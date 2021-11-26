Почему цепочки поставок — слабое место критериев ESG

Подход ESG (Environmental, Social, Governance) устанавливает критерии для экологического, социального и корпоративного управления является одним из способов поощрить корпоративных лидеров, которые серьезно относятся к устойчивости и социальной ответственности, и наказать тех, кто этого не делает. Однако пока у независимых агентств нет единых критериев ESG, а значит, компании могут выбирать, о каких аспектах бизнеса сообщить, а о каких лучше умолчать.

Менее чем за два десятилетия с тех пор, как доклад Организации Объединенных Наций привлек внимание к этой концепции, инвестиции в ESG превратились в отрасль стоимостью в $35 трлн.

К 2025 году глобальные активы, составляющие ESG-портфели, могут достичь $53 трлн.

Эти инвестиции набрали обороты отчасти потому, что они соответствуют растущему желанию инвесторов оказывать положительное влияние на общество. Стандарты ESG дают количественную оценку действиям и результатам компании по экологическим, социальным и управленческим вопросам, а также предлагают инвесторам способ принимать обоснованные решения.

Однако доверие инвесторов к фондам ESG может быть неоправданным. Эксперты в области управления цепочками поставок и устойчивых операций, считают, что у подхода Bloomberg, MSCI и Sustainalytics в измерении ESG-риска компаний есть серьезный недостаток: он не учитывает эффективность цепочек поставок.

Почему не стоит игнорировать цепочки поставок

Операционная деятельность почти каждой компании поддерживается глобальной цепочкой поставок, которая включает работников, информацию и ресурсы. Для точной оценки рисков ESG компании необходимо учитывать ее сквозные операции по цепочке поставок.

Недавний анализ продемонстрировал, что большинство рейтинговых агентств, оценивающих соответствие компании критериям ESG, не учитывают глобальные цепочки поставок.

Например, Bloomberg учитывает цепочку поставок как один из социальных критериев. Поэтому он рассматривается отдельно от других элементов, таких как выбросы углерода, последствия изменения климата, загрязняющие вещества и права человека. Это означает, что все эти элементы, если они не включены в неоднозначную метрику «цепочка поставок», отражают деятельность компании, но не ее партнеров.

Даже если данные поставщиков учитываются, из-за отсутствия единого стандарта отчетность может иметь избирательный характер. Одно недавнее исследование показало, что компании, как правило, сообщают об экологически ответственных поставщиках и скрывают «плохих» поставщиков, эффективно «очищая» свою цепочку поставок.

Еще один пример — выбросы углекислого газа. Многие компании, такие как Timberland, сообщили о больших успехах в сокращении выбросов от своей собственной деятельности. Тем не менее, выбросы третьей сферы охвата (Scope 3) — так называют партнеров и клиентов бизнеса — могут оставаться высокими.

Агентства не смогли адекватно отразить косвенные выбросы из-за недостатка данных: только 19% компаний в обрабатывающей промышленности и 22% в сфере услуг раскрывают эти данные.

В широком смысле, без учета данных всей цепочки поставок, показатели ESG не могут отразить глобальные сети, от которых сегодня в одинаковой степени зависят ежедневные операции больших и маленьких компаний.

Amazon и проблема сторонних поставщиков

Amazon, например, входит в число крупнейших и любимых активов фондов ESG. Компания сообщает, что ее выбросы от поставок составляют лишь одну седьмую от объема, созданного ритейлером Walmart. Но когда исследователи из двух правозащитных групп проанализировали общедоступные данные об импорте, они обнаружили, что отследить получается только около 15% морских перевозок Amazon.

Кроме того, показатели Amazon не отражают выбросы, производимые многочисленными сторонними продавцами и их поставщиками, которые работают за пределами США.

Это важное различие: в то время как цепочка поставок Walmart основана на централизованной стратегии закупок, цепочка поставок Amazon сильно децентрализована — большой процент ее доходов поступает от сторонних поставщиков, около 40% из которых продают напрямую из Китая, что еще больше усложняет отслеживание выбросов и отчетность.

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Еще один важный показатель ESG связан с защитой прав потребителей. Amazon гордо называет себя «самой клиентоориентированной компанией на Земле».

Однако, когда ее клиенты пострадали от продуктов, продаваемых сторонними продавцами на ее платформе, Amazon заявляла, что не должна нести ответственность за ущерб, поскольку она функционирует как маркетплейс, где встречаются покупатели и продавцы. Часто продавцы Amazon не подпадают под юрисдикцию США, поэтому не могут быть привлечены к ответственности.

Тем не менее, крупные рейтинговые агентства ESG, по-видимому, не отражают влияние цепочки поставок на защиту клиентов при оценке эффективности цепочки поставок Amazon.

Например, в 2020 году MSCI, крупнейшее рейтинговое агентство ESG, повысило рейтинг Amazon ESG с BB до BBB, что отражает его сильные стороны в таких областях, как корпоративное управление и безопасность данных, несмотря на риск ответственности перед потребителями.

Эти пробелы также вызывают озабоченность в рейтингах таких компаний, как 3M, ExxonMobil и Tesla.

Давление на национальном уровне

В настоящее время не существует единого стандарта отчетности, поэтому разные компании могут сами определять показатели эффективности ESG, чтобы повысить рейтинг устойчивости и социальной ответственности.

В 2023 году в Германии вступит в силу Закон о корпоративной должной осмотрительности в цепочках поставок. Он обязует крупные компании, базирующиеся в стране, отвечать за всю глобальную цепочку и связанные с ней социальные и экологические проблемы, в том числе детский и принудительный труд. Также повышаются требования к охране труда и технике безопасности. Тем, кто нарушит закон, грозит штраф в размере до 2% от годового дохода.

Новое Положение Европейского союза о раскрытии информации об устойчивом финансировании, вступившее в силу в марте 2021 года, предусматривает иной подход. Оно требует от фондов сообщать подробную информацию о том, как они интегрируют характеристики ESG в свои инвестиционные решения.

Чтобы сделать работу рейтинговых агентств более согласованной, им придется пересмотреть методологию, чтобы учесть потенциально неэкологичные и неэтичные операции во всей глобальной цепочке поставок. Рейтинговые агентства могли бы создать для компаний стимулы собирать и раскрывать информацию о деятельности партнеров по цепочке поставок, например о выбросах третьей сферы охвата

Это привело к тому, что некоторые финансовые менеджеры отказались от фразы «внедрившие ESG» применительно к некоторым своим активам, сообщает Bloomberg.

Безусловно, оценка эффективности ESG всей цепочки поставок компании намного сложнее. Тем не менее, это может подтолкнуть бизнес брать на себя ответственность за те события, о которых в противном случае они бы не узнали.

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