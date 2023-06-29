Когда ошибиться страшно: 8 советов, которые помогут справиться с тревогой

Иногда работа подразумевает, что ошибок необходимо избегать любой ценой — например, в медицине, безопасности, финансах и транспорте. Ответственность создает дополнительный стресс и тревожность, что может сказаться на качестве работы — в том числе и привести к досадным промахам. Следующие стратегии помогут справиться с беспокойством.

Разберемся, как работает тревожность. Во-первых, чрезмерно переживать из-за проблемы — не значит ее решить. Это больше парализует нас, чем мобилизует. Во-вторых, люди часто фиксируются на одном конкретном типе ошибок или угроз, игнорируя другие, потому что страх сужает наше внимание. Наконец, действие помогает справиться с беспокойством.

Профессии, в которых ошибки опасны и обходятся дорого (например, медицина, бухгалтерия, инженерия или безопасность), могут привлекать людей, которые от природы добросовестны, прилежны и умеют делать все правильно. Но это может быть особенно тяжело для определенного типа личности, поскольку усугубляет перфекционизм и тревожность.

Избавиться от этого напряжения помогут следующие советы.

Различайте большие и маленькие ошибки

Переживания могут отвлечь от самого главного. Предусмотрите меры, которые снизят риски наиболее критичных ошибок:

тех, что первыми приходят на ум,

альтернативных издержек.

Есть несколько других категорий, которые часто упускают из виду:

«неизвестные неизвестные» — связаны с ситуациями, которые настолько неожиданны, что их невозможно было бы учесть;

слепые точки, о наличии которых мы не подозреваем.

Внедрите механизмы для снижения этих рисков.

Например, добавьте в календарь ежемесячную встречу с коллегой, чтобы обсудить сложности и своевременно выявлять проблемы.

Изучите следующие примеры и подумайте, возможны ли подобные ситуации в вашей работе.

Студент не так понимает инструкцию и создает опасную ситуацию в лаборатории. Выездная медсестра использует в операционной знакомую ей процедуру, а не ту, которой вы обычно придерживаетесь, что приводит к путанице или пропуску важного шага. Поставщик программного обеспечения выпускает обновление с ошибкой за день до важного дедлайна и нарушает работу необходимых систем.

Что можно сделать сейчас, чтобы избежать подобных ошибок?

Осторожные люди могут приучиться выявлять и предотвращать наиболее серьезные риски. Но для этого требуется видеть дальше того, что обычно делают другие, и мириться с неопределенностью.

Внедрите системы и привычки, снижающие риски

Самые простые стратегии, например чек-листы, могут уменьшить количество ошибок, но они используются недостаточно.

Попробуйте адаптировать приемы из других отраслей или те, что используются на других должностях.

Например, в медицинские устройства часто встраивают резервные датчики и сигналы тревоги для обнаружения неисправностей и своевременного оповещения. Как вы могли бы автоматически получать более ранние или повторные уведомления?

В авиации требуется подавать детальный рапорт о допущенных ошибках. Стоит ли вам делать то же самое, если статья отправляется в печать с существенной фактической ошибкой, а проект удается сдать в срок только после того, как сотрудники работают всю ночь?

Что было бы наиболее полезно и помогло бы учиться на опыте? Учитесь создавать разнообразные команды, разделяющие противоположные взгляды, смело высказывать опасения и участвовать в здоровых дебатах. Создайте культуру, которая вознаграждает людей за то, что они выдвигают и позитивно подкрепляют необычные взгляды. Когда кто-то указывает на то, о чем вы и не подозревали, поощряйте делать это и в будущем.

Обратитесь за помощью

Если вам нужно донести идею до клиента или руководителя, но не хватает коммуникативных навыков, попросите совета у наставника, друга или даже чат-бота. Аналогичным образом, если управление конфликтами — не ваша сильная сторона, но из-за разногласий ключевой проект может сорваться, вам придется нанять консультанта.

Если офис захламлен настолько, что в нем можно потерять важные документы, обратитесь к профессиональному организатору.

Помните, что избежать ошибок вам помогут не только ваша собственная сила воли и трудолюбие. Вы можете заручиться поддержкой всего коллектива, друзей, близких и профильных специалистов.

Используйте свои сильные стороны

Навыки позволят не только уравновесить недостатки, но и избежать ошибок.

Изобразительный или юмористический талант поможет создать креативные материалы, например забавный видеоролик о технике безопасности во время авиаперелета.

Если вы общительны и хорошо ладите с людьми, вы можете извлечь информацию, которую другие обычно держат при себе. Например узнать, почему вам может не понравиться работа с конкретным человеком или группой.

В свою очередь, интроверт от природы склонен больше слушать и наблюдать, чем говорить, и ему легче заметить проблемы или заручиться доверием коллег, чтобы первым узнавать об их промахах.

Подумайте, как ваши сильные стороны помогут с конкретными проблемами. Сможете ли вы сделать то, что не под силу 95% окружающих?

Не саботируйте себя

Излишняя тревожность повышает шансы на то, чего мы так боимся.

Например, вы знаете о своей слабости, но не обращаетесь за поддержкой, потому что не хотите привлекать к ней внимание.

Или вы не просите о помощи в преодолении своей депрессии из-за смущения и стигматизации или из-за убеждения, что вам следует справиться с этим, но это увеличивает шансы совершить ошибку в неудачный день.

Или вы ненавидите тратить деньги впустую, поэтому не пробуете вариант, который мог бы решить проблему, но не гарантирован.

Или вы перфекционист, поэтому не стремитесь решить проблему, где улучшения возможны, но совершенство кажется недостижимым.

Для этого проявите творческий подход и сочувствие.

Объединитесь с людьми, занимающимися теми же проблемами

Как правило, мы думаем об ошибках на личном или командном уровне.

Но чтобы найти лучшие решения — и поддержку группы, которая разделяет ваши опасения, — подумайте о том, чтобы принять участие в более масштабных усилиях, например, войти в состав комитета по рассмотрению жалоб и дисциплинарным взысканиям или разработать новые руководящие принципы для людей, занимающих вашу должность.

Преподавание также обычно улучшает нашу собственную практику, поэтому подумайте о том, чтобы найти возможности научить других тому, как выполняется ваша работа, таким образом, чтобы свести к минимуму или исключить ошибки. Напишите доклад на эту тему для отраслевой конференции или организуйте дискуссионный форум.

Исключите отвлекающие факторы

Хотя основное внимание уделяется серьезным угрозам, полезно также снизить риск мелких ошибок, чтобы не отвлекаться от них. Примите простые меры и смиритесь с тем, что они не исключат все риски.

Так, если врач боится забыть имя пациента, можно записать его в верхней части каждой страницы, делая заметки.

Устраняйте мелкие потенциальные ошибки в той мере, чтобы освободить свои умственные способности для обдумывания и предотвращения более крупных.

Задумайтесь о хобби, которое даст право на ошибку

Чтобы привнести немного баланса в свою жизнь, попробуйте заняться деятельностью, в которой ошибки и фальстарты обходятся совсем недорого.

Садоводство, серфинг и самые разные хобби допускают небольшой процент риска.

Когда от вас ожидают высокого результата, а ошибки обходятся дорого, это может спровоцировать тревожность, навредить сну и привести к избеганию ответственности. Используйте эти советы, чтобы снизить риск и стресс.

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