Маркировка товаров в 2024: перечень товаров с обязательной маркировкой

Маркировка играет ключевую роль в борьбе с контрафактом, прозрачности движения товаров, защите прав потребителей и улучшении контроля качества. В статье узнаете про товары, подлежащие маркировке в 2024 году, какие бывают виды маркировки товаров и зачем нужна обязательная маркировка товаров.

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Что такое маркировка товаров и зачем она нужна

Обязательная маркировка товаров средствами идентификации начала внедрение в сферу торговли с 1 июля 2018 года для алкогольной продукции в рамках системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Затем технология была расширена на другие категории. RFID-метки (радиочастотные идентификационные метки) и Data Matrix коды применяются для классификации и контроля за продукцией. Использование этих технологий помогает эффективно бороться с подделками и незаконным оборотом, а также защищает интересы производителей и потребителей.

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Рассмотрим особенности и применение таких технологий более подробно.

RFID-метки содержат микрочипы, в которых информация зашифрована с помощью радиочастотной идентификации. Эти метки считываются с помощью специального сканера. Преимущества RFID-меток:

Бесконтактное считывание. RFID-метки можно считывать на расстоянии, что удобно во время массовой инвентаризации.

RFID-метки можно считывать на расстоянии, что удобно во время массовой инвентаризации. Большой объем данных . Чипы могут хранить больше информации по сравнению с другими видами меток.

. Чипы могут хранить больше информации по сравнению с другими видами меток. Устойчивость к внешним условиям. RFID-метки могут работать в сложных условиях окружающей среды.

Один из примеров использования RFID-меток — маркировка изделий из натурального меха. Такие меры позволяют точно идентифицировать каждую вещь.

Data Matrix коды — двумерные матричные знаки маркировки товаров, которые генерируются и выдаются по запросу производителей оператором системы. Особенности Data Matrix кодов:

Высокая степень защиты. Коды зашифрованы, а значит их невозможно подделать.

Коды зашифрованы, а значит их невозможно подделать. Однократное использование. Повторно использовать код нельзя, так как при списании или продаже конечному покупателю он навсегда выводится из оборота.

Повторно использовать код нельзя, так как при списании или продаже конечному покупателю он навсегда выводится из оборота. Платная генерация. Стоимость генерации каждого кода составляет 50 копеек без учета НДС.

DataMatrix-коды показывают значительные преимущества в плане плотности информации и надежности. Основные из них:

Форма и структура

Шифр обычно имеет квадратную или прямоугольную форму.

Он состоит из черно-белых элементов (пикселей), которые организованы в сетку.

Каждый элемент в этой сетке может представлять собой либо черный, либо белый квадрат (для бинарных кодов) или элементы нескольких различных степеней яркости (для кодов с градациями серого).

Вместительность и эффективность

Можно кодировать большой объем данных в относительно небольшом пространстве.

В зависимости от версии и размера, он может содержать до нескольких тысяч символов.

Надежность и коррекция ошибок

Встроены механизмы коррекции ошибок, что позволяет считывать данные даже при частичном повреждении носителя.

Возможно использовать в сложных условиях, где есть риск повреждений или загрязнений.

Области применения

Их широко используют в различных отраслях, включая производство, логистику, здравоохранение и розничную торговлю.

Подходят для маркировки медикаментов, электроники, автомобильных деталей и изделий народного потребления.

Считывание и декодирование

Для считывания используются специализированные сканеры и программное обеспечение.

Считыватели могут быть как ручными (для использования людьми), так и встроенными в производственные линии (для автоматического контроля и учета).

Основные цели нововведения в сфере оборота товара включают:

Борьбу с контрафактом и подделками. Быстрая проверка подлинности с помощью специального приложения или сканера, что работает в интересах как производителя, так и покупателя. Контроль качества. Отслеживается путь товара, что позволяет контролировать соблюдение стандартов на всех этапах цепочки поставок и вовремя принять меры. Прозрачность. Государственные органы и потребители видят, где и когда был произведен продукт, как он перемещался и где находится в данный момент. Улучшение управления запасами. Производителям и ритейлерам помогает оптимизировать управление запасами и логистику.

