабирование.

Стартап разработал интеллектуальную платформу для преобразования продуктов в более здоровые альтернативы, используя базу данных пищевых ингредиентов и их физико-химические свойства для определения новых рецептур. Так, у них более 20 прототипов, которые могут заменить жир и натрий в продуктах питания.

Пищевым компаниям внедрение такой технологии может показаться дорогостоящим, но тем не менее сбор и анализ данных о потребителях уже ведется производствами, а новый способ обработки поможет создавать более предпочтительные потребителями продукты и сократить затраты на неудачные выводы на рынок новых продуктов.

Технологизирование бизнес-процессов

Сюда входит:

оценка качества,

стандартные процедуры,

внедрение роботов на производстве,

управление цепочкой поставок.

Применение искусственного интеллекта, например, системы машинного зрения для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов — переломный момент в секторе производства и изготовления продуктов питания.

Системы машинного зрения моделируются с помощью алгоритмов глубокого обучения, которые:

проверяют изображения, собирают данные, предоставляют значимую информацию из изображений.

Контроль качества

Среди лидирующих компаний, предоставляющих оборудование на основе технологии машинного зрения, можно отметить

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Технология обеспечивает более быстрый общий анализ за счет точного обнаружения дефектов и проблемных продуктов:

камеры могут заглянуть за поверхность и под нее,

могут обнаружить дефекты в продуктах питания и упаковке в процессе инспекции.

Гиперспектральная визуализация — еще одно решение для анализа продуктов питания и обеспечения их безопасности. Основная технология в этих камерах и аналитических методах — датчик изображения.

Если пищевым компаниям не автоматизировать этот процесс с помощью искусственного интеллекта и других развивающихся технологий, то он потребует огромного количества человеческого труда.

Управление цепочкой поставок

Безопасность продуктов питания на всех этапах системы поставок должна обеспечивать соответствие требованиям отрасли. Кроме того, благодаря применению роботов и автоматики можно точно отслеживать потребительские характеристики.

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В цепочке поставок искусственный интеллект используется для эффективного отслеживания продукции при ее транспортировке с места на место.

Пример компании, которая этим занимается

В качестве примера можно привести McDonald’s, который в 2019 году купил Dynamic Yield — израильскую технологическую компанию, специализирующуюся на ПО для персонализации. McDonald's внедрил ее решения на всех уровнях инфраструктуры — от клиентов до поставщиков.

Новое приобретение позволило:

Объединить спрос и предложение, как никогда раньше. Возможность влиять на спрос на уровне ресторана минимизировала отходы и оптимизировала цепочку поставок во всей организации.

Как правило, рестораны используют эту технологию, чтобы предложить клиентам покупать то, о чем они даже не подозревали, автоматизируя и персонализируя при этом техники up-sell и cross-sell.

Робототехника

Искусственный интеллект предлагает новую парадигму для преобразования промышленной среды в умную платформу, построенную на сборе данных и принятии решений машинами и автоматическими системами.

В отличие от программных приложений вроде рекомендательных систем, AI — лишь одним из компонентов робототехнического приложения. В реальных робототехнических приложениях он сочетается с алгоритмами, которые могут быть с ним не связаны.

Мобильные роботы и манипуляторы на ИИ способны:

автономно перемещаться,

принимать решения в режиме реального времени,

адаптироваться к непредвиденным событиям.

Определенные типы роботов предусматривают полуавтоматическое обучение или автоматическое обучение, которые позволяют ему прогнозировать и пересчитывать функции, задачи или маршруты.

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Роботы внедряются в:

Как правило, роботов подразделяют на роботов и коботов (коллаборативный робот).

Переработка пищевых продуктов в больших объемах для них будет состоять из:

Нарезки морепродуктов или говядины.

Дозировании для украшения тортов.

Очистки для поддержания безопасной рабочей среды.

Сортировки продуктов.

Паллетировании и депаллетировании (упаковка).

В отличие от промышленных роботов, коботы работают рядом с человеком (например, Miso Robotics), а не заменяют их.

Коботы легко программируются, что позволяет производителям быстро адаптироваться к новым продуктам и требованиям доставки.

«Руки» коботов можно перепрограммировать, перемещать и перераспределять, поэтому даже небольшие предприятия смогут запустить несколько линий или переключиться с производства на упаковку на одной и той же площади.

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Как на пищевых производствах, так и на ресторанном рынке решение о том, стоит ли внедрять роботов, строится с учетом:

психологического фактора (у сотрудников может складываться ощущение, что их вымещают, хотя не всякая роботизация — полное замещение),

операционных барьеров (технологический процесс необходимо будет каким-то образом перестроить),

финансового фактора.

Финансовые вложения велики, но в ресторане роботы могут стать дополнительным поводом для привлечения аудитории, а на пищевых производствах решит рутинные, массовые и кропотливые задачи — в перспективе пяти-семи лет это приведет к снижению трудозатрат и повышению качества выходного продукта.

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Персонализированное питание

Оно помогает людям преодолеть определенные болезни — ожирение, диабет, рак, остеопороз.

В персонализированном питании используются алгоритмы для сбора и анализа больших данных о человеке:

ДНК,

микробиом кишечника,

анализ крови,

эмоциональное и психологическое состояние,

физическая активность,

окружающая среда,

потребляемая пища.

Все это делается, чтобы отследить, на каком этапе в вопросах здоровья находится человек и какие изменения происходят для достижения поставленных целей.

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Прецизионное питание фактически представляет собой следующий этап персонализированного питания. Конечная цель у него такая же, как и у персонализированного — помочь человеку предотвратить болезнь и улучшить здоровье с помощью еды.

Прецизионное питание тоже использует большие данные о состоянии здоровья человека, однако его оно применяет ML-алгоритмы, которые способны прогнозировать изменения некоторых параметров:

микробиома кишечника,

реакции глюкозы в крови на потребление блюда или ингредиента.

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Пример компании, которая этим занимается

Среди последних коммерциализированных разработок прецизионного питания можно отметить компанию Zoe, которая собирает десятки тысяч данных о своих подопечных и прогнозирует реакцию организма на пищу.

Пищевые производства даже могут создавать новые «лечебные» продукты — насколько детально они изучают пищевые привычки и здоровье человека. И хотя некоторым направлениям (например, ДНК) еще предстоит увеличить свою научно-доказательную базу для формирования более точных рекомендаций по питанию, это уже возможное направление в стратегии развития крупных компаний.

Заключение

Чтобы понять, стоит ли внедрять технологии сейчас или придержать эти действия до лучших времен, задайте себе эти стратегические вопросы:

В чем состоит наше стремление к победе? Где мы будем играть? Как мы добьемся победы? вопросы, основанные на методологии Алана Рафи и изложенные в его книге «Игра на победу. Как стратегия работает на самом деле»

Фото на обложке: Unsplash / Galina Nelyubova