Лидерские цели: что движет лидерами и как они достигают успеха
Лидерские цели — обсуждаемая тема в сфере управления, развития, менеджмента. Без понимания того, что движет лидерами, как они достигают успеха, невозможно эффективно руководить и быть наставником.
В статье узнаете, почему лидерам важно ставить адекватные цели, как они контролируют и поддерживают сплоченность команды и как лидеру определить наиболее важные точки для роста бизнеса.
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Содержание
Почему лидерам так важно ставить разумные цели
Лидеры должны обладать способностью правильно ставить, достигать цели и задачи. Для этого нужно узнавать новое, улучшать свои навыки.
Постановка разумных, достижимых целей подчиненным имеет значение для управленцев по нескольким причинам:
- Четкие цели дают ясное направление движения и помогают сосредоточиться на приоритетах. Это позволяет избежать распыления энергии, ресурсов, а также обеспечивает согласованность действий.
- Когда менеджер ставит разумные цели, он может легче координировать усилия команды, делегировать задачи, распределять проекты. При этом повышается продуктивность коллективной работы.
- Цели, которые сотрудники считают реалистичными, повышают их мотивацию, вовлеченность. Люди склонны прикладывать максимум усилий, если верят, что могут успешно выполнить поставленные задачи.
- Нереалистичные, «запредельные» цели вызывают разочарование, снижение энтузиазма, выгорание. Когда люди чувствуют, что цели находятся вне их контроля, это подрывает их стремление к успеху.
- Разумные, четко поставленные цели дают менеджерам и их командам измерять прогресс, отслеживать результаты. Возникает понимание ожидаемых результатов.
Руководители при этом могут оценивать достижения сотрудников, поощрять их успехи, выявлять проблемы в процессе, вносить корректировки в целеполагание.
Такая обратная связь с отчетностью повышает доверие в компании.
Жесткая приверженность нереалистичным целям делает организации менее адаптивными, что негативно сказывается на их способности реагировать на вызовы.
Неудачи в достижении целей:
- разочаруют коллектив,
- снижают самооценку,
- демотивируют.
Достижение общих целей внушает людям чувство успеха и уверенности. Разумные цели, основанные на реальных условиях и ресурсах, позволяют лидерам быть более гибкими и адаптивными. Они могут вносить нужные корректировки по мере развития ситуации, не теряя при этом направления движения.
Постановка разумных и достижимых целей — один из элементов лидерства. Она обеспечивает фокус, мотивацию, подотчетность, развитие, адаптивность — все то, что позволяет менеджерам и их командам добиваться результатов, влияя на персонал.
Цели и задачи лидера
Лидерство требует от руководителей не только технических или управленческих навыков, но и способности ставить правильные цели, организовывать их достижение.
Определение и постановка среднесрочных и долгосрочных целей
Для менеджера главное — определение и постановка целей развития организации или команды. При этом нужно учитывать различные временные горизонты.
Долгосрочные цели (3-5 лет и более).
Отражают стратегическое видение, планы развития компании. Такие цели должны быть амбициозными, но реалистичными, направленными на позитивные изменения. Пример: «Стать лидером на рынке в течение 5 лет».
Среднесрочные цели лидера (1-3 года).
Конкретизируют, детализируют долгосрочные планы, определяя промежуточные этапы. Такие цели должны быть более четкими, измеримыми, достижимыми в указанные сроки. Пример: «Увеличить долю рынка на 20% в течение 2 лет».
При постановке целей важно соблюдать следующие принципы:
- SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Цели должны быть четкими, измеримыми, достижимыми, привязанными ко времени.
- Ориентация на результат, а не на процесс.
- Согласованность с общей стратегией организации.
- Регулярный пересмотр, актуализация целей в связи с изменениями.
Сохранение сплоченности и силы команды
Одна из задач лидера — создать и поддерживать команду. Это нужно для достижения поставленных целей и успешного развития организации.
Чтобы этого достичь, нужно:
- Создать общую цель. Менеджеры должны сформулировать ясное, вдохновляющее видение того, чего команда может достичь. Разделяя его, сотрудники чувствуют, что их работа имеет более глубокий смысл, вносит вклад в общее дело.
- Поощрять командную работу. Это помогает выработать чувство принадлежности к группе. Организация совместных проектов, регулярных встреч способствует укреплению командного духа.
- Признавать заслуги и вознаграждать их. Публичное признание индивидуальных, командных успехов мотивирует сотрудников гордиться своей принадлежностью к команде. Справедливая система вознаграждений, поощрений за коллективные достижения также повышает лояльность.
- Давать обратную связь. Это помогает сотрудникам чувствовать, что их вклад ценится. Это укрепляет их приверженность общему делу.
- Взращивать культуру доверия и открытости. Команда поддержки, где сотрудники чувствуют себя в безопасности, способствует сплочению сотрудников, повышает их вовлеченность.
Важно также адаптировать стиль общения и тон сообщений под особенности, предпочтения различных групп аудитории (будь то сотрудники, клиенты, акционеры).
Современные лидеры используют разные каналы коммуникации — от личных встреч до корпоративных рассылок, социальных сетей. Они умеют не только говорить, но и слушать подчиненных, то есть предоставлять четкую, конструктивную обратную связь, фокусируясь на решениях, а не на критике.
