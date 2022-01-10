Мастер-план приумножения ресурсов: как определиться с целью и стратегией

Публикуем отрывок из первой главы «Грани взаимоотношений с финансами», содержащий советы, которые помогут определиться с целью и понять, как именно стоит действовать для достижения финансового благосостояния.

Модель Z — это авторская методика инвестиционного банкира Сергея Захарова. В своей книге он раскрывает фундаментальные законы инвестиционного бизнеса, формулирует базовые принципы обращения с деньгами и капиталом.

Хотя и существует отдельная область знания — «управление благо­состоянием», но универсальный рецепт, как управлять деньгами, со­ставить невозможно. Здесь все индивидуально и зависит от возраста человека, его социального положения, рода занятий, склонности к риску, а также от его горизонтов планирования.

Поэтому я рекомендую идти от цели, а для этого нужно обладать четким представлением, как вы хотите жить и на что мечтаете накопить. Следует составить план, в котором будет отражен ваш бюджет потребностей, и в нем должны быть учтены, говоря бизнес-терминами, операционные и капитальные расходы.

Предположим, вы хотите накопить первоначальный взнос за квар­тиру, купить ее в ипотеку и через какое-то время погасить кредит. Это план ваших потребностей. Исходя из него, проанализируйте свои возможности: если вы зарабатываете 200 000 рублей в месяц, тратите умеренно, что-то откладываете и при этом у вас нет лишних расходов, то, возможно, «ужиматься» не стоит, данной суммы хватит на комфортное обслуживание кредита.

Просто «хотеть тратить больше» — неверная позиция. В отношениях с деньгами нужна конкретика, например: брать такси бизнес-класса, поскольку вам не нравится сервис экономтакси; отдыхать на море два раза в году по две недели, потому что чувствуете в этом острую потребность. Из этого и складываются конкретные расходы в годовой перспективе, план ваших потребностей.

Далее следует понять, хватает ли вам тех денег, которые у вас есть (так бывает очень редко). Если не хватает — необходимо пополнить свой ресурс. Это можно сделать двумя способами (лучше — сразу обоими).

Первая опция — заработать извне, то есть обменять свои время, энергию и усилия на деньги. Если вы работаете в найме, то можете, например, перевыполнить план продаж и получить премию. Если на себя — увеличить количество заказов или масштабировать свое дело за счет найма новых сотрудников и делегирования им новых задач.

Кто-то пойдет играть на гитаре в переходе, кто-то придумает и проведет классную сделку. Это внешний ресурс.

Вторая опция — приумножить ресурсы, которые у вас есть, то есть инвестировать. Об этом финансовом инструменте написана масса книг, так что не буду в него углубляться.

Одним из способов пополнения ресурсов может стать даже продажа старой дачи. Особенно если, добираясь до нее, вы три часа стоите в пробках и не получаете от этого никакого удовольствия. Да, воз­можно, ваши бабушки, дедушки и родители любили отработать дополнительную смену в выходные на грядках, но если вам это категорически не нравится, то зачем продолжать традицию?

Посчитайте, сколько у вас есть, сколько вам надо и, соответственно, разницу. Если денег недостаточно, то, помимо выписывания дебета с кредитом, стоит обратить внимание, на что именно уходят ваши ресурсы.

ЛАЙФХАК

Подумайте и выпишите 20-30 способов, как вы можете за­работать деньги, пусть даже на первый взгляд совершенно бредовых.

Моему однокласснику, научному работнику, однажды пришлось искать способ, как лучше устроить жизнь с женой и тремя деть­ми. Умный парень, крутой физик, он понял, что может заняться акциями, и, окончив специальные курсы, реально научился инве­стировать.

При правильном обращении с этим финансовым инструментом можно получить дополнительный доход, благодаря чему семья одноклассника сейчас живет намного лучше. Что-то скопил, что-то занял — и собрал свой пакет акций. Думаю, на момент написания данной книги трейдинг приносит ему больше денег, чем зарплата научного сотрудника со всеми грантами и бонусами. А начиналось все с вопроса: «Как еще я могу заработать?»

