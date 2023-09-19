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Истории

Как использовать неприятие потери в маркетинге: 3 способа

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Мы не склонны рисковать, даже если потенциальный выигрыш превышает возможные убытки. Это явление называется неприятием потери. Согласно исследованию, мы расстраиваемся из-за потери в 2,3 раза сильнее, чем радуемся аналогичной выгоде.

Как маркетологам это использовать? Предлагаем три способа.

Как использовать неприятие потери в маркетинге: 3 способа

Покажите, сколько сэкономят покупатели

На этой странице товара на Amazon в первую очередь выделяется не цена, а крупные цифры ярко-красного цвета.

Скриншот: Abhi

Сайт не подчеркивает старую и более высокую цену. Вместо этого внимание покупателя направлено на то, сколько он может сэкономить — это неприятие потери во всей красе.

Если вы предлагаете услуги, то расскажите, как ваш сервис помогает пользователям избежать нежелательных обстоятельств. Вот пример для помощника по написанию текстов Grammarly: «Вам больше не будет неловко из-за опечатки в письме для клиента».

Отслеживайте, сколько вы помогаете экономить

Если вы предоставляете регулярные услуги, то со временем эта сумма будет только расти и становиться более ценной.

Сравнивай и выбирай курсы обучения самым востребованным профессиям в интернете в каталоге курсов маркетинга.

Например, инструмент для автоматизации Zapier показывает, сколько задач клиентам не пришлось выполнять многократно.

Скриншот: Abhi

Этот подход также пригодится в случае, если клиент отменяет подписку на сервис. Покажите, от скольких проблем вы его избавили — это отличный способ повысить удержание и лояльность.

Создайте предложения, ограниченные по времени

Каждый сервис предлагает клиентам скидки. Чтобы сделать этот инструмент еще эффективнее, добавьте элемент срочности: чем раньше произойдет покупка, тем больше денег можно сэкономить. Это побуждает людей быстрее принимать решения.

Один из вариантов — добавить таймер обратного отсчета, как, например, на сайте SecretSales.

Скриншот: Abhi

Аналогичным образом поступил и британский ювелирный бренд Ernest Jones, добавив в рекламную рассылку таймер обратного отсчета до Дня матери. Так удалось увеличить число кликов на 28% по сравнению с обычными письмами.

Бонус: измените опыт оплаты

Эффект неприятия потери усиливается, когда оплата производится наличными. Поэтому предоставьте альтернативный способ оплаты, например с помощью кредитной карты.

Исследование Массачусетского технологического института показало: покупатели тратят до 100% больше при использовании кредитных карт по сравнению с наличными.

Источник.

Фото на обложке: gpointstudio / Shutterstock

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