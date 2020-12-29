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Сотрудники GoDaddy получили рассылку о выплате праздничного бонуса. Оказалось, это был тест на фишинг

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

GoDaddy разослала персоналу письмо с объявлением о праздничном бонусе в размере $650. Чтобы получить деньги, предлагалось ввести данные о своем местоположении и другую персональную информацию. На самом деле это был тест на фишинг. Тем, кто с ним не справился, предстоит заново пройти обучение по кибербезопасности.

Сотрудники GoDaddy получили рассылку о выплате праздничного бонуса. Оказалось, это был тест на фишинг

14 декабря сотрудники GoDaddy получили на почту сообщение от [email protected], оформленное в стиле приглашения на вечеринку. «Благодаря вам 2020 год стал рекордным для GoDaddy», — говорилось в письме.

«И хотя мы не может собраться вместе на ежегодной праздничной вечеринке, мы хотим выразить нашу признательность и предложить вам единоразовый праздничный бонус», — было написано в сообщении.

Чтобы его получить, сотрудников просили прислать данные о своем местоположении и прочую личную информацию до 18 декабря.

Скриншоты: сотрудники GoDaddy

Письмо оказалось тестом на фишинг, который провалили около 500 сотрудников. Два дня спустя они получили сообщение от директора по безопасности Деметриуса Комеса. В нем говорилось о том, что они не справились с тестом и повторно пройдут тренинг по кибербезопасности.

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Нарушение правил безопасности и фишинговые письма, которые побуждают раскрывать личную и финансовую информацию, могут помешать работе бизнеса и привести к краже данных. Тем не менее многие посчитали, что писать о бонусных выплатах в тесте было слишком жестоко по отношению к сотрудникам. GoDaddy не сразу прокомментировала ситуацию, но все же извинилась перед персоналом.

Во втором квартале 2020 года GoDaddy заявила о «рекордном росте клиентов». По данным компании, их количество превысило 20 млн. Однако во время пандемии ей пришлось сократить и перепрофилировать сотни сотрудников.

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Фото на обложке:  wk1003mike / Shutterstock

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