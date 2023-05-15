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Истории

Метавселенные мертвы — Insider

Истории
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Издание Insider похоронило главную технологию 2022 года — метавселенные. В статье CEO компании EZPR Эд Зитрон называет главные причины того, почему метавселенные не взлетели.

Метавселенные мертвы — Insider

Метавселенные в том виде, в котором они сейчас известны, — это наследие фильма «Трон» 1982 года и видеоигры Second Life 2003 года. Многие считают, что начало жизни технологии стоит отсчитывать с 2021 года, когда основатель Facebook* Марк Цукерберг переименовал свою компанию в Meta* и сместил ее фокус на метавселенные.

Несмотря на то, что событие обсуждали все мировые СМИ, а акции связанных с метавселенными компаний пошли вверх, прорыва не случилось. За несколько лет навязчивая идея переноса мира в виртуальную реальность не смогла трансформироваться в полноценный продукт, и в итоге надоела людям. В 2023 году общество переключилось на генеративные нейросети, напрочь забыв о метавселенных.

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Грандиозные обещания

С самого начала рекламной кампании Цукерберг утверждал, что Метавселенные неизбежно станут будущим интернета. Сопровождавший анонс ролик описывал будущее, в котором люди выполняют привычные интеракции в виртуальных мирах, чувствуя, будто они находятся в одной комнате со своими собеседниками.

Грандиозные обещания стали причиной возложения на метавселенные огромных надежд. СМИ были в восторге от концепции: сразу после презентации The Verge опубликовали большое интервью с Цукербергом, в котором технологию назвали новым видением интернета. В сумме с постоянным обсуждением метавселенных в Twitter и появлением целого ряда новых функций вроде персонализированных аватаров в Instagram* все больше людей узнавало о концепте, присоединясь к «списку ожидания».

Впрочем, у метавселенных была одна проблема — уровень обсуждения в сети резко контрастировал с реальным положением дел. Некрасивые пиксельные аватары, которые неловко двигались в виртуальном мире, не давали и части опыта, обещанного в рекламном ролике.

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Также метавселенные пострадали от недостаточного планирования. Цукерберг неоднократно говорил об уникальном видении компании и планах революционировать интернет, но ему так и не удалось четко сформулировать проблемы, которые решаются при помощи переноса привычных дел в виртуальный мир.

Концепция метавселенных, в которых пользователи взаимодействуют друг с другом с помощью цифровых аватаров, стара как сам интернет. Уже в конце 1990-х годов начали появляться первые многопользовательские онлайн-игры вроде Meridian 59, Ultima Online и EverQuest. И хотя проект Meta* якобы развивает эти идеи с помощью новых технологий, единственный реальный продукт Цукерберга VR-платформа Horizon Worlds не предлагает чего-то инновационного. Напротив, громоздкая гарнитура Oculus кажется приветом из прошлого.

Несмотря на «красные флаги», СМИ продолжали одобрительно кивать Цукербергу и публиковать все его заявления. В интервью CNBC, например, CEO Meta* пообещал, что в будущем его проектом будет пользоваться более миллиарда человек, тратя в метавселенных по несколько сотен долларов. При этом, Цукерберг не мог объяснить, что люди будут получать в обмен на свои деньги или почему кто-то захочет пристегнуть к своему лицу громоздкую гарнитуру, чтобы смотреть на низкокачественные 3D-модели людей.

Метавселенные на пике

Несмотря на то, что Meta* так и не удалось вложить в метавселенные хоть какой-нибудь смысл, в течение нескольких месяцев после презентации свои продукты с похожим позиционированием представили и другие техногиганты.

В 2021 году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что метавселенные — это настоящий прорыв не только для его компании и индустрии, но и для мира в целом. На фоне этого существовавшая с 2004 года платформа для онлайн-игр Roblox вышла на IPO и получила оценку в $41 млрд.

Идею подхватили и криптокомпании — стоящие за NFT-коллекцией BAYC Yuga Labs анонсировали свой проект и убедили прессу в его исключительности. В игру вступили даже те, кто, казалось, не имеет к метавселенным никакого отношения. Например, Walmart и Disney.

Стремление компаний построить собственную метавселенную привело к тому, что инвесторы, консультанты и аналитики Уолл-стрит начали рисовать все более и более оптимистичные прогнозы относительно будущего технологии. Консалтинговая компания Gartner утверждала, что к 2026 году 25% людей будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день.

