В России с 1 июня введена обязательная маркировка соков, нектаров и растительного молока

С 1 июня 2024 года в России вводится обязательная маркировка соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Это уже третий этап внедрения изменений для данной товарной группы.
Первый начался 1 сентября 2023 года, тогда производителей этой продукции начали регистрировать в системе маркировки. На следующем этапе, с 1 декабря 2023 года, коды появились на безалкогольных напитках в стеклянной таре и полимерной упаковке (исключая соки, нектары, растительное молоко и компоты). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки ООО «Оператор ЦРПТ».
С 1 июня 2024 года маркировку распространили на эту категорию товаров во всех видах упаковки, а также на прочие безалкогольные напитки (кроме тех, на которые она стала наноситься ранее.
Отмечается, что следующий этап начнется 5 февраля 2025 года — с этого дня кассы автоматически будут блокировать продажу просроченной и нелегальной соковой продукции и безалкогольных напитков.
Сейчас в системе маркировки «Честный знак» зарегистрированы почти 122 тысячи участников оборота безалкогольных напитков, их них более 2 тысяч производителей и почти столько же импортеров.
Ранее мы писали о том, что в России проведут эксперимент по маркировке презервативов, филлеров и некоторых медицинских изделий. К их подорожанию это не приведет.
Фото на обложке: JESHOOTS-com /
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