Это позволяет лучше понять их потребности, проблемы, способствует установлению доверия, вовлечению сотрудников.
Способы поднять мотивацию:
- Лидеры должны понимать, что мотивирует каждого сотрудника: карьерный рост, признание, интересная работа, гибкость, обучение.
- Управленцы должны ставить перед командой амбициозные, но достижимые цели, которые бросают вызов, вдохновляют сотрудников на работу с максимальной отдачей.
- Лидеры инвестируют в обучение, развитие сотрудников, расширяя их компетенции, открывая новые перспективы карьерного роста.
- Руководители должны доверять сотрудникам, предоставлять им больше свободы в принятии решений. Это повышает их мотивацию, вовлеченность, ответственность.
- Начальники регулярно предоставляют позитивную обратную связь, отмечая успехи, достижения сотрудников. Это формирует мотивацию и лояльность подчиненных.
- Менеджеры должны культивировать в команде атмосферу доверия, открытости, поддержки. Это помогает сотрудникам раскрывать свой потенциал.
Применяя эти подходы, лидеры могут мотивировать, развивать своих сотрудников, благодаря чему их работоспособность улучшается, приверженность общим целям укрепляется.
Работая в этих направлениях, управленец формирует сплоченную, мотивированную команду, способную решать самые амбициозные задачи.
Определение наиболее важных направлений для роста компании
Задача менеджеров — выявить, сфокусировать усилия команды на тех направлениях, которые влияют на рост, развитие компании.
Этапы в этом процессе:
- стратегический анализ,
- определение приоритетов,
- формирование плана развития,
- коммуникация, вовлечение команды.
Стратегический анализ включает:
- Оценку текущего положения компании на рынке, ее сильных, слабых сторон.
- Изучение рыночных тенденций, конкурентной среды, потребностей клиентов.
- Выявление потенциальных точек роста.
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Определите стратегические приоритеты:
- Сопоставьте выявленные факторы роста с целями и ресурсами компании.
- Выделите перспективные направления, которые способны обеспечить устойчивый рост.
- Оцените риски и потенциальную отдачу по каждому направлению.
При формировании плана достижения целей определите задачи. Главная роль отводится распределению ресурсов (финансовых, человеческих, технологических) в соответствии с приоритетами.
Разъясните командам стратегические цели и план развития. Нужно создать атмосферу вовлеченности в достижение целей. Организация регулярного мониторинга и корректировка плана помогут в этом.
Выяснение направлений роста дает лидеру сфокусировать усилия компании на реализации планов, достижении устойчивого развития.
Определение возможностей и угроз
В стратегическом управлении имеет значение анализ возможностей, угроз, с которыми может столкнуться компания.
Этот процесс позволяет менеджменту выявить факторы, негативно влияющие на достижение целей организации, сформировать ответные меры.
Некоторые шаги для определения перспектив развития, рисков:
- проведите внешний и внутренний анализ,
- выявите цели развития,
- определите угрозы.
Внешний анализ предполагает изучение тенденций развития рынка или отрасли, экономической, политической ситуации. Кроме того, имеют значение выявление изменений в потребностях, поведении клиентов, оценка действий конкурентов, их влияния на позиции компании.
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Внутренний анализ включает в себя:
- Оценку сильных и слабых сторон компании — ресурсов, процессов.
- Определение критических факторов успеха в данной отрасли.
- Выявление проблемных зон в деятельности организации.
Выявление потенциала для развития дает представление менеджерам о новых рыночных нишах, сегментах для роста. Внедряются технологические, продуктовые или инновации бизнес-моделей. Становится вероятным повышение рентабельности за счет оптимизации внутренних процессов.
Оценка угроз включают:
- Анализ вероятности их реализации, влияния на бизнес.
- Расстановку приоритетов, определение факторов развития компании.
Методы контроля целей
Для достижения поставленных целей, задач в организации нужно наладить контроль их реализации.
Основные методы контроля целей:
- показатели KPI,
- система отчетов,
- методы стимулирования.
Чтобы KPI работали:
- Установите контрольные сроки промежуточных целевых показателей (KPI) для оценки прогресса.
- Регулярно отслеживайте достижения контрольных точек и KPI.
- Анализируйте отклонения от плановых значений и выявляйте причины.
Все это позволяет сверяться с установленными изначально целями, помогает понимать причины отклонений (если они есть).
Отчетность, мониторинг в компании предполагают:
- Регулярную отчетность менеджеров, исполнителей о ходе работ.
- Сбор, анализ ключевых метрик, показателей рентабельности.
- Создание системы информационной поддержки контроля целей.
Эти методы контроля тесно связаны с предыдущими, работают в единой связке с ними.
Проверки включают:
- Проведение внутреннего, внешнего аудита для оценки достижения целей.
- Выявление ограничений, рисков, препятствующих реализации целей.
- Разработку корректирующих мероприятий по результатам контролирующих мероприятий.
Привлеките персонал, это положительно повлияет на контрольные процедуры.
Стимулирование, мотивация предполагают:
- Свяжите систему вознаграждения с достижением целевых показателей.
- Стимулируйте нематериально: признавайте успех команды и отдельных работников.
- Поощряйте инициативу сотрудников.
Фото на обложке: Freepik
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