7 ошибок компаний, которые приводят к увольнениям

Решение уволиться не приходит в одночасье. Как правило, негативные обстоятельства накапливаются, постепенно истощая энтузиазм сотрудника и его желание проявлять себя с лучшей стороны. В материале — о распространенных ошибках организаций, которые приводят к потере ценных кадров.

Отсутствие признательности

Люди проводят много времени на работе. Если они чувствуют, что их не ценят, это постепенно истощает их энергию и желание прикладывать максимум усилий.

Это может принимать разные формы: например, личные достижения не признаются, а качества и интересы сотрудника игнорируются.

«Когда сотрудники чувствуют подлинную связь со своим руководителем, своей должностью и организацией, они активнее взаимодействуют и общаются, а также более вовлечены», — объясняет Дебби Муно, управляющий директор Genos North America.

Несправедливость и фаворитизм

Несмотря на различия в квалификации и ответственности, люди ожидают, что стандарты продвижения по службе и правила поведения будут в равной степени применяться ко всем. Мало что демотивирует больше, чем правила для команды, которые игнорируются руководством.

Еще один болезненный момент, который снижает производительность, — фаворитизм. В результате корпоративные культура становится токсичной, что приводит к утечке кадров.

Недостаток автономии

Для получения удовлетворенности от работы нам необходима возможность влиять на нее. Чтобы чувствовать себя реализованными в карьере, мы должны иметь выбор – будь то возможность определить объект работы, цели или принять важное решение.

Лучшие результаты получаются, когда руководство доверяет команде и может рассчитывать, что она справится с ней. Менеджеры, которые выступают в роли гидов и наставников — и доступны, если возникают проблемы, — увидят, что их сотрудники работают намного лучше, чем те, кто контролирует работу на микроуровне и не оставляет свободы действий подчиненным.

Отсутствие интереса к увлечениям сотрудников

Игнорируя интересы и сильные стороны команды, компания не только упускает возможность их использовать, но и отчуждает сотрудников. Однако для этого требуются дополнительные усилия, что не всегда возможно. Результат — повышенная текучесть кадров. Через некоторое время эти сотрудники обратят внимание на другие компании, в которых на первый план ставятся интересы команды.

С другой стороны, те организации, которые прилагают усилия, чтобы найти связь между работой своих сотрудников и их увлечениями, увидят повышение производительности, более высокую удовлетворенность работой и более счастливую атмосферу в целом.

Для этого писательница Дебби Питерсон рекомендует использовать психометрические опросники.

«Это может гарантировать, что сотрудники будут выполнять задачи, в которых смогут проявить свои навыки и индивидуальность, обеспечить постоянство сотрудника и его занятость, а также эффективность организации», — объясняет она.

Дежурная благодарность

Некоторые организации регулярно проводят День благодарности сотрудникам, чтобы поощрить их и отметить их заслуги. Проблема в том, что не все обладают одинаковыми навыками и вносят равный вклад. И такой подход может разочаровать тех, кто прикладывает больше усилий.

Очень важно не только признавать заслуги людей, но и делать это в той форме, которая придется им по душе.

Отсутствие смысла

Хорошо известно, что миллениалы хотят чувствовать, что их работа имеет смысл, а они меняют мир. Это было важно и для предыдущих поколений, но они были готовы довольствоваться меньшим, поскольку считали, что работа — не то место, где это возможно. Сейчас миллениалы составляют основную рабочей силы и поднимаются на руководящие должности. И организации начали обращать на это внимание.

Чтобы избежать ошибки, стоит сформулировать видение и поделиться им с сотрудниками, чтобы они понимали, какое значение будет иметь их вклад. Каждому хочется испытывать гордость за свою работу и организацию, ради которой он трудится. И по мере того, как роль молодого поколения будет возрастать, это будет становиться все более важным фактором.

Нехватка развлечений

В предыдущие десятилетия идея о том, что работа должна приносить удовольствие, привела бы руководителей в ужас. Работа есть работа, и считалось, что сотрудники будут развлекаться за ее пределами. С тех пор мы пришли к пониманию того, что немного веселья — отличный способ взбодрить людей, снять стресс, а, главное, дать им причину стремиться на работу.

«Теперь крупные технологические компании поощряют сотрудников делать перерывы на настольный теннис, — говорит Питерсон, — что дает дополнительное преимущество, поскольку это способствует физической и неврологической выносливости».

Когда веселье на рабочем месте не только разрешается, но и поощряется, команда чувствуют себя более расслабленной, настроена на сотрудничество и лучше мотивирована.

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