Lorem Ipsum: что это за текст и почему он так распространен

Что такое Lorem Ipsum? Этот текст представляет собой два объединенных вместе и искаженных отрывка, взятых из произведения римского философа Цицерона «О пределах добра и зла» (De Finibus Bonorum et Malorum). Первый из них гласит:

«Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem».

В 1914 году Харрис Рэкхем перевел этот абзац на английский язык для книжной серии Loeb Classical Library, издаваемой Гарвардским университетом. Вот что у него получилось:

«Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure».

Так это звучит на русском:

«Также нет никого, кто любит, стремится или желает причинять себе боль, поскольку это боль, но иногда случаются обстоятельства, при которых труд и боль могут доставлять большое удовольствие».

Цицерон, который, похоже, не сталкивался с мазохистами, утверждает, что никто не хочет испытывать боль (dolorem) ради нее самой. Однако иногда без нее, по-видимому, невозможно добиться результата.

Почему же случайный отрывок из произведения Цицерона стал стандартным плейсхолдером для макетов?

Одна из распространенных версий гласит, что практика берет свое начало в 16 веке. Тогда, в 1500-х годах, неизвестный печатник якобы создал коллекцию шрифтов, продемонстрировав их с помощью Lorem Ipsum.

Однако история вызывает сомнения. Во-первых, ее единственный реальный источник — утверждение ученого-латиниста Ричарда МакКлинтока. Именно ему удалось выяснить, что Lorem Ipsum происходит из трактата Цицерона.

В 1990-х годах МакКлинток прислал правку в журнал, опубликовавший статью, в которой утверждалось, что Lorem Ipsum — «это не латынь, хоть и напоминает ее, и на деле здесь говорится ни о чем».

В своей заметке ученый объяснил происхождение текста и изложил версию с «неизвестным печатником». Он также добавил, что текст Lorem Ipsum «не только пережил четыре столетия, но и перешагнул в электронную верстку практически без изменений».

Вероятно, именно на основе этой заметки составлены почти идентичные истории, который часто встречается на сайтах-генераторах Lorem Ipsum. Эта версия настолько распространена в интернете, что даже популярный чат-бот ChatGPT объясняет происхождение текста-«рыбы» именно так.

Ответ ChatGPT. Скриншот: Джек Шеперд

Однако история вызывает серьезные сомнения из-за перевода для Loeb Classical Library, представленного выше. Дело в том, что в англо-латинской версии слово dolorem обрезается именно в том месте, где начинается новая страница. В своем исследовании социолог Филипп Сибуа обнаружил и много других совпадений.

Исходя из этого можно почти с полной уверенностью сказать, что Lorem Ipsum начал использоваться как плейсхолдер не раньше 1914 года, когда было опубликовано первое издание с переводом Рэкхема.

Google Книги. Скриншот: Джек Шеперд

Самый ранний пример такого применения, который смогли найти исследователи, датируется 1960-ми годами. Чтобы сделать рекламу, в то время многие обращались к британской компании Letraset, которая продавала различные переводные шрифты.

Реклама Letraset. Источник: Wikimedia Commons. Коллаж: Джек Шеперд

Letraset использовала Lorem Ipsum в своей рекламе, а в 1980-х годах эту практику переняла американская компания Aldus, разработавшая издательскую систему PageMaker.

Скриншот: программа PageMaker от Aldus

Таким образом, дизайнеры по сей день заполняют макеты искаженной версией трактата Цицерона лишь потому, что более 60-ти лет назад один из маркетологов Letraset, которому было поручено придумать шаблонный текст для рекламы, обнаружил перевод 1914 года и переработал его. И пока кто-то не найдет более ранний пример, это остается лучшей рабочей теорией.

Впрочем, у классического шаблона появляются аналоги на любой вкус — от Nietzsche Ipsum, Delorean Ipsum и Pirate Ipsum до Cheese Ipsum, Cat Ipsum и DJ Khaled Ipsum.

