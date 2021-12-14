От смарт-часов до умного пластыря: что происходит на рынке медицинских носимых устройств

Носимые устройства прошли длинный путь от счетчиков шагов к многофункциональным и модным девайсам. В 2020 году глобальный рынок носимых устройств для здоровья и фитнеса составил более $36 млрд и к 2028 году может превысить $100 млрд. Рассказываем о самых интересных проектах и будущем смарт-устройств как части цифровой экосистемы здравоохранения.

Рынок носимых устройств начал развиваться более десяти лет назад благодаря базовым устройствам для отслеживания фитнеса, тренировок и спортивной активности. Многие из них теперь умеют отслеживать, контролировать и передавать данные о частоте сердечных сокращений и ритме, кровяном давлении, температуре тела, уровне сахара в крови, качестве сна и даже ранних признаках заражения коронавирусом.

Fitbit помог запустить этот тренд в 2009 году с помощью устройства-клипсы, которое отслеживало движения, сон и количество калорий, употребленных пользователем. Эта модель превратилась в браслет на запястье, у которого с годами появлялось все больше биосенсоров и возможность передавать данные на смартфоны через Bluetooth. Alphabet, родительская компания Google, приобрела Fitbit в январе за $2,1 млрд.

Apple вышла на рынок в 2015 году, представив устройство Apple Watch, в котором появилось множество функций и приложений, связанных со здоровьем. Благодаря партнерству с такими фитнес-компаниями, как Nike, Strava и Adidas, их приложения для занятий спортом синхронизировались с часами.

Также компания запустила платформу для сторонних разработчиков, которая позволяла не только выпускать инструменты не только для потребителей, но и предоставлять полученные данные медицинским организациям и исследователям для анализа.

В 2020 году продажи Apple Watch достигли почти $13 млрд. По оценкам исследовательской компании Strategy Analytics, по выручке компания занимает 65% мирового рынка смарт-часов.

Этот растущий рынок привлек других крупных технологических игроков, в том числе Amazon, производителя смарт-браслета Halo, и Huawei, которая в этом году представила устройство Watch 3. Существует также множество других участников рынка умных часов из сферы бытовой электроники, среди которых Samsung и Xiaomi.

Есть и те, кто концентрируется исключительно на одном рынке. Так, финский стартап Oura разработал кольцо с биодатчиками, которые следят за сном, частотой сердечных сокращений и температурой тела. В мае компания объявила об инвестиционном раунде серии C стоимостью $100 млн, в результате чего ее общий объем финансирования превысил $148 млн.

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Сообщается также, что Peloton планирует выпустить нарукавную повязку для контроля сердечного ритма.

Мировой рынок носимых устройств для здоровья и фитнеса, включая часы с датчиками, браслеты, кольца, пластыри, очки и одежду, достиг более $36 млрд в 2020 году, согласно данным Fortune Business Insights. По прогнозам, к 2028 году он превысит $114 млрд при среднегодовом росте в 15,4%.

Deloitte Global прогнозирует, что в 2022 году только сегмент рынка умных часов и пластырей будет поставлять 320 млн устройств по всему миру, а к 2024 году — целых 440 млн.

«В этой области есть значительные средства от венчурного капитала и частных инвестиционных источников», — отмечает Пол Сильверглейт, зампредседателя Deloitte и лидер технологического сектора США.

BioIntelliSense, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния, создала BioSticker. Устройство надевается на верхнюю левую часть груди для непрерывного мониторинга и сбора данных о частоте дыхания, сердечных сокращений в состоянии покоя и температуре кожи.

Компания с государственным участием Insulet, базирующаяся в Актоне, штат Массачусетс, разработала OmniPod — пластырь, который служит в качестве инсулиновой помпы.

Монреальская компания Hexoskin разработала линейку смарт-рубашек, которые собирают данные о сердечной деятельности, дыхании и активности и передают их на совместимое с iOS или Android устройство. В партнерстве с Канадским космическим агентством она создала Astroskin, рубашку, предназначенную для отслеживания жизненных показателей астронавтов во время полета.

Предоставление точных данных

Медтех-компании разрабатывают не только смартчасы, но и более оригинальные продукты, например умную одежду или пластыри (они прилипают к коже и используют микроскопические иглы, которые действуют как биосенсоры и доставляют лекарства).

