Ученые предложили исследовать планеты с помощью четвероногих роботов

В Швейцарской высшей технической школе Цюриха создали команду из трех роботов, которая поможет изучать наиболее опасные районы Марса и Луны. Эти четвероногие машины могут не только перешагивать через препятствия, но и эффективно работать в команде. Каждый из них выполняет определенные функции, но при этом может взять на себя задачи товарища по команде, если тот выйдет из строя.
В будущем такая команда может присоединиться к марсоходам и повысить эффективность исследований.
В команду входят три полуавтономных робота — это модифицированные версии четвероногих ANYmal от швейцарского стартапа ANYborics. Каждый из них оснащен лидаром (технология измерения расстояний с помощью светового луча), но в остальном они имеют некоторые отличия.
- Scout (разведчик) — исследует окрестности с помощью RGB-камер. Этот робот также использовал другую технологию, чтобы составлять карту территорий с помощью фильтров, пропускающих различные области светового спектра. В ходе испытаний Scout передавал сделанные им изображения ученым и операторами, которые решали, какие районы стоит исследовать.
- Scientist (ученый) — оснащен рукой с MIRA (Metrohm Instant Raman Analyzer, рамановский спектрометр Metrohm) и MICRO (microscopic imager, камера для микросъемки). MIRA помог идентифицировать химические вещества в материалах, найденных на демонстрационной площадке, исходя из того, как они рассеивают свет, а MICRO — заснять их вблизи.
- Hybrid (гибрид) — помогает Scout и Scientist измерять научные цели, такие как валуны и кратеры.
Но помимо отличий, у всех троих есть общие аппаратные и программные возможности. Если один столкнется с проблемой, любой из двух оставшихся сможет его заменить, выполняя при этом собственные задачи.
Роботов протестировали на трех полигонах: один из них схож с поверхностью Луны, а два других — с поверхностью Марса. В частности, они исследовали аналог южного полюса Луны, где приземлятся астронавты миссии Artemis 3.
Определенные территории могут быть опасны для людей — именно там и понадобятся роботы. Именно поэтому в ходе испытаний машины преодолевали самые разные препятствия — от кратеров, валунов и реголита до застывшей лавы.
На площадке, максимально приближенной к лунной поверхности, роботы исследовали объекты, представляющие наибольший научный интерес, а затем отправляли данные для дальнейшего анализа (человеком).
Исследователи планируют улучшать роботов, в том числе сделать их полностью автономными, чтобы они работали и перераспределяли задачи самостоятельно. «Более высокий уровень автономности дополнительно улучшит масштабируемость системы для условий с еще более сложной коммуникацией, таких как исследование Марса», — говорится в исследовании.
В будущем четвероногие машины смогут работать вместе с марсоходами и космическими аппаратами, проникая в опасные районы, недоступные для роверов, и повышая эффективность исследований.
Фото на обложке: Jurik Peter /
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