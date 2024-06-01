В России с 1 июня введена обязательная маркировка соков, нектаров и растительного молока

С 1 июня 2024 года в России вводится обязательная маркировка соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Это уже третий этап внедрения изменений для данной товарной группы.

Первый начался 1 сентября 2023 года, тогда производителей этой продукции начали регистрировать в системе маркировки. На следующем этапе, с 1 декабря 2023 года, коды появились на безалкогольных напитках в стеклянной таре и полимерной упаковке (исключая соки, нектары, растительное молоко и компоты). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки ООО «Оператор ЦРПТ».

С 1 июня 2024 года маркировку распространили на эту категорию товаров во всех видах упаковки, а также на прочие безалкогольные напитки (кроме тех, на которые она стала наноситься ранее.

Отмечается, что следующий этап начнется 5 февраля 2025 года — с этого дня кассы автоматически будут блокировать продажу просроченной и нелегальной соковой продукции и безалкогольных напитков.

Сейчас в системе маркировки «Честный знак» зарегистрированы почти 122 тысячи участников оборота безалкогольных напитков, их них более 2 тысяч производителей и почти столько же импортеров.

Ранее мы писали о том, что в России проведут эксперимент по маркировке презервативов, филлеров и некоторых медицинских изделий. К их подорожанию это не приведет.

Фото на обложке: JESHOOTS-com / https://pixabay.com/