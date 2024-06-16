Маркировка товаров в 2024: перечень товаров с обязательной маркировкой

Маркировка играет ключевую роль в борьбе с контрафактом, прозрачности движения товаров, защите прав потребителей и улучшении контроля качества. В статье узнаете про товары, подлежащие маркировке в 2024 году, какие бывают виды маркировки товаров и зачем нужна обязательная маркировка товаров.
Содержание
- Что такое маркировка товаров и зачем она нужна
- Как работает маркировка
- Оборудование для маркировки
- Штрафы
- Товары, подлежащие маркировке в 2024 году
- Пиво и слабоалкогольные напитки
- Молоко и молочные продукты
- Безалкогольные напитки
- Упакованная вода
- Табак
- Легкая промышленность
- Медицинские изделия
- Обувь, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты
- БАД
- Антисептики
- Кресла-коляски
- Велосипеды
Что такое маркировка товаров и зачем она нужна
Обязательная маркировка товаров средствами идентификации начала внедрение в сферу торговли с 1 июля 2018 года для алкогольной продукции в рамках системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Затем технология была расширена на другие категории. RFID-метки (радиочастотные идентификационные метки) и Data Matrix коды применяются для классификации и контроля за продукцией. Использование этих технологий помогает эффективно бороться с подделками и незаконным оборотом, а также защищает интересы производителей и потребителей.
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Рассмотрим особенности и применение таких технологий более подробно.
RFID-метки содержат микрочипы, в которых информация зашифрована с помощью радиочастотной идентификации. Эти метки считываются с помощью специального сканера. Преимущества RFID-меток:
- Бесконтактное считывание. RFID-метки можно считывать на расстоянии, что удобно во время массовой инвентаризации.
- Большой объем данных. Чипы могут хранить больше информации по сравнению с другими видами меток.
- Устойчивость к внешним условиям. RFID-метки могут работать в сложных условиях окружающей среды.
Один из примеров использования RFID-меток — маркировка изделий из натурального меха. Такие меры позволяют точно идентифицировать каждую вещь.
Data Matrix коды — двумерные матричные знаки маркировки товаров, которые генерируются и выдаются по запросу производителей оператором системы. Особенности Data Matrix кодов:
- Высокая степень защиты. Коды зашифрованы, а значит их невозможно подделать.
- Однократное использование. Повторно использовать код нельзя, так как при списании или продаже конечному покупателю он навсегда выводится из оборота.
- Платная генерация. Стоимость генерации каждого кода составляет 50 копеек без учета НДС.
DataMatrix-коды показывают значительные преимущества в плане плотности информации и надежности. Основные из них:
Форма и структура
- Шифр обычно имеет квадратную или прямоугольную форму.
- Он состоит из черно-белых элементов (пикселей), которые организованы в сетку.
- Каждый элемент в этой сетке может представлять собой либо черный, либо белый квадрат (для бинарных кодов) или элементы нескольких различных степеней яркости (для кодов с градациями серого).
Вместительность и эффективность
- Можно кодировать большой объем данных в относительно небольшом пространстве.
- В зависимости от версии и размера, он может содержать до нескольких тысяч символов.
Надежность и коррекция ошибок
- Встроены механизмы коррекции ошибок, что позволяет считывать данные даже при частичном повреждении носителя.
- Возможно использовать в сложных условиях, где есть риск повреждений или загрязнений.
Области применения
- Их широко используют в различных отраслях, включая производство, логистику, здравоохранение и розничную торговлю.
- Подходят для маркировки медикаментов, электроники, автомобильных деталей и изделий народного потребления.
Считывание и декодирование
- Для считывания используются специализированные сканеры и программное обеспечение.
- Считыватели могут быть как ручными (для использования людьми), так и встроенными в производственные линии (для автоматического контроля и учета).
Основные цели нововведения в сфере оборота товара включают:
- Борьбу с контрафактом и подделками. Быстрая проверка подлинности с помощью специального приложения или сканера, что работает в интересах как производителя, так и покупателя.
- Контроль качества. Отслеживается путь товара, что позволяет контролировать соблюдение стандартов на всех этапах цепочки поставок и вовремя принять меры.