Помимо технологических возможностей, в этом направлении существует критическая проблема эффективности — устройств, связанных с ними приложений и петабайт создаваемых данных. Из-за этого производители носимых устройств вынуждены координировать свои действия с независимыми исследователями, чтобы убедиться, что они работают так, как заявлено.

Джошуа Хаген, доцент-исследователь кафедры интегрированных систем инженерного факультета Университета штата Огайо, более десяти лет назад изучал биосенсоры в Исследовательских лабораториях ВВС США «еще до бума носимых устройств», рассказывает он. Затем Хаген начал тестировать устройства на ведущих спортсменах, отслеживая данные об их результатах.

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«Существует множество устройств, но мы должны в первую очередь доверять данным, которые исходят от них», — сказал он.

В частности, значение имеет часть тела, на которую надевают устройство. Запястье хорошо подходит для измерения частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Приборы, которые носятся на пальцах (как кольцо Oura) по точности занимают второе место среди устройств, уступая лишь нагрудным мониторам.

В ходе проекта, запущенного после начала пандемии, удалось доказать, что, применив алгоритм к пользовательским данным Oura, команда Хагена смогла выявить первые тревожные признаки за три дня до распространения коронавирусной инфекции.

Отдельное исследование было посвящено эффективности различных носимых устройств. Оно показало, что они могут обнаружить начало жара, распространенного симптома коронавируса и других инфекций.

В ноябре 2019 года Apple в партнерстве с исследовательскими группами запустила три проекта с использованием Apple Watch.

Проект по охране здоровья женщин, осуществляемый совместно с Гарвардской школой общественного здравоохранения и Национальными институтами здравоохранения, направлен на углубление понимания менструальных циклов и их взаимосвязи с различными заболеваниями, включая бесплодие, остеопороз и переходный период менопаузы.

Исследования сердца и подвижности, проведенные в партнерстве с Женским госпиталем Бригама и Американской ассоциацией сердца, изучают, как определенные сигналы подвижности и сведения о частоте сердечных сокращений и ритме могут служить потенциальными ранними предупреждающими признаками фибрилляции предсердий, болезни сердца или снижения подвижности.

Как врачи могут использовать эти данные

В перспективе смарт-устройства будут широко применяться для постоянного сбора жизненно важных данных. С их помощью поставщики первичной медицинской помощи будут отслеживать пациентов в режиме реального времени, контролировать общее состояние здоровья и реагировать на чрезвычайные ситуации.

Однако для этого врачи должны быть убеждены в том, что устройства работают, пациенты правильно их используют, а данные достоверны. С этой целью Американская медицинская ассоциация (AMA) провела опрос врачей, чтобы оценить их мнение о различных цифровых инструментах здравоохранения, включая носимые устройства.

Более 87% респондентов видят в их использовании некоторые преимущества, особенно в том, что касается носимых и телемедицинских устройств. Тем не менее, врачи указывают, что для внедрения цифровых инструментов существуют обязательные требования, включая повышение эффективности и усиление защиты конфиденциальности и безопасности данных пациентов.

«Отношение врачей к технологии напрямую связано с тем, насколько полезна она для них окажется в уходе за пациентами», — отмечает Мег Баррон, вице-президент AMA по цифровой стратегии здравоохранения.

Для маркетологов наиболее важным фактором будет то, действительно ли люди покупают и используют носимые устройства.

«Здоровье — это категория приложений с уникальным преимуществом, особенно с появлением интернета вещей», — говорит Лорен Мартин, старший аналитик по интернету и медиа в Needham & Company.

По ее словам, невероятно полезной будет возможность следить за пользователями, когда они выходят из дома, а затем загружать их данные в электронную медицинскую карту.

И хотя еще слишком рано выбирать победителей и проигравших, Мартин отмечает: «У Apple есть преимущество, потому что у компании отличная сеть дистрибьюции через физические магазины. Таким образом, они могут продвигать Watch, когда вы входите в магазин, чтобы купить iPhone. Amazon может подключить свои медицинские устройства к Alexa».

Мартин, однако, не исключает возможностей для независимых игроков и с нетерпением ждет, что появится на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе CES (если не появится новых вариантов коронавируса).

«Будет интересно узнать, что делают новые компании по сравнению с тем, что уже есть на рынке», — говорит она.

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