Вы можете выполнить какую-то дополнительную подработку, ис­ходя из своих навыков. Можете научиться чему-то новому, чтобы применять эти знания для увеличения своего дохода. А можете про­дать старую коллекцию марок — вдруг там окажется что-то ценное? Не ограничивайте себя!

Риски, баланс и ревизия

Если наиболее подходящей стратегией приумножения своего капи­тала вы видите инвестиции, то стоит учитывать подводные камни этого финансового инструмента. Все инвестиции глобально сводятся к балансу двух вещей: риска и доходности.

Что такое риск? Это возможное отклонение фактической доход­ности от целевой, то есть вы можете выиграть, а можете и про­играть. Зная ваши цели и текущие средства, несложно посчитать, какой должна быть ваша доходность, чтобы вы смогли нивели­ровать разницу. А затем определить риск, сопутствующий такой доходности.

Например, вы видите, что криптовалюта растет на 50% в год, и пред­ставляете, что сейчас вложите в нее определенную сумму — миллион, а через год получите полтора. При этом, инвестируя в крипту, вы принимаете на себя риск того, что через год эта сумма может пре­вратиться и в 100 000 рублей.

Степень склонности к риску очень зависит и от вашего возраста: если вы молоды, то можете больше рисковать и быть менее консер­вативными. Имеет значение и ваше личное восприятие рисков — многочисленные исследования показывают, что если человек зарабатывает условно 2 рубля и теряет 1, то чувствует себя хуже, чем если бы просто заработал 1 рубль. Убытки сильно «цепляют» психологически.

Проиллюстрирую отношение к риску в инвестициях примером из собственного опыта. Когда я принял решение вложить деньги в медицинский проект, у этого бизнеса не было практически ни­чего, даже юрлица, — только команда, прототип мембраны, чертеж оборудования и все. Хотя у меня был бизнес-план с различными сценариями, я был готов и к тому, что деньги сгорят, а инвестиция спишется в ноль.

Это предпринимательство — вы можете открыть палатку с продук­тами, а через год выйдет закон, что в таких палатках еду и напитки продавать нельзя. «Злое» государство тут ни при чем. Это риск, который в момент создания бизнеса нужно учитывать и принимать.

Приобретаемый на предпринимательском пути жизненный опыт позволяет совершить переход из количества в качество. Ошибка дает вам частный пример того, как не надо делать, но, чтобы выве­сти из этого общее правило, нужно не только ошибиться самим, но еще и достаточно большой период времени наблюдать за чужими ошибками.

Помимо опыта, на который вы можете положиться, есть классические три способа управления рисками (на примере риска разбить автомо­биль): избегание (не водить машину, чтобы не попасть в аварию), нивелирование (водить машину аккуратно, соблюдая все правила) и хеджирование (застраховать машину).

Важно также понимать, что ваш первоначальный план почти никогда не является окончательным, он будет постоянно эволюционировать. По мере движения по нему в какой-то момент вы поймете, что гото­вы отказаться от отдельных элементов, поскольку вам они больше не нужны.

Ваши цели тоже могут измениться, и вы должны быть к этому го­товы.

Например, вы можете передумать покупать квартиру именно сейчас: в данный момент вы согласны жить на съемной, а собствен­ное жилье приобретете, когда у вас появится семья. Иметь, «чтобы было», незачем, а компенсировать рост цен на квартиры, который высоковероятен в течение ближайших лет, вы можете, вложившись в фонды недвижимости, это отличный «денежный» способ хеджи­ровать цену.

Если вместо квартиры вы захотите приобрести дом, это тоже изменит ваш план: понадобится больше средств на его реализацию, что повлечет за собой пересчет бюджета, а возможно, и поиск дополнительного заработка.

Частоту ребалансировки и ревизии целей каждый определяет для себя индивидуально. Я делаю это раз в квартал, по сезону: к лету строю планы на лето, осенью снова смотрю, что хочу сделать в бли­жайшие три месяца. Несмотря на множество девайсов, мне нравится записывать планы в блокнот от руки. Считаю, в этом есть что-то глубоко личное, поскольку это диалог с самим собой.

Фото на обложке: Shutterstock / LIDERO