- Прозрачность. Государственные органы и потребители видят, где и когда был произведен продукт, как он перемещался и где находится в данный момент.
- Улучшение управления запасами. Производителям и ритейлерам помогает оптимизировать управление запасами и логистику.
Обязательная маркировка товара в 2024 году основывается на использовании онлайн-касс. О продаже сообщает в систему не сам магазин, а оператор фискальных данных (ОФД), который получает данные от контрольно-кассовой техники (ККТ). Это дополнительная мера защиты от подделки.
Как работает маркировка
Маркировка товара отслеживает и контролирует продукцию на всех этапах ее жизненного цикла. Участие всех звеньев товарооборота — производителей, дистрибьюторов, оптовиков и розничных магазинов — делает этот процесс безопаснее, минимизирует риски и гарантирует высокое качество продукта для конечных потребителей.
Процесс и суть маркировки товара включает несколько этапов:
- Для каждой единицы изделия создается уникальный цифровой код. В России этим занимается государственная информационная система мониторинга оборота товаров (ГИС МТ).
- Уникальный код наносится на упаковку в виде QR-кода или другой формы метки изготовителем.
- Производитель регистрирует вещь в национальной системе маркировки «Честный знак». Товары, подлежащие маркировке, автоматически вводятся в оборот.
- На каждом этапе движения продукта код сканируется и информация обновляется. Дистрибьюторы и оптовики покупают продукцию у производителя — вместе с ней они получают документы с маркировками и проверяют соответствие кодов. После проверки держатели продукта становятся его владельцами. Перед продажей в магазины, коды сканируют и указывают в накладных, а розничные магазины проверяют соответствие маркировки и продают конечному покупателю. Данные о выбытии передаются в систему «Честный знак» через онлайн-кассу с помощью ОФД.
- Покупатель может проверить подлинность, отсканировав код в специальном приложении.
Оборудование для маркировки
Выбор оборудования зависит от того, какая требуется скорость и точность нанесения, от типа материала, бюджета и многих других факторов. Полный комплект из всего необходимого:
- Принтеры для печати кодов. Наносят маркировочные коды на упаковку. В сети советуют термотрансферный тип. Цена таких устройств варьируется от 9 тыс. до 1 млн рублей.
- Сканеры. Считывают данные на всех этапах движения. Разнообразие моделей позволяет выбрать подходящее устройство для любых условий, будь то небольшие точки продажи или крупные складские комплексы.
- Программное обеспечение. Генерирует, регистрирует и отслеживает информацию. В России система маркировки товаров интегрируется с приложением «Маркировка. Просто».
- Автоматизированные линии. Внедряются на производственных предприятиях для автоматического нанесения кодов на продукцию. Средняя стоимость 75 тыс. рублей.
- Контрольно-кассовая техника. Для передачи данных о продаже необходима ККТ с поддержкой нового формата фискальных данных (ФФД) 1.2.
- Оператор фискальных данных (ОФД). Организация, которая аккредитована Федеральной налоговой службой для передачи данных от контрольно-кассовой техники компаний и предпринимателей.
Штрафы
Нарушение правил маркировки влечет за собой административную ответственность. Штрафы варьируются в зависимости от типа и масштаба нарушения. Нельзя принимать и реализовывать продукт с нарушением правил кодирования. Административная ответственность за незаконный оборот товара:
- Для должностных лиц: от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
- Для юридических лиц: от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.
За табак и напитки с низким содержанием алкоголя, включая пиво:
- Для должностных лиц: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
- Для юридических лиц: от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Оборот, производство и сбыт с поддельными кодами маркировки в крупном размере несут за собой более серьезные последствия:
- Штраф до 1 млн рублей.
- Тюремное заключение до 5 лет.
Согласно Статье 171.1 УК РФ за подделку штрих-кода на алкогольной и табачной продукции, которая входит в перечень товаров, подлежащих маркировке, следует наказание:
- Штраф до 400 тыс. рублей, либо до 6 лет лишения свободы.
Нарушение максимальной розничной цены:
- Для должностных лиц. 50 тыс. рублей или отстранение от работы до 3 лет.
