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Microsoft бьёт рекорды: выручка корпорации за квартал достигла $43,1 млрд

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Выручка Microsoft за квартал, закончившийся 31 декабря 2020 года, достигла $43,1 млрд. Такие данные опубликованы сегодня на сайте корпорации.

Microsoft бьёт рекорды: выручка корпорации за квартал достигла $43,1 млрд

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года составил 17%. Операционная прибыль Microsoft  в октябре-декабре увеличилась на 29% до $17,9 млрд, чистая — на 33% до $15,463 млрд.

«Растущий спрос на широкий спектр наших продуктов привел к увеличению доходов от реализации облачных сервисов до $16,7 млрд, что на 34% больше, чем в прошлом году», — пояснила главный финансовый директор Microsoft Эми Худ.

Сообщается, что доходы от продажи планшетных компьютеров Surface повысились на 3%, доход от контента и услуг Xbox — на 40%. Выручка от Intelligent Cloud (в него входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску ПО для серверов) составила $14,6 млрд долларов (рост на 23%).

За квартал Microsoft вернула акционерам $10 млрд в виде выкупа акций и дивидендов. Это на 18% больше, чем за тот же период предыдущего года.

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Фото: Pabkov / Shutterstock

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