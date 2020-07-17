«Бывают ситуации, где нужно уметь смазать механизм». Лайфхаки для менеджеров от экс-ведущего «Разрушителей легенд»

В середине июля в рамках запуска магистратуры «Цифровые технологии в бизнесе» от МФТИ, бизнес-школы «Сколково» и МТС состоялась открытая лекция Джейми Хайнемана. Вы можете знать его как ведущего «Разрушителей легенд», но еще он изобретатель, бизнесмен и основатель компании M5 Industries, которая занимается спецэффектами.

О русском языке

Нам нужно было изучать второй язык в университете. Тогда Япония, Китай и Советский Союз были крупнейшими экономическими державами. Поэтому я начал изучать русский язык, он стал моей специализацией.



Чем больше я его изучал, тем больше мне казалось, что Россия — очень холодное и страшное место. А потом я начал снимать шоу и познакомился с ребятами из ВГИКа. Они пригласили меня выступить в Москве и Петербурге. Я с женой полетел в Россию. Тогда было лето, и я понял, что Россия — вовсе не холодная и депрессивная. Все было зелено и очень красиво, а люди тусовались на улице и смеялись.





О работе с креативными людьми

Меня знают как ведущего программы «Разрушители мифов»‎, но до нее я участвовал в съемках рекламы, управлял людьми — ремесленниками, художниками. Непросто работать с изобретательными и талантливыми специалистами.

Я видел ситуации, когда бизнес-менеджеры приходили на площадку, нанимали людей, увольняли, пинали. Они понятия не имели, чем те занимаются. Это рецепт катастрофы. Я сам хожу в народ и смотрю, чем люди занимаются. Я спрашиваю у каждого, на каком этапе работы он находится и на каком будет находиться через два часа. Затем опять прихожу и задаю вопросы. Я спрашиваю, не нужно ли им чего-то.

Я могу, например, убрать рабочее место человека, если понадобится, лишь бы он работал.

С одной стороны, я обслуживаю этих людей, предоставляю им все, что нужно. Но с другой — я наблюдаю за тем, чем они занимаются.

Мои сотрудники сами решают, что им делать дальше, как решить проблемы и когда перейти на следующий этап. Я не диктую им требования, они сами их озвучивают, а я лишь задаю вопросы. Их мотивирует сам процесс. Он заряжает энергией, так что им нравится работать.









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Водка, тоник и лед

Я занимался одним проектом, это были съемки рекламы. Я спрашивал у людей, чего им не хватает. Один начал что-то писать на бумаге. Я забираю у него листок, а там написано: «Водка, тоник, лед». На следующий день, когда он пришел на работу, на столе у него стояли водка, лайм и лед.

Я ему сказал: «Я знаю, что тебя привезли сегодня на работу, ты не за рулем. Можешь пить».

Бывают такие ситуации, где нужно уметь смазать механизм. Я прекрасно понимаю, через что проходят люди и о чем они переживают. Я не говорю, что нужно пойти и купить всем водки, но пробуйте узнать о том, какую работу делают ваши сотрудники, как им помочь настроиться на нее и выполнить. Разберитесь в потребностях своих работников.





Про сотрудников

Я всегда ценил сотрудников, которые готовы что-то исследовать. В нашей работе есть финансовый прессинг. Нужно что-то сделать за ограниченный период времени и ограниченный бюджет. В этом случае я ищу креативные способы побудить других людей выполнить эту работу.

Наши сотрудники всегда знают, что должно получиться в итоге, к чему мы стремимся. Это самое главное.

Что касается провалов, мы в «Разрушителях мифов» всегда говорили про провалы. Без них не бывает успеха, и нужно уважать провальные моменты.

Когда я нанимаю человека на работу, я понимаю, что у него не может быть профильного образования, потому что мы занимаемся непрофильными вещами. Я смотрю на интеллект и способности в смежных областях.

Ко мне обращались студенты из Стэнфорда и Массачусетского технологического, но они для моих целей были полностью бесполезными. На меня выходили другие люди, которые, например, работали плотниками или мастерами в автомастерских. У них не было никакого высшего образования, а проявляли они себя великолепно.

Высшее образование — это хороший признак, что человек способен концентрироваться, работать дисциплинированно. Это тоже очень важные вещи. Но нужно смотреть на человека под разными углами, не зацикливаясь на чем-то одном. Если у вас есть диплом из знаменитого университета, это не означает, что вы автоматически становитесь хорошим сотрудником.

Я стараюсь окружать себя такими людьми, которые в чем-то разбираются лучше, чем я. Такими людьми стоит себя дополнять.





Про лидерство

Если ты не замотивирован вести людей за собой, тогда найди для себя другую работу. Решать проблемы, вести за собой людей, быть лидером, быть менеджером – это одно, а быть исполнителем – это другое. Но и там, и там необходимо включать мозги.

Надо искать способы мотивировать. Надо изобретать. Но сначала нужно замотивировать себя.

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