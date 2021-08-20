В 2014 году студентам МТИ бесплатно раздали по $100 в биткоинах. Вот чем закончился эксперимент

В 2014 году студент Массачусетского технологического института Джереми Рубин придумал, как популяризировать биткоин, и решил раздать всем бакалаврам в кампусе $100 в криптовалюте. Журналисты CNBC нашли участников эксперимента и обсудили с ними его итоги. Публикуем перевод этой истории.

Второкурсник Джереми изучал информатику и электротехнику и решил, что хочет выдать каждому студенту-старшекурснику Массачусетского технологического института биткоины на сумму в $100.

7 месяцев спустя он собрал полмиллиона долларов от выпускников и биткоин-энтузиастов. 3108 студентов приняли его предложение.

Тогда самая популярная в мире валюта еще не была такой популярной и курс составлял около $336.

Если бы все токены так и остались лежать на кошельках, сейчас они бы стоили $44,1 млн.

Но некоторые не выдержали.

Те, кто следил за развитием проекта, в том числе Кристиан Каталини (сейчас является одним из соавторов проекта стейблкоина Diem, инициированного Facebook), рассказывают о следующих результатах.

За первые две недели деньги обналичил каждый десятый участник.

В 2017 году — каждый четвертый.

После этого транзакции среди когорты перестали отслеживать.

Ван Фу, ныне разработчик и сооснователь криптоброкера Floating Point Group, до сих пор ругает себя за то, что использовал биткоины. «Одна из худших и одновременно лучших вещей в Массачусетском технологическом институте — это ресторан Thelonious Monkfish, — говорит он. — Я потратил много своей криптовалюты на суши».

Фу был не единственным, кто расплачивался биткоинами в этом ресторане. Трейдер Сэм Трабукко, который также принимал участие в эксперименте, подсчитал, что половина его знакомых потратила криптовалюту аналогичным способом.

«Это был единственный ресторан в Кембридже, который в то время принимал биткоины, и это было довольно популярное место», — говорит он. С тех пор заведение изменило название и отказалось от использования криптовалюты.

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Когда Рубину впервые пришла в голову идея раздавать биткоины, ему грозило затяжное судебное разбирательство с генпрокурором штата Нью-Джерси.

В отличие от прочих 19-летних молодых людей, Рубин рассказывал друзьям, что власти штата обвинили его в том, что он «закоренелый преступник», который «устанавливал вредоносные программы на компьютеры людей». Но Рубин рассказывает, что он просто запустил программу добычи биткоинов Tidbit. Тогда проект только что получил награду за инновации на местном хакатоне Node Knockout, и Рубин гордился тем, что создал. Сейчас он — CEO лаборатории Judica, которая занимается исследованиями и разработками, связанными с биткоинами.

История закончилась оправданием Рубина, но у его друзей сложилось неоднозначное отношение к биткоинам.

«Я думал: "Это Массачусетский технологический институт. Я думал, что там все были очень современными". И я понял, что нет, на самом деле тогда это было не так распространено», — рассказывает Рубин.

Так и родился эксперимент с биткоином.

В конце октября 2014 года Рубин и его коллега по проекту Дэн Элитцер, в то время студент MBA в Школе менеджмента Слоуна, начали искать участников. Студенты, которые хотели получить криптовалюту на сумму $100, должны были заполнить несколько анкет и просмотреть обучающие материалы.

«Мы хотели, чтобы биткоин больше распространялся в мире, и мы хотели продвигать эту технологию, — рассказывает Рубин. — Мы также хотели изучить, каково это — распространять новый актив».

Тем, кто собирался стать частью эксперимента, нужно было создать собственный криптокошелек. Тогда это было достаточно сложно и могло отбить желание поучаствовать. Тем не менее, в конце концов, 70% студентов с этим справились.

Фу был среди студентов, которые на этом заработали. Они создавали криптокошельки для тех, кто не хотел тратить на это время и соглашался отдавать процент от своих биткоинов в качестве платы за оказанные услуги.

«Многие студенты готовы были заплатить половину биткоинов, если бы им кто-то создал кошелек», — объясняет Фу. Он говорит, что помог где-то 10-12 людям. Это несколько нивелирует тот факт, что он заплатил биткоины на сумму $100 (на сегодня это более $14 тысяч) за два ужина с суши.

Трабукко говорит, что, когда он был студентом, он не придавал большого значения проекту, хотя ему удалось утроить свой портфель биткоинов, играя в онлайн-покер.

«Половина моих знакомых на самом деле сочла это важным событием», — отмечает Трабукко. Тогда он считал биткоин хорошей идеей, но «на самом деле не думал, что он станет будущим финансов».

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Но наличие криптокошелька снизило барьер для входа в криптосферу в более позднем возрасте. Сейчас Трабукко руководит компанией Alameda Research, которая управляет цифровыми активами на сумму более $1 млрд и обменивает до $10 млрд в день через тысячи продуктов, включая все основные криптовалюты и альткоины, а также их производные.

Он не знает, было ли наличие учетной записи решающим фактором. Трабукко признает, что мог и не вернуться к криптовалютам, если бы не завел кошелек ранее.

Фу, Рубин и Трабукко отказались рассказать, сколько биткоинов сохранили от эксперимента и сколько накопили с тех пор, как они учились в кампусе.

Основной урок, который Кристиан Каталини вынес из этой истории, заключается в том, что тогда в МТИ нельзя было расплатиться биткоином.

«Даже в то время технология была довольно недружелюбной к пользователям, — говорит он. — Даже в таком технически подкованном сообществе, как Массачусетский технологический институт, было довольно удивительно видеть, сколько усилий нужно было приложить, чтобы воспользоваться биткоином».

Но, вероятно, это даже было к лучшему.

«Удивительно, что в некотором смысле студенты МТИ поняли это правильно. Подавляющее большинство сохранило биткоины в качестве инвестиции. И, возможно, это звучит очевидно, учитывая, что цена так резко возросла. Но я думаю, что в 2014 году вообще не было ясно, сколько он стоил в то время», — отмечает он.

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