- Для юридических лиц. Двойной штраф в размере выручки полученной в результате наценки за весь период продаж (не более 1 года).
Нарушение сроков передачи данных:
- Для должностных лиц. от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, либо предупреждение.
- Для малого бизнеса —- от 25 тыс. до 50 тыс. рублей.
- Для среднего и крупного бизнеса —- от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Введение в оборот товаров без разрешительной документации:
- Для должностных лиц. От 1 тыс. до 10 тыс. рублей.
- Для юридических лиц. От 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Возврат товаров в оборот:
- Для должностных лиц. От 1 тыс. до 10 тыс. рублей.
- Владельцам малого бизнеса. От 25 тыс. до 50 тыс. рублей,
- Владельцам среднего и крупного бизнеса. От 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.
Товары, подлежащие маркировке в 2024 году
Рассмотрим, какие товары подлежат маркировке. Среди них:
Легкая промышленность:
- Мужские рубашки и женские блузы.
- Изделия из искусственного меха.
- Спортивные костюмы.
- Спецодежда.
- Свитеры и кофты.
- Галстуки, платки и шарфы.
- Мужские и женские костюмы, брюки, юбки и платья.
- Изделия из фетра, нетканки, текстиля с пропиткой.
Медицинские товары:
- Слуховые аппараты.
- Коронарные стенты.
- Оборудование для КТ.
- Санитарно-гигиенические принадлежности.
В этот список также входят:
|Табак — все сигареты и папиросы
|Молочная продукция сроком годности более и менее 40 дней.
|Духи и туалетная вода, произведенные или импортные с 1 октября 2020 года.
|Антисептики
|Шины и покрышки
|Лампа-вспышки и фотоаппараты
|Ортопедическая обувь, стельки, вкладные элементы, выпущенные в оборот с 1 октября 2021 года.
|Безалкогольные напитки — в стекле и полимерной упаковке с 1 декабря 2023 года, в алюминиевой и полимерной банке с 1 марта 2024 года.
|Пиво и слабоалкогольные напитки — в кегах с 1 апреля 2023, в бутылках с 1 октября 2023, в банках и других упаковках с 15 января 2024 года.
|Остальные виды медизделий, произведенные или выпущенные таможней с 1 октября 2023 года
|Обеззараживатели, очистители воздуха
|Соки, нектары, морсы, напитки на растительном сырье, в кегах, Tetra Pak и других видах упаковок, выпускаемых с 1 июня 2024 года
|Кресла-коляски
|Сыры и мороженое
|Обувь
|Лекарства после 1 октября 2020 года
|Прочая вода с 1 марта 2022 года
|Упакованная минеральная вода, произведенная с 1 декабря 2021 года
Пиво и слабоалкогольные напитки
На все виды пива и слабоалкогольных напитков должна быть нанесена маркировка качества товара. Пивоваренные компании обязаны наносить уникальные коды практически на все упаковки, даже на кеги.
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В России с 1 июня введена обязательная маркировка соков, нектаров и растительного молока
Магазины должны будут отчитываться о каждой продаже в государственной системе «Честный Знак». Делать это будет не сложно, так как одно из нововведений — «поэкземплярное списание продукции». Оно поможет вести учет каждой отдельно проданной бутылки.
Молоко и молочные продукты
Молочная продукция включена в перечень продукции с обязательной маркировкой с 1 июня 2024 года. Решение касается как цельного молока, так и его производных. Намеченные даты для каждой категории можно посмотреть в дорожной карте внедрения маркировки в молочную отрасль.
Безалкогольные напитки
Эта отрасль в 2023 году уже участвовала в эксперименте. Исключались из списка идентификации:
- соки,
- нектары,
- морсы,
- напитки из растительного сырья,
- компоты.
Но с 1 июня 2024 года это товары, подлежащие маркировке.
Упакованная вода
В обязательном порядке маркируется вся упакованная вода. В том числе минеральная, питьевая, детская и вода в бутылках. Постановление правительства об этом вышло еще 27 марта 2020 года.
ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС — два необходимых шифра для сортировки продукции по кодам. Первый для производителей, второй для импортеров.
|Код ТН ВЭД ЕАЭС
|Код ОКПД-2
|Наименование группы товаров
|2201 2201 90 000 0
|11.07.11.120 11.07.11.130 11.07.11.140 11.07.11.150
|Природная, искусственно минеральная, газированная, и вода без добавок.
|2201 10
|Негазированная бутилированная вода
|11.07.11.110
|Природная, минеральная и газированная вода
|Другая питьевая вода в бутылках
|2201
|10.86.10.310
|Детская вода
Табак
Обязательный учет табачной продукции продолжается. Распоряжение вышло 28 апреля 2018 года, а 2019 вступило в силу. Каждая пачка сигарет и другие виды табака должны быть снабжены уникальным кодом.
|Вид продукции
|ТН ВЭД
|ОКПД 2
|Сигареты
|2402 20 900 0
|12.00.11.130
|Папиросы
|2402 20 900 0
|12.00.11.140
|Табак для кальяна
|2403 11 000 0
|12.00.19.130
|Сигары
|2402 10 000 0
|12.00.11.110
|сигариллы
|2402 10 000 0
|12.00.11.120
|Биди
|2402 20 900 0
|12.00.11.150
|Кретек
|2402 20 100 0
|12.00.11.160
|Курительный табак
|2403 19 100 0
|12.00.19.110
|Трубочный
|2403 19 100 0
|12.00.19.120
|Жевательный
|2403 99 100 0
|12.00.19.140
|Нюхательный
|2403 99 100 0
|12.00.19.160
|Табак, предназначенный для элементов нагревания
|2403 99 900 9
|12.00.19.100 12.00.19.900
|Бестабачные курительные смеси
|2403 99 900 9
|12.00.19.500
|Электронные сигареты
|2404 12 000 0 2404 19 000 9
|12.00.19.500 12.00.19.900
Легкая промышленность
Одежда и легкий текстиль как импортный, так и отечественный тоже входит в список товаров, подлежащих маркировке. Исключения составляют:
- Швейные изделия из текстиля и постельных принадлежностей (пледы, одеяла, подушки, занавески и шторы).
- Одежда с кодом ТН ВЭД 6109 (пижамы, купальники, одежда для малышей)
- Вещи, бывшие в употреблении.
- Ткани.
Медицинские изделия
Распоряжение распространяется на:
- Медицинские кресла-коляски, в том числе электрические.
- Ортопедическую обувь.
- Слуховые аппараты.
- Стенты.
- Томографы.
- Расходные материалы.
Обувь, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты
Каждая вещь должна быть оцифрована. Для этой категории изделий установлены сроки исполнения требований:
- С 1 июня 2024 запрещают ввозить на территорию РФ не маркированную продукцию.
- С 1 июля 2024 запрещено их продавать.
- 30 сентября нельзя будет реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке, которые произвели позже 01 апреля 2024 года.
- Активировать коды необходимо до 30 октября, иначе их аннулируют.
БАД
Этот пункт особенно важен для защиты здоровья потребителей, так как поддельные БАД могут быть опасны для здоровья. Правила и нормы описывает порядок исполнения Постановлении Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 886 «Об утверждении Правил маркировки биологически активных добавок…».
Антисептики
Антисептики тоже входят в перечень. Из-за пандемии спрос на них вырос. Вместе с ним увеличилось число подделок. С сентября 2025 года все производители должны пользоваться системой поэкземплярного учета дезинфицирующих растворов, антибактериальных и антимикробных средств.
Кресла-коляски
СФР закупает средства помощи малоподвижным людям. Им положено контролировать качество товара. Проект предполагают завершить к сентябрю 2024 года. Правила и нормы проведения можно прочитать в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 N 885 «Об утверждении Правил маркировки кресел-колясок средствами идентификации…».
Велосипеды
Велосипеды не подделывают, но большую часть рынка в РФ составляют импортные товары. Для борьбы с недобросовестными продавцами госорганы отнесли велосипеды к продукции, которая нуждается в контроле. Маркировка товара в 2024 году с 1 сентября станет для продавцов обязательной.
Фото на обложке: Unsplash
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