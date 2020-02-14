4 личных качества, которые говорят, что вы плохой лидер

Большинство плохих руководителей даже не догадываются, почему их не любят подчиненные. Причиной часто могут быть следующие личные качества, которые отпугивают сотрудников. Если вы заметили за собой какое-то из них — не отчаивайтесь, все еще можно исправить.

1. Надменность

Плохие лидеры всегда надменны. Они слишком высокого о себе мнения. Они верят, что только они могут управлять и доводить дела до конца. Из-за своей гордыни они считают, что всегда правы. Так они приходят к выводу, что «цель всегда оправдывает средства» и в итоге используют не самые порядочные средства для достижения своей цели.

Будьте скромнее. Доверяйте тем, кто ниже вас по званию. Узнайте, как вам могут помочь руководители низшего звена и наградите их за старания.

2. Агрессивность

Лидер с таким качеством всегда настроен враждебно и агрессивно. И речь идет не о стратегии его бизнеса — он буквально агрессивен по отношению к своим коллегам и подчиненным. Представьте себе генерала, который направил свою агрессию с врагов на собственных солдат. В глазах подчиненных агрессивный лидер всегда будет выглядеть безответственным и ненадежным.

Если вы заметили за собой подобную агрессию, постарайтесь вести себя мягче. Это не значит, что вам нужно позволить сотрудникам делать все, что им хочется. В конце концов, должна быть какая-то дисциплина и конструктивная критика работы. Подумайте о том, что испытывают работники, когда вы с ними общаетесь. Если они почувствуют, что могут вам доверять, то дела пойдут в гору.

3. Доминантность

Доминантный лидер всегда делает все по-своему. Он подавляет мнение других, руководит компанией, как диктатор, и быстро расправляется с несогласными.

Если вы заметили, что ведете себя, как тиран, то вам следует научиться слушать других. Вдохновляйте сотрудников, а не подминайте их под себя.

4. Устрашение

Плохие лидеры пытаются запугать окружающих. Они ведут себя, как хулиганы на детской площадке — им кажется, что они способны добиться всего, если физически или эмоционально унизят кого-либо.

Люди подчиняются тем, кто их обижает, но только из-за страха. Проблема в том, что власть хулигана длится ровно до тех пор, пока не появится хулиган крупнее — тогда все ваши подчиненные убегут под его защиту. Не будьте источником страха окружающих. Если подчиненные вас боятся, то вы плохой лидер. Выстраивайте с ними отношения, основанные на доверии и уважении — тогда сотрудники будут более продуктивны и лояльны.

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