Как использовать неприятие потери в маркетинге: 3 способа

Как маркетологам это использовать? Предлагаем три способа.

Мы не склонны рисковать, даже если потенциальный выигрыш превышает возможные убытки. Это явление называется неприятием потери. Согласно исследованию, мы расстраиваемся из-за потери в 2,3 раза сильнее, чем радуемся аналогичной выгоде.

Покажите, сколько сэкономят покупатели

На этой странице товара на Amazon в первую очередь выделяется не цена, а крупные цифры ярко-красного цвета.

Скриншот: Abhi

Сайт не подчеркивает старую и более высокую цену. Вместо этого внимание покупателя направлено на то, сколько он может сэкономить — это неприятие потери во всей красе.

Если вы предлагаете услуги, то расскажите, как ваш сервис помогает пользователям избежать нежелательных обстоятельств. Вот пример для помощника по написанию текстов Grammarly: «Вам больше не будет неловко из-за опечатки в письме для клиента».

Отслеживайте, сколько вы помогаете экономить

Если вы предоставляете регулярные услуги, то со временем эта сумма будет только расти и становиться более ценной.

Например, инструмент для автоматизации Zapier показывает, сколько задач клиентам не пришлось выполнять многократно.

Скриншот: Abhi

Этот подход также пригодится в случае, если клиент отменяет подписку на сервис. Покажите, от скольких проблем вы его избавили — это отличный способ повысить удержание и лояльность.

Создайте предложения, ограниченные по времени

Каждый сервис предлагает клиентам скидки. Чтобы сделать этот инструмент еще эффективнее, добавьте элемент срочности: чем раньше произойдет покупка, тем больше денег можно сэкономить. Это побуждает людей быстрее принимать решения.

Один из вариантов — добавить таймер обратного отсчета, как, например, на сайте SecretSales.

Скриншот: Abhi

Аналогичным образом поступил и британский ювелирный бренд Ernest Jones, добавив в рекламную рассылку таймер обратного отсчета до Дня матери. Так удалось увеличить число кликов на 28% по сравнению с обычными письмами.

Бонус: измените опыт оплаты

Эффект неприятия потери усиливается, когда оплата производится наличными. Поэтому предоставьте альтернативный способ оплаты, например с помощью кредитной карты.

Исследование Массачусетского технологического института показало: покупатели тратят до 100% больше при использовании кредитных карт по сравнению с наличными.

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Фото на обложке: gpointstudio / Shutterstock