Собственная маркетинговая команда или стороннее агентство: что эффективнее для малого бизнеса

Рано или поздно каждый бизнес задумывается о том, чтобы вывести маркетинговую стратегию на новый уровень. Многие руководители малых предприятий привыкли брать на себя максимум ответственности, но делегирование некоторых обязанностей позволит достичь лучших результатов и привлечь новых клиентов. Вот четыре аспекта, которые должны учитывать руководители при выборе модели сотрудничества с маркетинговыми командами.

Компетентность

Внутренний специалист по маркетингу обладает глубокими знаниями о вашем бизнесе. Этот человек (или эти люди) хорошо осведомлен в том, чем занимается ваша команда и компания в целом. Кроме того, вся его деятельность будет сосредоточена на том, чтобы ваше предприятие достигло наилучших результатов.

Однако, работая с профильным агентством, вы получите доступ к целой команде профессионалов с обширным опытом в области маркетинга. Возможно, они не разбираются в некоторых тонкостях вашей компании, но это будет слаженная команда, работающая на передовых позициях в этой отрасли. Кроме того, вы получите доступ к свежим взглядам и мнениям со стороны.

Внутренние специалисты по маркетингу и сторонние агентства обладают уникальными знаниями в своей области. Чтобы определить, какой тип сотрудничества подходит именно вам, важно четко понимать, какие компетенции необходимы вашему бизнесу.

Бюджет

Бюджет — важный фактор, который следует учитывать при выборе специалистов, поскольку нанять сотрудника в отдел маркетинга, как правило, дороже, чем заключить договор с агентством. В первом случае важно помнить, что помимо фиксированной зарплаты специалисту необходимо будет покрывать все дополнительные расходы, включая траты на рекрутинг, налоги, пенсионные отчисления, льготы и обучение.

Даже если на первый взгляд кажется, что зарплата одного сотрудника эквивалентна гонорару маркетингового агентства, привлечение сторонней команды обойдется значительно дешевле.

Сроки

Немаловажным фактором при выборе модели сотрудничества являются сроки исполнения. Существуют ситуации, когда малым предприятиям необходимо быстро разработать маркетинговую стратегию. Например, если рост клиентов замедлился, конкуренты захватывают рынок или продажи новых продуктов не соответствуют ожиданиям.

В таких ситуациях предприятия вынуждены прибегать к немедленным действиям и в этом им могут помочь агентства по маркетингу, которые в сжатые сроки могут разработать эффективную маркетинговую стратегию. Наем и обучение собственного специалиста по маркетингу потребует гораздо больше времени.

Способ общения

Также важно определить для себя, какой тип общения вы хотите поддерживать с маркетинговой командой. Со штатными сотрудниками можно поддерживать постоянный контакт и получать свежую информацию в срок.

С маркетинговым агентством дела обстоят иначе. Как правило, такой тип сотрудничества предполагает большое количество личных встреч на этапе разработки стратегии. Далее связь поддерживается только в дистанционном формате. Для некоторых руководителей это является существенным недостатком агентств.

Работа со специалистами по маркетингу для разработки эффективной стратегии — важный этап развития бизнеса. Маркетинг — это трудоемкая работа, которую в определенный момент необходимо будет делегировать, чтобы достичь максимальных результатов и эффективно управлять временем.

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