Обязательная маркировка товара в 2024 году основывается на использовании онлайн-касс. О продаже сообщает в систему не сам магазин, а оператор фискальных данных (ОФД), который получает данные от контрольно-кассовой техники (ККТ). Это дополнительная мера защиты от подделки.

Как работает маркировка

Маркировка товара отслеживает и контролирует продукцию на всех этапах ее жизненного цикла. Участие всех звеньев товарооборота — производителей, дистрибьюторов, оптовиков и розничных магазинов — делает этот процесс безопаснее, минимизирует риски и гарантирует высокое качество продукта для конечных потребителей.

Процесс и суть маркировки товара включает несколько этапов:

Для каждой единицы изделия создается уникальный цифровой код. В России этим занимается государственная информационная система мониторинга оборота товаров (ГИС МТ). Уникальный код наносится на упаковку в виде QR-кода или другой формы метки изготовителем. Производитель регистрирует вещь в национальной системе маркировки «Честный знак». Товары, подлежащие маркировке, автоматически вводятся в оборот. На каждом этапе движения продукта код сканируется и информация обновляется. Дистрибьюторы и оптовики покупают продукцию у производителя — вместе с ней они получают документы с маркировками и проверяют соответствие кодов. После проверки держатели продукта становятся его владельцами. Перед продажей в магазины, коды сканируют и указывают в накладных, а розничные магазины проверяют соответствие маркировки и продают конечному покупателю. Данные о выбытии передаются в систему «Честный знак» через онлайн-кассу с помощью ОФД. Покупатель может проверить подлинность, отсканировав код в специальном приложении.

Оборудование для маркировки

Выбор оборудования зависит от того, какая требуется скорость и точность нанесения, от типа материала, бюджета и многих других факторов. Полный комплект из всего необходимого:

Принтеры для печати кодов. Наносят маркировочные коды на упаковку. В сети советуют термотрансферный тип. Цена таких устройств варьируется от 9 тыс. до 1 млн рублей. Сканеры. Считывают данные на всех этапах движения. Разнообразие моделей позволяет выбрать подходящее устройство для любых условий, будь то небольшие точки продажи или крупные складские комплексы. Программное обеспечение. Генерирует, регистрирует и отслеживает информацию. В России система маркировки товаров интегрируется с приложением «Маркировка. Просто». Автоматизированные линии. Внедряются на производственных предприятиях для автоматического нанесения кодов на продукцию. Средняя стоимость 75 тыс. рублей. Контрольно-кассовая техника. Для передачи данных о продаже необходима ККТ с поддержкой нового формата фискальных данных (ФФД) 1.2. Оператор фискальных данных (ОФД). Организация, которая аккредитована Федеральной налоговой службой для передачи данных от контрольно-кассовой техники компаний и предпринимателей.

Штрафы

Нарушение правил маркировки влечет за собой административную ответственность. Штрафы варьируются в зависимости от типа и масштаба нарушения. Нельзя принимать и реализовывать продукт с нарушением правил кодирования. Административная ответственность за незаконный оборот товара:

Для должностных лиц: от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для юридических лиц: от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

За табак и напитки с низким содержанием алкоголя, включая пиво:

Для должностных лиц: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Для юридических лиц: от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Оборот, производство и сбыт с поддельными кодами маркировки в крупном размере несут за собой более серьезные последствия:

Штраф до 1 млн рублей.

Тюремное заключение до 5 лет.

Согласно Статье 171.1 УК РФ за подделку штрих-кода на алкогольной и табачной продукции, которая входит в перечень товаров, подлежащих маркировке, следует наказание:

Штраф до 400 тыс. рублей, либо до 6 лет лишения свободы.

