Три способа избежать хакерских атак на цепочку поставок

Недавняя кибератака на американскую IT-компанию Kaseya затронула более тысячи организаций и может оказаться одной из самых масштабных в истории. Это классический пример взлома цепочки поставок — эффективной схемы, при которой под удар часто попадает малый и средний бизнес. Вот как защититься от подобного взлома.

Подобные схемы становятся все опаснее и могут серьезно увеличить ущерб от единичной бреши в системе безопасности. Именно так были организованы крупнейшие кибератаки прошлого года, в том числе те, что затронули Kaseya и SolarWinds.

Киберпреступники продолжают атаковать крупные компании и ключевые объекты инфраструктуры и требовать коллективный выкуп с малого и среднего бизнеса.

Что такое атака на цепочку поставок?

Обычно хакеры выбирают целью одну компанию и ищут способы проникнуть в сеть компьютера жертвы. Однако существует и иная схема – найти доверенную организацию, которая поставляет программы или IT-сервисы другим.

Злоумышленники пытаются внедрить вредоносный код в программный код, который попадает на компьютеры клиентов при обновлении. Учитывая, что поставщики имеют практически неограниченный доступ к сети покупателей, вирус может установиться незаметно или инфицировать сразу тысячи компьютеров.

При таких атаках цели не выбираются: в опасности любой, кто использует программу от скомпрометированного поставщика. Это повышает риски для малого и среднего бизнеса, который обычно не попадает в поле зрения киберпреступников.

Недавние примеры

Именно по этой схеме были организованы самые масштабные взломы во время пандемии.

2 июля 2021 года хакеры взломали Kaseya. В результате были инфицированы около 50 провайдеров, а через них — 1500 их клиентов. Злоумышленники зашифровали данные жертв и закрыли им доступ в сети. Теперь они требуют выкуп в $50 млн за разблокировку.

В прошлом году были атакованы сети SolarWinds, IT-компании, которая продает ПО для мониторинга компьютерных сетей. В марте 2020 года вирус вместе с обновлением попал на компьютеры 100 частных компаний и 9 правительственных организаций США. Тогда киберпреступники не просили выкуп. Похоже, они использовали уязвимость для шпионажа.

В июне 2021 года та же группа атаковала некоторые из инструментов Microsoft. Хотя хакерам не удалось получить доступ к сетям клиентов, этот факт подчеркивает, насколько опасны атаки на цепочки поставок. В зоне риска оказался даже самый защищенный разработчик.

Как защититься от атак на цепочку поставок?

Многие компании уже знают, как опасны фишинговые атаки: по статистике Keepnet, жертвой становится каждый восьмой сотрудник. Чтобы минимизировать риски, организации проводят тестовые атаки и обучение.

Избежать атаки на цепочку поставок труднее, поскольку хакеры используют тактику троянского коня и распространяют вредоносный код через обновления. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют эти три шага.

Сократить число внешних поставщиков ПО и IT-услуг. Чем их больше, тем выше риск взлома. Провести комплексную проверку и убедиться, что партнеры принимают все меры для защиты от хакеров. Дэвид Уайт, президент Axio, отмечает: «Мы все больше зависим от инструментов управления, связанных с интернетом. У них огромные права внутри сети. Уверены ли мы, что они достаточно защищены?». Пересмотреть подход к установке обновлений. Не стоит добавлять их в список исключений антивируса. Дэйл Гонсалес, директор по продукту Axio, советует тестировать обновления на изолированных серверах, прежде чем установить во всей сети.

Важны не только превентивные меры, но и оперативное реагирование. На днях бывшие сотрудники Kaseya рассказали, что ПО компании подвергалось атакам как минимум дважды в период с 2018 по 2019 год, однако и после этого стратегия безопасности не была существенно изменена.

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