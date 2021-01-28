Microsoft планирует возродить ушедших близких в качестве чат-ботов

Подобные концепции уже встречались в современном мире. В будущем чат-ботов, заменяющих реального человека, скорее всего, будет становиться все больше.

Microsoft получила патент, который позволит ей использовать персональную информацию умерших людей, чтобы создать чат-бота. Это поможет людям, пережившим утрату близкого, воссоединиться с ним.

В патенте Microsoft отмечается, что чат-бот может воспроизводить образы как из прошлого, так и настоящего. К примеру, друга, родственника, знакомого, знаменитость, вымышленного персонажа, историческую личность, случайных людей и так далее. Для его разработки будут задействованы изображения, голосовые записи, публикации в социальных сетях, электронные сообщения и прочие данные.

«Человек, тренирующий чат-бота, также может создать версию самого себя», — описывает технологию Microsoft. Компания подразумевает, что пользователь сможет обучить свою копию, которая заменит его после смерти.

В патент также включена концепция 2D- и 3D-моделей определенных людей, которые будут сгенерированы с помощью изображений и более детальной информации, а также видеоданных.

Идея о том, что в будущем мы сможем поговорить с симуляцией человека, которого уже нет в живых, не нова.

В одном из эпизодов сериала «Черное зеркало» девушка собирает информацию об ушедшем возлюбленном, чтобы создать чат-бот, а в конечном итоге и робота.

В октябре 2020 года Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее покойного отца Роберта Кардашьян, с которым она смогла пообщаться около трех минут.

Помимо Microsoft, другие технические компании также пытались использовать цифровые данные, чтобы воссоздать ушедших близких.

Одна из основателей технической компании Luka Евгения Куйда собрала 8 тысяч строк текстовых сообщений из переписки с другом Романом Мазуренко, который погиб в автокатастрофе. Из этих данных она создала чат-бота, имитирующего его манеру речи.

«Это все еще его тень, а не сам человек. Однако всего год назад это казалось невозможным, а в ближайшем будущем мы сможем создавать еще больше подобных моделей», — писала Куйда в тот период.

Другим членам семьи было непросто общаться с чат-ботом. «Да, в нем есть все фразы и переписки Романа. Но читать ответ от программы пока сложно. Иногда она отвечает неправильно», — рассказывал отец Мазуренко.

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