Wall Street Journal заявили, что метавселенные навсегда изменят то, как мы работаем. Консалтинговая компания McKinsey предположила, что виртуальные миры смогут принести до $5 трлн прибыли, добавив, что около 95% бизнес-лидеров ожидают, что метавселенные положительно повлияют на их отрасль в течение 5-10 лет. Не отставая от коллег, Citi опубликовала масштабный отчет, в котором заявила, что метавселенные могут сформировать индустрию на $13 трлн.

Жесткое падение

Тем временем, рост метавселенных не был подкреплен чем-то кроме обещаний. Каждый новый проект в индустрии, каждый радужный прогноз рынка были построены на туманных заявлениях CEO этих компаний. А когда людям действительно предлагали возможность пощупать «виртуальное будущее», восторженные возгласы сменялись разочарованием.

Выяснилось, что в экосистеме Decentraland, крупнейшего проекта в индустрии, всего 38 активных пользователей, несмотря на оценку в $1,3 млрд. Разработчики проекта попытались опровергнуть эти данные, назвав цифру в 8000 пользователей, но это сделало ситуацию лишь хуже. Для сравнения стоит посмотреть на онлайн любой, даже самой непопулярной онлайн-игры.

По данным Mashable, усилия Meta* также не увенчались успехом. К октябрю 2022 года у Horizon Worlds Марка Цукерберга было менее 200 000 ежемесячных активных пользователей, что вдвое меньше поставленных целей. The Wall Street Journal сообщил, что лишь около 9% созданных пользователями миров посещали более 50 игроков, а у The Verge появилась информация, что даже сотрудники Meta* не пользуются созданной метавселенной из-за обилия багов в конечном продукте. 

У метавселенных начались проблемы, когда рост экономики замедлился, а люди переключились на генеративные нейросети. В начале 2023 года Microsoft закрыла свою платформу AltSpaceVR, уволив команду из 100 работников и серьезно урезав проект HoloLens. В марте этого же года Disney и Walmart закрыли свои проекты метавселенных. Миллиарды долларов, вложенные в работу над мертвой технологией, привели к тому, что тысячи (если не десятки тысяч) людей потеряли работу.

Судьба метавселенных определилась, когда Meta* нашла более финансово-выгодное направление. В мартовском обращении к инвесторам Цукерберг заявил, что «единственной крупной инвестицией компании на данный момент является развитие искусственного интеллекта и его внедрение в каждый из продуктов».

Компания даже перестала предлагать свою метавселенную рекламодателям, несмотря на то, что потратила более $100 млрд на исследования и разработки в этой сфере. Возможно, Марк Цукерберг еще надеется реанимировать проект, но конец истории уже близко, и, вероятно, он сложится не в пользу метавселенных .

Усвоил ли кто-нибудь урок?

Хотя виртуальные миры и могут продолжить свое существование в какой-то форме, метавселенные в том виде, в котором мы их помним, мертвы. Их падению предшествовала длинная череда событий, которая резко оборвалась при появлении нового громкого инфоповода — генеративного ИИ. Эту историю следует запомнить как, возможно, один из самых громких провалов в истории технологий.

Я не думаю, что Марк Цукерберг когда-либо был по-настоящему заинтересован в метавселенных. Для него это было скорее средством для повышения стоимости акций, чем реальное видение будущего интернета. Цукерберг использовал свои состояние и власть, чтобы заставить всю технологическую индустрию и значительную часть мира заразиться мертворожденной идей.

Тот факт, что Марк Цукерберг забросил свой проект, должен стать уроком для тех, кто все еще считает его дальновидным лидером в области технологий. Это также должно изменить венчурное сообщество, которое всегда безрассудно следовало за CEO Meta*, спуская миллиарды долларов на любой проект с его именем.

В справедливом мире Марк Цукерберг должен быть уволен с поста CEO Meta*, но в реальном мире это невозможно
Эд Зитрон, CEO EZPR

Цукерберг ввел всех в заблуждение, потратил десятки миллиардов долларов, убедил целую индустрию следовать за ним, а затем забросил проект, когда на горизонте появилось что-то более интересное. Нет никаких оснований для того, чтобы человек, под руководством которого были уволены десятки тысяч людей, продолжал работу в компании. У Meta* нет будущего с Марком Цукербергом во главе: она будет стагнировать, а затем отправится на технологическое кладбище вслед за метавселенными.

*Деятельность Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Источник.

Фото на обложке: Insider

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