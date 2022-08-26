Ученые смогли вырастить вторую печень внутри живого организма — и готовятся к испытаниям на добровольцах

Решение позволяет не просто избежать тяжелой операции по пересадке, но и рациональнее использовать донорские органы: клеток одной печени может хватить на 75 человек.

Компания LyGenesis предложила неинвазивный метод лечения людей с серьезными повреждениями печени. Для этого в лимфатические узлы больных вводят клетки печени от донора, в буквальном смысле выращивая новую печень, которая помогает компенсировать основной больной орган.

В ближайшие недели доброволец из Бостона, штат Массачусетс, станет первым, кто опробует новое лечение, которое может вырастить вторую печень в его организме. И это только начало — в последующие месяцы другие добровольцы будут тестировать дозы, благодаря которым в их организме вырастет до 6 органов.

Если метод действительно сработает, он может совершить революцию в лечении. Донорские органы дефицитны, и многие из них не могут быть использованы — например, если ткани слишком повреждены. Новый подход позволяет использовать органы, которые в противном случае были бы утилизированы, и исследователи считают, что технология позволит использовать один донорский орган для лечения примерно 75 человек.

«Это очень многообещающе. Я очень счастлива, что эта идея тестируется клинически», — говорит Валери Гуон-Эванс, биолог по стволовым клеткам, специализирующаяся на регенерации печени, которая не участвует ни в исследованиях, ни в компании.

Печень обладает уникальной способностью к регенерации. Можно отрезать половину печени животного, и она вырастет снова. Человеческая печень, поврежденная токсинами или алкоголем, обычно тоже может восстановиться. Но некоторые заболевания могут вызвать слишком серьезные повреждения, и в таких случаях рекомендуется пересадка печени.

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Однако пересадка не всегда является вариантом для людей, которые очень плохо себя чувствуют. Вот почему Эрик Лагасс и его коллеги из LyGenesis выбрали другой подход. Лагасс, биолог по стволовым клеткам из Питтсбургского университета, потратил годы на изучение клеточных методов лечения заболеваний печени. Около 10 лет назад он экспериментировал с идеей введения мышам клеток здоровой печени в больной орган.

Поскольку получить доступ к печени маленьких 25-граммовых мышей довольно трудно, ученые вводили клетки в селезенку и разные участки тела, чтобы проверить, смогут ли они мигрировать. Выжило лишь небольшое количество мышей. При вскрытии в лимфатических узлах обнаружилась небольшая печень.

Маленькие инкубаторы

Лимфатические узлы — это небольшие структуры бобовидной формы, расположенные по всему телу. Они играют решающую роль в нашем иммунном здоровье, поскольку создают клетки, которые помогают бороться с инфекциями. И хотя Лагасс поначалу был удивлен тем, что клетки печени могут размножаться и расти в лимфатических узлах, по его словам, это имеет смысл.

Лимфатические узлы являются естественным домом для быстро делящихся клеток, даже если это обычно иммунные клетки. Лимфатические узлы также имеют хорошее кровоснабжение, что может способствовать росту новых тканей.

А лимфатические узлы рядом с печенью находятся достаточно близко, чтобы принимать химические сигналы, посылаемые отмирающей тканью больной печени, говорит Лагасс. Эти сигналы призваны стимулировать регенерацию любой оставшейся здоровой ткани печени, но это не работает в случаях тяжелого заболевания. Тем не менее, сигналы, по-видимому, помогают росту ткани печени в соседних лимфатических узлах.

«Это невероятно, — говорит Гуон-Эванс. — Просто удивительно, что в теле есть этот маленький инкубатор».

Фото в тексте: LYGENESIS

Около пяти лет назад Лагасс вместе с предпринимателем и разработчиком лекарств Майклом Хаффордом и хирургом-трансплантологом Пауло Фонтесом основали компанию LyGenesis, чтобы продвинуть технологию дальше. Команда изучает возможность использования лимфатических узлов для выращивания новых вилочковых желез, почек и поджелудочной железы.