Нарушение максимальной розничной цены:

Для должностных лиц. 50 тыс. рублей или отстранение от работы до 3 лет.

Для юридических лиц. Двойной штраф в размере выручки полученной в результате наценки за весь период продаж (не более 1 года).

Нарушение сроков передачи данных:

Для должностных лиц. от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, либо предупреждение.

Для малого бизнеса —- от 25 тыс. до 50 тыс. рублей.

Для среднего и крупного бизнеса —- от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Введение в оборот товаров без разрешительной документации:

Для должностных лиц. От 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для юридических лиц. От 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Возврат товаров в оборот:

Для должностных лиц. От 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Владельцам малого бизнеса. От 25 тыс. до 50 тыс. рублей,

Владельцам среднего и крупного бизнеса. От 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

Товары, подлежащие маркировке в 2024 году

Рассмотрим, какие товары подлежат маркировке. Среди них:

Легкая промышленность:

Мужские рубашки и женские блузы. Изделия из искусственного меха. Спортивные костюмы. Спецодежда. Свитеры и кофты. Галстуки, платки и шарфы. Мужские и женские костюмы, брюки, юбки и платья. Изделия из фетра, нетканки, текстиля с пропиткой.

Медицинские товары:

Слуховые аппараты. Коронарные стенты. Оборудование для КТ. Санитарно-гигиенические принадлежности.

В этот список также входят:

Табак — все сигареты и папиросы Молочная продукция сроком годности более и менее 40 дней. Духи и туалетная вода, произведенные или импортные с 1 октября 2020 года. Антисептики Шины и покрышки Лампа-вспышки и фотоаппараты Ортопедическая обувь, стельки, вкладные элементы, выпущенные в оборот с 1 октября 2021 года. Безалкогольные напитки — в стекле и полимерной упаковке с 1 декабря 2023 года, в алюминиевой и полимерной банке с 1 марта 2024 года. Пиво и слабоалкогольные напитки — в кегах с 1 апреля 2023, в бутылках с 1 октября 2023, в банках и других упаковках с 15 января 2024 года. Остальные виды медизделий, произведенные или выпущенные таможней с 1 октября 2023 года Обеззараживатели, очистители воздуха Соки, нектары, морсы, напитки на растительном сырье, в кегах, Tetra Pak и других видах упаковок, выпускаемых с 1 июня 2024 года Кресла-коляски Сыры и мороженое Обувь Лекарства после 1 октября 2020 года Прочая вода с 1 марта 2022 года Упакованная минеральная вода, произведенная с 1 декабря 2021 года

Пиво и слабоалкогольные напитки

На все виды пива и слабоалкогольных напитков должна быть нанесена маркировка качества товара. Пивоваренные компании обязаны наносить уникальные коды практически на все упаковки, даже на кеги.

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В России с 1 июня введена обязательная маркировка соков, нектаров и растительного молока

Магазины должны будут отчитываться о каждой продаже в государственной системе «Честный Знак». Делать это будет не сложно, так как одно из нововведений — «поэкземплярное списание продукции». Оно поможет вести учет каждой отдельно проданной бутылки.

Молоко и молочные продукты

Молочная продукция включена в перечень продукции с обязательной маркировкой с 1 июня 2024 года. Решение касается как цельного молока, так и его производных. Намеченные даты для каждой категории можно посмотреть в дорожной карте внедрения маркировки в молочную отрасль.

Безалкогольные напитки

Эта отрасль в 2023 году уже участвовала в эксперименте. Исключались из списка идентификации:

соки,

нектары,

морсы,

напитки из растительного сырья,

компоты.

Но с 1 июня 2024 года это товары, подлежащие маркировке.

Упакованная вода

В обязательном порядке маркируется вся упакованная вода. В том числе минеральная, питьевая, детская и вода в бутылках. Постановление правительства об этом вышло еще 27 марта 2020 года.

ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС — два необходимых шифра для сортировки продукции по кодам. Первый для производителей, второй для импортеров.

Код ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД-2 Наименование группы товаров 2201 2201 90 000 0 11.07.11.120 11.07.11.130 11.07.11.140 11.07.11.150 Природная, искусственно минеральная, газированная, и вода без добавок. 2201 10 Негазированная бутилированная вода 11.07.11.110 Природная, минеральная и газированная вода Другая питьевая вода в бутылках 2201 10.86.10.310 Детская вода

Табак

Обязательный учет табачной продукции продолжается. Распоряжение вышло 28 апреля 2018 года, а 2019 вступило в силу. Каждая пачка сигарет и другие виды табака должны быть снабжены уникальным кодом.

Вид продукции ТН ВЭД ОКПД 2 Сигареты 2402 20 900 0 12.00.11.130 Папиросы 2402 20 900 0 12.00.11.140 Табак для кальяна 2403 11 000 0 12.00.19.130 Сигары 2402 10 000 0 12.00.11.110 сигариллы 2402 10 000 0 12.00.11.120 Биди 2402 20 900 0 12.00.11.150 Кретек 2402 20 100 0 12.00.11.160 Курительный табак 2403 19 100 0 12.00.19.110 Трубочный 2403 19 100 0 12.00.19.120 Жевательный 2403 99 100 0 12.00.19.140 Нюхательный 2403 99 100 0 12.00.19.160 Табак, предназначенный для элементов нагревания 2403 99 900 9 12.00.19.100 12.00.19.900 Бестабачные курительные смеси 2403 99 900 9 12.00.19.500 Электронные сигареты 2404 12 000 0 2404 19 000 9 12.00.19.500 12.00.19.900

Легкая промышленность

Одежда и легкий текстиль как импортный, так и отечественный тоже входит в список товаров, подлежащих маркировке. Исключения составляют:

Швейные изделия из текстиля и постельных принадлежностей (пледы, одеяла, подушки, занавески и шторы).

Одежда с кодом ТН ВЭД 6109 (пижамы, купальники, одежда для малышей)

Вещи, бывшие в употреблении.

Ткани.

Медицинские изделия

Распоряжение распространяется на:

Медицинские кресла-коляски, в том числе электрические.

Ортопедическую обувь.

Слуховые аппараты.

Стенты.

Томографы.

Расходные материалы.

Обувь, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты

Каждая вещь должна быть оцифрована. Для этой категории изделий установлены сроки исполнения требований:

С 1 июня 2024 запрещают ввозить на территорию РФ не маркированную продукцию.

С 1 июля 2024 запрещено их продавать.

30 сентября нельзя будет реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке, которые произвели позже 01 апреля 2024 года.

Активировать коды необходимо до 30 октября, иначе их аннулируют.

БАД

Этот пункт особенно важен для защиты здоровья потребителей, так как поддельные БАД могут быть опасны для здоровья. Правила и нормы описывает порядок исполнения Постановлении Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 886 «Об утверждении Правил маркировки биологически активных добавок…».

Антисептики

Антисептики тоже входят в перечень. Из-за пандемии спрос на них вырос. Вместе с ним увеличилось число подделок. С сентября 2025 года все производители должны пользоваться системой поэкземплярного учета дезинфицирующих растворов, антибактериальных и антимикробных средств.

СФР закупает средства помощи малоподвижным людям. Им положено контролировать качество товара. Проект предполагают завершить к сентябрю 2024 года. Правила и нормы проведения можно прочитать в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 N 885 «Об утверждении Правил маркировки кресел-колясок средствами идентификации…».

Велосипеды

Велосипеды не подделывают, но большую часть рынка в РФ составляют импортные товары. Для борьбы с недобросовестными продавцами госорганы отнесли велосипеды к продукции, которая нуждается в контроле. Маркировка товара в 2024 году с 1 сентября станет для продавцов обязательной.

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