Но приоритетом остается печень. За последние 10 лет команда собрала многообещающие данные, свидетельствующие о том, что они могут использовать свой подход для выращивания новых миниатюрных органов у мышей, свиней и собак. Печень не растет бесконечно — в определенный момент процесс останавливается, так же как и здоровая печень имеет предел регенерации.

«Со временем лимфатический узел полностью исчезает, и остается миниатюрная печень с высокой степенью васкуляризации, которая поддерживает функцию родной печени, помогая фильтровать кровоснабжение животного, — говорит Хаффорд. — Именно это мы сейчас пытаемся сделать с людьми».

Новая печень

Сейчас LyGenesis собирается опробовать лечение на 12 взрослых с терминальной стадией заболевания печени, которые не имеют права на пересадку. Они страдают хронической печеночной недостаточностью, которая со временем ухудшается. Клетки печени погибают, и здоровая ткань заменяется рубцовой тканью. В результате в крови накапливаются вредные вещества вроде аммиака, которые в обычных условиях фильтруются печенью.

Когда печень перестает вырабатывать вещества, способствующие свертыванию крови, у человека легко появляются синяки и часто идет кровь. Люди с этим заболеванием также подвержены риску развития диабета, инфекций и рака печени.

В такой ситуации, часто рекомендуют пересадку печени, но донорских органов всегда не хватает. Например, в США около 10% людей, ожидающих пересадки печени, умрут до того, как им выделят орган. При этом сама операция может быть слишком серьезной для пациента, отмечает Фонтес.

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«Вы удаляете самый большой орган тела, — говорит он. — Вы разрезаете человека, вы поднимаете ребра». Это рискованная процедура для слабых и больных людей с плохой свертываемостью крови.

Команда LyGenesis использует менее инвазивный подход. Здоровые клетки печени будут доставляться через эндоскоп — трубку, вводимую в горло. Эта трубка будет управляться ультразвуком, и когда она достигнет целевого лимфатического узла, хирург сможет вводить клетки непосредственно через нее.

Сами клетки будут получены из отвергнутой донорской печени — органов, которые были пожертвованы, но не могут быть использованы. Иногда к тому времени, когда мозг донора объявляется мертвым, печень уже недостаточно здорова, чтобы ее можно было пересадить другому человеку, говорит Фонтес. Но в то время как орган в целом непригоден для трансплантации, его клетки можно использовать.

«Использование этих органов, которые в противном случае были бы выброшены, для оказания помощи пациентам... является революционным», — подчеркивает Гуон-Эванс.

Поскольку для каждого лечения требуется лишь небольшое количество клеток, команда LyGenesis теоретически сможет создать достаточное количество препаратов для 75 или более человек из одного органа, говорит Хаффорд.

Добровольцы, участвующие в испытаниях, будут находиться под пристальным наблюдением. Исследователи оценят образцы крови на наличие признаков улучшения функции печени, а также будут отслеживать любые потенциальные улучшения в энергии, когнитивных способностях и общем качестве жизни.

«Каждый пациент изучается в течение целого года, — объясняет Хаффорд. — Мы надеемся завершить работу чуть менее чем через два года».

Всем добровольцам нужно будет принимать иммунодепрессанты, которые останавливают их иммунную систему от отторжения их новой мини-печени на всю оставшуюся жизнь, точно так же, как это делают люди, которым пересаживают донорские органы.

Недавно LyGenesis объявила о сотрудничестве с iTolerance, компанией, разрабатывающей технологии, позволяющие избавиться от необходимости медикаментозного подавления иммунной системы. Исследователи тестировали свой подход на обезьянах, которые получили новые клетки поджелудочной железы для лечения диабета. Хаффорд надеется, что однажды его можно будет опробовать на людях наряду с инъекциями клеток печени.

Если лечение печени сработает, LyGenesis планирует опробовать другие клетки и, возможно, создать другие органы.

«Мы смогли вырастить почки и вилочковую железу… и бета-клетки поджелудочной железы, чтобы помочь животным с диабетом», — говорит он. Подход компании также может быть полезен для имплантации органоидов — крошечных, выращенных в лаборатории, похожих на органы скоплений клеток, добавляет Гуон-Эванс.

«Программа только начинается», — говорит Хаффорд.

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